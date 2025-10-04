Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На экскурсии вы сможете посетить выбранную пивоварню, продегустировать несколько сортов свежесваренного пенного, а еще пополните копилку знаний о вкусовых пристрастиях жителей Восточной Пруссии, о популярных блюдах, которые готовили прусские повара и о современных калининградских специалитетах. 4.7 161 отзыв

Описание экскурсии Предлагаем совершить увлекательное путешествие в историю пивоварения Восточной Пруссии. Обратите внимание! На выбор предлагаем три разных маршрута: каждый из них включает посещение одной или нескольких пивоварен, а также других, не менее интересных локаций, связанных с гастрономической историей Пруссии. Маршрут 1: «Брецель» и «Нессельбек» Вас ждет экскурсия на пивоварню «Брецель», где вы увидите как готовят пиво по прусским традициям и продегустируете его в ресторане «Резиденция королей». А после мы отправимся в поселок Орловка на пивоварню «Нессельбек». Вы погуляете по территории завода, где сможете наблюдать за процессом производства пива. Также мы посетим в музей инквизиции, который располагается в здании пивоварни. Здесь хранится самая большая коллекция пыточных орудий в России. Все экземпляры созданы по старинным чертежам и полностью повторяют подлинные. Каждую неделю на территории замка-пивоварни «Нессельбек» проходит фаер-шоу и рыцарский турнир: гид оповестит вас заранее, если ваше путешествие совпадает с представлением. Маршрут 2: Советск, Неман и пивоварня «Тильзиткроне» Мы отправимся в увлекательное путешествие на восток области. Гид познакомит вас с богатой историей, архитектурой и событиями разных эпох двух значимых городов. Один из них — Неман, который был важным военным центром Восточной Пруссии, принимал короля Пруссии Фридриха Вильгельма I, русских войск и армию Наполеона. А в «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит» вас ждёт незабываемая сырно-яблочная экскурсия с дегустацией! Другой город — Советск, бывший Тильзит, вошел в историю благодаря подписанию Тильзитского мира в 1807 году между Российской империей и Францией. Завершим экскурсию со вкусом — вы познакомитесь с технологией производства и продегустируете пиво в прикуску со снеками в пивоварне «Тильзиткроне». Маршрут 3: марципаны, сыры и пивоварня «Остмарк» Вы познакомитесь с особенностями восточно-прусской кухни, узнаете, какие блюда были популярны на территории современной Калининградской области. В Бранденбургских воротах мы узнаем, из чего делается самое главное лакомство Кенигсберга и продегустируем 2 вида марципана. В баре при бывшей самой восточной пивоварне Кенигсберга отведаем 7 сортов свежесваренного пенного напитка и традиционные закуски. А после нас ждет семейная пивоварня. Вы увидите процесс создания вкуснейшего сыра в старинном немецком здании 1900 года постройки и сравните несколько сортов сыра и… шоколада!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Маршрут 1:

Мини-пивоварня ресторана «Брецель»

РК «Резиденция королей»

Замок-пивоварня «Нессельбек»

Музей инквизиции

Маршрут 2:

Замок Рагнит (г. Неман)

Сыроварня региона Тильзит-Рагнит

Город Советск (бывш. Тильзит)

Мост Королевы Луизы

Пивоварня «Тильзиткроне»

Музей Тильзитского мира

Маршрут 3:

Музей марципана

Бранденбургские ворота

Сыроварня Шаакен Дорф

Кирха XIV века

Замок Нойхаузен

Замок Шаакен

Пивоварня «Остмарк» Что включено Трансфер

Экскурсионное обслуживание

Что включено Трансфер

Экскурсионное обслуживание

Дегустации (маршрут 1) Что не входит в цену Дегустации (маршруты 2 и 3) Когда и сколько длится? Когда: по четвергам в 18:00 Экскурсия длится около 4 часов