Об экскурсии

Старинные города — курорты буквально усыпаны великолепными виллами, на которые можно бесконечно любоваться. На знакомство с ними мы отправимся с любого удобного для Вас места в городе. Я проведу вас по живописным и уютным городам Балтийского побережья, где вы узнаете не только об истории этих прекрасных городов, но и о том, как в них протекала жизнь. И всё это можно увидеть без огромной толпы. Экскурсия только для вас и ваших друзей!

Что вас ждет

Зеленоградский променад — место незабываемых встреч и расставаний

Памятник Зеленоградским котам, который был установлен Музеем кошек «Мурариум» в знак любви к этим красивым животным

Зеленоградская водонапорная башня, которая является символом и доминантой города

Бювет «Королева Луиза» — великолепный источник минеральной воды

Спасо-Преображенский кафедральный собор, который был построен и освящен в 1897 году

Светлогорская водонапорная башня и примыкающий к ней корпус водогрязелечебницы

Озеро Тихое, на побережье которого уже в XI веке существовало поселение пруссов

Макет средневекового Кёнигсберга, представляющий собой небольшой музей под открытым небом

Солнечные часы «Зодиак», занесенные в книгу рекордов Гиннеса

Городская евангелическая кирха Раушена, заложенная в 1903 году

и многое другое