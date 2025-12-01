Мои заказы

Обзорная экскурсия «По волнам Кёнигсберга/Калининграда»

Погулять по главным набережным центра и познакомиться с историей, жизнью и кухней города
Во все времена Кёнигсберг–Калининград, раскинувшийся по берегам реки Преголи, жил особой жизнью.

Приглашаем вас узнать о ней подробнее! Прогуливаясь по набережным Музея Мирового океана, острова Канта и Рыбной деревни, мы окажемся в самых значимых точках центра. А при желании завершим прогулку сырной дегустацией и попробуем город на вкус.
Описание экскурсии

Музей Мирового океана: иногда нужно сделать что-то невероятное

Мы погуляем по открытой территории первого музея-заповедника Калининградской области — Музея Мирового океана. На научных площадках проведём небольшие эксперименты и познакомимся с богатой коллекцией интродуцентов, включая экспонаты, связанные с судостроением. Вы услышите о рыболовном, научно-исследовательском, военном и космическом флотах, морских приключениях и подводных съёмках «Титаника».

Остров Канта: место, где оживёт история

Совершенно другой город откроется с набережных острова Кнайпхоф. Средневековые истории перенесут нас во времена прогулок по этим улицам знаменитых студентов Альбертины — Гофмана и Канта, а также в эпоху строительства главной достопримечательности города — Кафедрального собора. А современная история проведёт по самому «сладкому» мосту и Набережной поцелуев. И конечно, мы попросим дедушку Карла исполнить желания.

Рыбная деревня: застольная беседа — великое искусство

Набережная Рыбной деревни — это не только кафе, но и стилизованная фахверковая архитектура: высокие узкие дома с деревянными перекладинами на фасадах и крутыми крышами. Здесь вы выясните, что покупали местные жители на рынке острова Ломзе, были ли они рыбаками и какие специалитеты Восточной Пруссии до сих пор популярны в Калининграде.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Дополнительные расходы: прогулка по открытой территории Музея Мирового океана — 100 ₽ за чел.
  • Экскурсию можно дополнить сырной дегустацией. Продолжительность дегустации — 40 мин. (не входит в общую продолжительность экскурсии)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дегустация оплачивается отдельно по желанию:

  • дегустация сыров с бокалом белого вина (сидра) — 800 ₽ за чел.
  • сырное фондю: за двоих — 1400 ₽, за четверых — 1800 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Музея Мирового океана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 292 туристов
Я всегда стараюсь найти индивидуальный подход и учитывать интересы всех путешественников. Моя цель — не просто рассказать вам о достопримечательностях, но и погрузить в атмосферу места, которое мы посещаем. У
меня высшее образование по специальности «История» и квалификация преподавателя истории, что позволяет глубоко понимать исторические процессы. Кроме того, я прошла переквалификацию по специальности «Экскурсоведение», что дало необходимые знания и навыки. Со мной работает команда увлечённых профессионалов, и вместе мы проведём вас по любимым местам города и области. Наше путешествие будет интересным и запоминающимся!

