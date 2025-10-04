На экскурсии вы сможете посетить выбранную пивоварню, продегустировать несколько сортов свежесваренного пенного, а еще пополните копилку знаний о вкусовых пристрастиях жителей Восточной Пруссии, о популярных блюдах, которые готовили прусские повара и о современных калининградских специалитетах.
Описание экскурсииПредлагаем совершить увлекательное путешествие в историю пивоварения Восточной Пруссии. Обратите внимание! На выбор предлагаем три разных маршрута: каждый из них включает посещение одной или нескольких пивоварен, а также других, не менее интересных локаций, связанных с гастрономической историей Пруссии. Маршрут 1: «Брецель» и «Нессельбек» Вас ждет экскурсия на пивоварню «Брецель», где вы увидите как готовят пиво по прусским традициям и продегустируете его в ресторане «Резиденция королей». А после мы отправимся в поселок Орловка на пивоварню «Нессельбек». Вы погуляете по территории завода, где сможете наблюдать за процессом производства пива. Также мы посетим в музей инквизиции, который располагается в здании пивоварни. Здесь хранится самая большая коллекция пыточных орудий в России. Все экземпляры созданы по старинным чертежам и полностью повторяют подлинные. Каждую неделю на территории замка-пивоварни «Нессельбек» проходит фаер-шоу и рыцарский турнир: гид оповестит вас заранее, если ваше путешествие совпадает с представлением. Маршрут 2: Советск, Неман и пивоварня «Тильзиткроне» Мы отправимся в увлекательное путешествие на восток области. Гид познакомит вас с богатой историей, архитектурой и событиями разных эпох двух значимых городов. Один из них — Неман, который был важным военным центром Восточной Пруссии, принимал короля Пруссии Фридриха Вильгельма I, русских войск и армию Наполеона. А в «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит» вас ждёт незабываемая сырно-яблочная экскурсия с дегустацией! Другой город — Советск, бывший Тильзит, вошел в историю благодаря подписанию Тильзитского мира в 1807 году между Российской империей и Францией. Завершим экскурсию со вкусом — вы познакомитесь с технологией производства и продегустируете пиво в прикуску со снеками в пивоварне «Тильзиткроне». Маршрут 3: марципаны, сыры и пивоварня «Остмарк» Вы познакомитесь с особенностями восточно-прусской кухни, узнаете, какие блюда были популярны на территории современной Калининградской области. В Бранденбургских воротах мы узнаем, из чего делается самое главное лакомство Кенигсберга и продегустируем 2 вида марципана. В баре при бывшей самой восточной пивоварне Кенигсберга отведаем 7 сортов свежесваренного пенного напитка и традиционные закуски. А после нас ждет семейная пивоварня. Вы увидите процесс создания вкуснейшего сыра в старинном немецком здании 1900 года постройки и сравните несколько сортов сыра и… шоколада!
по четвергам в 18:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут 1:
- Мини-пивоварня ресторана «Брецель»
- РК «Резиденция королей»
- Замок-пивоварня «Нессельбек»
- Музей инквизиции
- Маршрут 2:
- Замок Рагнит (г. Неман)
- Сыроварня региона Тильзит-Рагнит
- Город Советск (бывш. Тильзит)
- Мост Королевы Луизы
- Пивоварня «Тильзиткроне»
- Музей Тильзитского мира
- Маршрут 3:
- Музей марципана
- Бранденбургские ворота
- Сыроварня Шаакен Дорф
- Кирха XIV века
- Замок Нойхаузен
- Замок Шаакен
- Пивоварня «Остмарк»
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное обслуживание
- Дегустации (маршрут 1)
Что не входит в цену
- Дегустации (маршруты 2 и 3)
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам в 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 161 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
4 окт 2025
Экскурсия понравилась. Все четко по времени, но если брать с дегустацией пива - времени очень мало. Получается все бегом. Не успеваешь распробовать и понять вкусный напиток уже наливают следующий, а времени на покупку вообще не остаётся, т. к. на все выделен всего час и все должно быть по времени. Мы все успели, но хотелось бы в более спокойном режиме.
Д
Дмитрий
3 окт 2025
Очень доволен. Экскурсоводу отдельное спасибо!
Н
Нина
26 сен 2025
Замечательная экскурсия, очень понравилась. Сначала были в баре, там была дегустация двух сортов пива. Пиво нефильтрованное - понравилось больше. Экскурсовод Павел очень интересно рассказал об истории пивоварения и достопримечательностях, которые
О
Ольга
26 сен 2025
За такие деньги могли бы и закусок прибавить,в одном ресторане два бокала вообще без закуски. во втором на сайте обещали 7сортов пива на деле два. Рыцарский поединок для детей супер. Экскурсовод Павел,называл себя Пауль, на высоте! Отличный знаток своего дела
Е
Елена
18 сен 2025
Прекрасная экскурсия. С нее идеально начать свой отпуск. Чтоб потом проще было выбирать заведения и блюда.
А
Андрей
14 сен 2025
Хороший паб вкусное свежее пиво атмосфера гид колоритный👍
Г
Галина
14 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Сначала были в баре, там была дегустация двух сортов пива. Экскурсовод очень интересно рассказал об истории пивоварения и достопримечательностях, которые были на пути нашего следования. Вторая остановка была королевский замок, там был рыцарский турнир. И, конечно, ещё одна дегустация пива. А какая уборная в королевском замке, просто улёт. Рекомендую данную экскурсию.
У
Ульяна
13 сен 2025
В
Виктор
13 сен 2025
Все неплохо кроме слишком скомканной экскурсии на пивоваренный завод. Я понимаю что он небольшой, но экскурсией это назвать сложно, уж лучше просто поправьте в названии дегустация + 5 минут экскурсионной
Л
Людмила
13 сен 2025
Благодаря этой замечательной экскурсии узнали и увидели много нового и познавательного из истории Пруссии, России, Франции. Исторический материал был подан экскурсоводом Светланой ярко, доступно, увлекательно, что, безусловно, вызывает и уважение,
С
Светлана
13 сен 2025
Очень познавательно и интересно!
Н
Наталия
12 сен 2025
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод!
А
Анна
12 сен 2025
Всё здорово, интересно! Рекомендую
Ф
Филиппова
12 сен 2025
С таким экскурсоводом как Павел, эта экскурсия просто не могла быть плохой. Интересно рассказано, красиво подано. Отличное времяпровождение. Экскурсии от Королевского замка самые лучшие. Спасибо, просто незабываемо!
К
Козлова
12 сен 2025
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод!
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 6 чел.
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
12 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Групповая
Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 14:00
Завтра в 14:00
13 ноя в 14:00
1500 ₽
1666.70 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков - из Калининграда
Начало: У гостиницы «Калининград»
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
10 667 ₽ за всё до 4 чел.