На самый запад

Изучить Балтийск и Балтийскую косу на экскурсии из Калининграда
Балтийск — бывший Пиллау — это город с богатой довоенной историей. Здесь в разные века сталкивались политические и военные интересы Польши, России, Франции и Швеции. Вы пройдёте по следам Петра I и изучите довоенную архитектуру.

Летом на пароме переправитесь на Балтийскую косу — к фортам, прекрасным пейзажам и музею «Старый Люнет», а зимой увидите шведскую крепость.
На самый запад
На самый запад
На самый запад
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Балтийск

Вы пройдёте там, где ступала нога Петра Великого, увидите набережную, названную Русской ещё в середине 18 столетия, и гавань, где стоял русский ледокол «Ермак». Красивая довоенная архитектура и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены старинных крепостей и новый храм, двухсотлетний маяк и величавые скульптуры Елизаветы и Петра надолго останутся в вашей памяти.

Балтийская коса

Вы переправитесь на пароме на Балтийскую косу, где увидите оборонительные сооружения 18-19 веков. Гостеприимные хозяева «Старого Люнета» расскажут историю его строительства, покажут интересные фильмы и угостят пирожками. А от стен руинированного форта «Западный», расположившегося на берегу моря, вам откроется прекрасный вид на стык трёх акваторий — моря, залива и канала.

Вы узнаете:

  • Где Пётр I постигал науку флотоводства
  • Как развивался российский флот от момента его зарождения до современности
  • Почему именно здесь базируется гордость России — Балтийский флот ВМФ
  • Когда Балтийск впервые стал российским
  • И многое другое

Зимний сезон

С октября по апрель вместо переправы на пароме вы посетите величественную шведскую крепость — главную цитадель Пиллау, поражающую своей мощью. Познакомитесь с историей города и Балтийского флота начиная со времён Петра I до наших дней.

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на автобусе туристического класса, входные билеты в музей «Старый Люнет», переправа на пароме или посещение Шведской крепости
  • Дополнительные расходы: обед
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
  • Оплата остатка стоимости — наличными или на посадке по QR коду, который будет у вашего гида
  • Исходя из длительности экскурсии рекомендуем взять воду, а также надеть удобную обувь
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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