На территории загадочного Калининграда поселилось целое семейство милых существ, которых называют «Хомлины».



Согласно легендам, хомлины издревле обитают на территории Балтийского побережья.



Они прячутся в домах и живут с нами рядом, как и всем известные домовые.



Хомлины всегда радушно принимают своих гостей.



Существует поверье, что если потереть миниатюрную скульптуру и загадать желание, то оно обязательно сбудется!