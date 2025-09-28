Мои заказы

Сердце города К

Пройтись по старинному центру Калининграда и его главным историческим эпохам
Калининград похож на слоёный пирог из различных наций, культур и эпох. Первыми жителями этих мест были пруссы. В 13 веке их сменили немецкие колонисты. А с 1945 года началась русская история города.

Мы прогуляемся по историческому центру Кёнигсберга, увидим его достопримечательности, вспомним рыцарей и королей, философа Канта, писателя Гофмана и других уроженцев этих земель.
5
1 отзыв
Сердце города К© Андрей
Сердце города К© Андрей
Сердце города К© Андрей
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Мы поговорим о первых здешних поселенцах, известных под этнонимом «пруссы».

Обсудим трагическую и поучительную историю захвата этих земель рыцарями Тевтонского ордена.

Изучим формирование единого города из нескольких протогородков и преображение немецкого Кёнигсберга в русский Калининград.

Выясним, где короновались монархи Пруссии, а позже — правители Германской империи.

Заострим внимание на важнейших для города событиях за последние 770 лет и вспомним имена его известных уроженцев.

Пройдём вдоль самого древнего гидротехнического сооружения Калининграда.

Наш маршрут:

  • Королевская гора и остатки руин Кёнигсбергского замка
  • Блиндаж-бункер Отто Ляша
  • Новое здание университета Альбертина, Парадная площадь и памятник философу Иммануилу Канту
  • Университетский мост
  • Сквер и памятный камень на месте дома, в котором родился сказочник Гофман
  • Памятник морякам-балтийцам и Деревянный мост
  • Здание Новой синагоги
  • Рыбная деревня и Медовый мост
  • Остров Иммануила Канта — территория средневекового городка Кнайпхоф
  • Кафедральный собор и надгробие Иммануила Канта

ежедневно в 10:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 12 лет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 356 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я родился и живу в Калининграде. Обожаю свой край, знаю все его уголки — каждый камешек, лесок и ручеёк. Вместе с тем, я успел пожить и
читать дальше

в других регионах нашей огромной страны — в Заполярье и на Дальнем Востоке. Придерживаюсь здорового образа жизни. Увлекаюсь историей, философией, краеведением. Ностальгирую по уходящей мультикультурности родного края. С удовольствием проведу для вас любые экскурсии по Калининграду и Калининградской области.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Сазыкина
Сазыкина
28 сен 2025
Отличная экскурсия. Узнали много нового и интересного

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Калининград: город в центре Европы
Пешая
3 часа
227 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Калининград: город в центре Европы
Погрузитесь в историю Калининграда, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры. Уникальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У гостиницы «Калининград»
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Путешествие в Светлогорск и Янтарный подарит вам уникальные впечатления и возможность создать собственное янтарное украшение
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Пешая
1.5 часа
278 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
6670 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде