Поездка по необычным местам Светлогорска с посещением королевского курорта Зеленоградска

Старинные города - курорты буквально усыпаны великолепными виллами, на которые можно бесконечно...

5
1 отзыв
Старинные города — курорты буквально усыпаны великолепными виллами, на которые можно бесконечно любоваться.

Я проведу вас по живописным и уютным городам Балтийского побережья, где вы узнаете не только об истории этих прекрасных городов, но и о том, как в них протекала жизнь.
Поездка по необычным местам Светлогорска с посещением королевского курорта Зеленоградска
Поездка по необычным местам Светлогорска с посещением королевского курорта Зеленоградска
Поездка по необычным местам Светлогорска с посещением королевского курорта Зеленоградска
Поездка по необычным местам Светлогорска с посещением королевского курорта Зеленоградска
Поездка по необычным местам Светлогорска с посещением королевского курорта Зеленоградска
Поездка по необычным местам Светлогорска с посещением королевского курорта Зеленоградска

Что вы увидите 🤩

  • Зеленоградский променад
  • Памятник Зеленоградским котам
  • Зеленоградская водонапорная башня
  • Бювет «Королева Луиза»
  • Спасо-Преображенский кафедральный собор
  • Светлогорская водонапорная башня
  • Озеро Тихое
  • Макет средневекового Кёнигсберга
  • Солнечные часы «Зодиак»
  • Городская евангелическая кирха Раушена
Об экскурсии
Старинные города — курорты буквально усыпаны великолепными виллами, на которые можно бесконечно любоваться. На знакомство с ними мы отправимся с любого удобного для Вас места в городе. Я проведу вас по живописным и уютным городам Балтийского побережья, где вы узнаете не только об истории этих прекрасных городов, но и о том, как в них протекала жизнь. И всё это можно увидеть без огромной толпы. Экскурсия только для вас и ваших друзей!
Что вас ждет
  • Зеленоградский променад — место незабываемых встреч и расставаний
  • Памятник Зеленоградским котам, который был установлен Музеем кошек «Мурариум» в знак любви к этим красивым животным
  • Зеленоградская водонапорная башня, которая является символом и доминантой города
  • Бювет «Королева Луиза» — великолепный источник минеральной воды
  • Спасо-Преображенский кафедральный собор, который был построен и освящен в 1897 году
  • Светлогорская водонапорная башня и примыкающий к ней корпус водогрязелечебницы
  • Озеро Тихое, на побережье которого уже в XI веке существовало поселение пруссов
  • Макет средневекового Кёнигсберга, представляющий собой небольшой музей под открытым небом
  • Солнечные часы «Зодиак», занесенные в книгу рекордов Гиннеса
  • Городская евангелическая кирха Раушена, заложенная в 1903 году
и многое другое

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
7 700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча по договоренности по Вашему адресу в черте города и доставка обратно в город или аэропорт
  • Знакомство с красотами немецкого Раушена и Кранца и современного Светлогорска и Зеленоградска
  • Увлекательный рассказ гида
  • Транспортное обслуживание
  • Возможность обогатить ваши знания о приморских городах нашего края
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Завершение: По договоренности по Вашему адресу в черте города / Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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