Прогуляемся по живописному Верхнему озеру, заглянем во дворик Музея янтаря. Затем Вы узнаете богатую историю Замкового пруда (Шлосстайх) — самого старого водоёма в городе. На протяжении веков он преображался, привлекая всё больше влюблённых в него горожан. Шлосстайх являлся престижным районом, вокруг которого возводили респектабельные дворцы, новаторские отели, концертный зал и кинотеатр.
Обратим внимание на территорию, где в XVIII веке действовали восточно-прусские масонские ложи, заглянем на родную улочку всемирно известного писателя Эрнеста Теодора Амадея Гофмана. Финалом туристического маршрута будет Королевский замок, на протяжении веков являвшийся пульсацией культурной жизни Кёнигсберга.
Вы узнаете об исторических вехах, связанных с каждой достопримечательностью. Без тени сомнения, не скрывая удовольствия, приглашаю Вас в сердце древней земли!
Ответы на вопросы
Что входит
Персональный гид-экскурсовод
Что не входит
Личные расходы (еда, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Маршала Василевского, 1, Калининград
Завершение: Улица Шевченко, 2, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, по договоренности
Катерина — ваш гид в Калининграде
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