Замок 🏰 во всём своём великолепии

Я предлагаю вам не просто увидеть своими глазами валуны, заложенные в фундамент замка в середине XIII века и сохранившуюся часть южной стены замка, я предлагаю вам гораздо большее и уникальное. Благодаря стереоскопическим технологиям вы увидите замок 🏰 полностью снаружи и внутри ещё до его разрушения в XX веке.

3D формат позволит ощутить вам эффект присутствия в многочисленных помещениях Кёнигсбергского замка в различные исторические эпохи. А мой рассказ поведает вам об истории 📖 возникновения, развития и уникальности этого архитектурного комплекса. Мы с вами также осмотрим жемчужину Калининграда — готический кафедральный собор и его достопримечательности 🏛️.

А окончится наше увлекательное путешествие у здания старой кёнигсбергской биржи, где сейчас расположен Калининградский Музей 🖼 Изобразительного Искусства. В качестве бонуса — я сделаю вашу 3D фото сессию на фоне сохранившихся исторических артефактов. Полученные цифровые 3D фотографии 📸 вы сможете показать близким и друзьям даже на вашем смартфоне с помощью 3D очков, которые я вам подарю.

Важная информация: