Калининград похож на слоёный пирог из различных наций, культур и эпох. Первыми жителями этих мест были пруссы. В 13 веке их сменили немецкие колонисты. А с 1945 года началась русская история города.
Мы прогуляемся по историческому центру Кёнигсберга, увидим его достопримечательности, вспомним рыцарей и королей, философа Канта, писателя Гофмана и других уроженцев этих земель.
Описание экскурсии
Мы поговорим о первых здешних поселенцах, известных под этнонимом «пруссы».
Обсудим трагическую и поучительную историю захвата этих земель рыцарями Тевтонского ордена.
Изучим формирование единого города из нескольких протогородков и преображение немецкого Кёнигсберга в русский Калининград.
Выясним, где короновались монархи Пруссии, а позже — правители Германской империи.
Заострим внимание на важнейших для города событиях за последние 770 лет и вспомним имена его известных уроженцев.
Пройдём вдоль самого древнего гидротехнического сооружения Калининграда.
Наш маршрут:
- Королевская гора и остатки руин Кёнигсбергского замка
- Блиндаж-бункер Отто Ляша
- Новое здание университета Альбертина, Парадная площадь и памятник философу Иммануилу Канту
- Университетский мост
- Сквер и памятный камень на месте дома, в котором родился сказочник Гофман
- Памятник морякам-балтийцам и Деревянный мост
- Здание Новой синагоги
- Рыбная деревня и Медовый мост
- Остров Иммануила Канта — территория средневекового городка Кнайпхоф
- Кафедральный собор и надгробие Иммануила Канта
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 12 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Андрей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 356 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я родился и живу в Калининграде. Обожаю свой край, знаю все его уголки — каждый камешек, лесок и ручеёк. Вместе с тем, я успел пожить и
Сазыкина
28 сен 2025
Отличная экскурсия. Узнали много нового и интересного
