Об экскурсии
Старинные города — курорты буквально усыпаны великолепными виллами, на которые можно бесконечно любоваться. На знакомство с ними мы отправимся с любого удобного для Вас места в городе. Я проведу вас по живописным и уютным городам Балтийского побережья, где вы узнаете не только об истории этих прекрасных городов, но и о том, как в них протекала жизнь. И всё это можно увидеть без огромной толпы. Экскурсия только для вас и ваших друзей!
Что вас ждет
- Зеленоградский променад — место незабываемых встреч и расставаний
- Памятник Зеленоградским котам, который был установлен Музеем кошек «Мурариум» в знак любви к этим красивым животным
- Зеленоградская водонапорная башня, которая является символом и доминантой города
- Бювет «Королева Луиза» — великолепный источник минеральной воды
- Спасо-Преображенский кафедральный собор, который был построен и освящен в 1897 году
- Светлогорская водонапорная башня и примыкающий к ней корпус водогрязелечебницы
- Озеро Тихое, на побережье которого уже в XI веке существовало поселение пруссов
- Макет средневекового Кёнигсберга, представляющий собой небольшой музей под открытым небом
- Солнечные часы «Зодиак», занесенные в книгу рекордов Гиннеса
- Городская евангелическая кирха Раушена, заложенная в 1903 году
и многое другое