Легенда
На территории загадочного Калининграда поселилось целое семейство милых существ, которых называют «Хомлины»
Согласно легендам, хомлины издревле обитают на территории Балтийского побережья. Они прячутся в домах и живут с нами рядом, как и всем известные домовые. Хомлины всегда радушно принимают своих гостей. Существует поверье, что если потереть миниатюрную скульптуру и загадать желание, то оно обязательно сбудется!
Что важно знать:
- экскурсия проводится в мини-группе до 3 человек, продолжительность 6 часов
- мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
- будем много фотографировать