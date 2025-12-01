Погулять по главным набережным центра и познакомиться с историей, жизнью и кухней города
Во все времена Кёнигсберг–Калининград, раскинувшийся по берегам реки Преголи, жил особой жизнью.
Приглашаем вас узнать о ней подробнее! Прогуливаясь по набережным Музея Мирового океана, острова Канта и Рыбной деревни, мы окажемся в самых значимых точках центра. А при желании завершим прогулку сырной дегустацией и попробуем город на вкус.
Описание экскурсии
Музей Мирового океана: иногда нужно сделать что-то невероятное
Мы погуляем по открытой территории первого музея-заповедника Калининградской области — Музея Мирового океана. На научных площадках проведём небольшие эксперименты и познакомимся с богатой коллекцией интродуцентов, включая экспонаты, связанные с судостроением. Вы услышите о рыболовном, научно-исследовательском, военном и космическом флотах, морских приключениях и подводных съёмках «Титаника».
Остров Канта: место, где оживёт история
Совершенно другой город откроется с набережных острова Кнайпхоф. Средневековые истории перенесут нас во времена прогулок по этим улицам знаменитых студентов Альбертины — Гофмана и Канта, а также в эпоху строительства главной достопримечательности города — Кафедрального собора. А современная история проведёт по самому «сладкому» мосту и Набережной поцелуев. И конечно, мы попросим дедушку Карла исполнить желания.
Рыбная деревня: застольная беседа — великое искусство
Набережная Рыбной деревни — это не только кафе, но и стилизованная фахверковая архитектура: высокие узкие дома с деревянными перекладинами на фасадах и крутыми крышами. Здесь вы выясните, что покупали местные жители на рынке острова Ломзе, были ли они рыбаками и какие специалитеты Восточной Пруссии до сих пор популярны в Калининграде.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Все объекты мы осматриваем снаружи
Дополнительные расходы: прогулка по открытой территории Музея Мирового океана — 100 ₽ за чел.
Экскурсию можно дополнить сырной дегустацией. Продолжительность дегустации — 40 мин. (не входит в общую продолжительность экскурсии)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дегустация оплачивается отдельно по желанию:
дегустация сыров с бокалом белого вина (сидра) — 800 ₽ за чел.
сырное фондю: за двоих — 1400 ₽, за четверых — 1800 ₽
