По старинному замку Кёнигсберг в 3D формате

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Андрей А.
Андрей А. – Гид из Калининграда
Предлагаем Вам посетить колыбель Кёнигсберга — старинный замок 🏰, основанный тевтонцами в 1255 году и развалины которого не так давно открыты для всеобщего обозрения в самом центре Калининграда.

Изюминка экскурсии 🧭 — 3D формат, который позволит Вам ощутить эффект присутствия в многочисленных помещениях.
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Экскурсия

1 000 ₽ за экскурсию

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По старинному замку Кёнигсберг в 3D формате
По старинному замку Кёнигсберг в 3D формате

Что вы увидите

  • Развалины Кёнигсбергского замка
  • Дом Советов
  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор
  • могила Канта
  • памятник герцогу Альбрехту
  • здание кенигсбергской биржи
Замок 🏰 во всём своём великолепии
Я предлагаю вам не просто увидеть своими глазами валуны, заложенные в фундамент замка в середине XIII века и сохранившуюся часть южной стены замка, я предлагаю вам гораздо большее и уникальное. Благодаря стереоскопическим технологиям вы увидите замок 🏰 полностью снаружи и внутри ещё до его разрушения в XX веке.
3D формат позволит ощутить вам эффект присутствия в многочисленных помещениях Кёнигсбергского замка в различные исторические эпохи. А мой рассказ поведает вам об истории 📖 возникновения, развития и уникальности этого архитектурного комплекса. Мы с вами также осмотрим жемчужину Калининграда — готический кафедральный собор и его достопримечательности 🏛️.
А окончится наше увлекательное путешествие у здания старой кёнигсбергской биржи, где сейчас расположен Калининградский Музей 🖼 Изобразительного Искусства. В качестве бонуса — я сделаю вашу 3D фото сессию на фоне сохранившихся исторических артефактов. Полученные цифровые 3D фотографии 📸 вы сможете показать близким и друзьям даже на вашем смартфоне с помощью 3D очков, которые я вам подарю.

Важная информация:

  • После экскурсии 🧭 гид поделится с вами полезной информацией, которая поможет вам сориентироваться и посетить в центре Калининграда самые интересные места;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и берите с собой зонт.
+Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • 3D фотосессия на фоне достопримечательностей.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 пр-т. Ленинский, 30, Калининград
Место завершения
🏁 пр-т. Ленинский, 83, Калининград
По старинному замку Кёнигсберг в 3D формате
По старинному замку Кёнигсберг в 3D формате
По старинному замку Кёнигсберг в 3D формате
По старинному замку Кёнигсберг в 3D формате
По старинному замку Кёнигсберг в 3D формате

Экскурсия проводится Ежедневно в 12:00

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей А.
Андрей А.
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