На территории загадочного Калининграда поселилось целое семейство милых существ, которых называют...

На территории загадочного Калининграда поселилось целое семейство милых существ, которых называют «Хомлины».

Согласно легендам, хомлины издревле обитают на территории Балтийского побережья.

Они прячутся в домах и живут с нами рядом, как и всем известные домовые.

Хомлины всегда радушно принимают своих гостей.

Существует поверье, что если потереть миниатюрную скульптуру и загадать желание, то оно обязательно сбудется!
Охота за хомлинами
Охота за хомлинами
Охота за хомлинами
Охота за хомлинами
Охота за хомлинами

Что вы увидите 🤩

  • Остров И. Канта
  • Кафедральный собор
  • Рыбную деревню
  • Музей Янтаря
  • Музея Мирового Океана и многие другие интересные места.
Легенда
На территории загадочного Калининграда поселилось целое семейство милых существ, которых называют «Хомлины»
Согласно легендам, хомлины издревле обитают на территории Балтийского побережья. Они прячутся в домах и живут с нами рядом, как и всем известные домовые. Хомлины всегда радушно принимают своих гостей. Существует поверье, что если потереть миниатюрную скульптуру и загадать желание, то оно обязательно сбудется!

Что важно знать:

  • экскурсия проводится в мини-группе до 3 человек, продолжительность 6 часов
  • мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
  • будем много фотографировать

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
6 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
    Что не входит
    • стоимость входа в музеи оплачивается отдельно
    • питание
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Начало экскурсии по договоренности.
    Завершение: Центр города
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Сергей В.
    Сергей В.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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