Программа экскурсии

Прогуляемся по живописному Верхнему озеру, заглянем во дворик Музея янтаря. Затем Вы узнаете богатую историю Замкового пруда (Шлосстайх) — самого старого водоёма в городе. На протяжении веков он преображался, привлекая всё больше влюблённых в него горожан. Шлосстайх являлся престижным районом, вокруг которого возводили респектабельные дворцы, новаторские отели, концертный зал и кинотеатр.

Обратим внимание на территорию, где в XVIII веке действовали восточно-прусские масонские ложи, заглянем на родную улочку всемирно известного писателя Эрнеста Теодора Амадея Гофмана. Финалом туристического маршрута будет Королевский замок, на протяжении веков являвшийся пульсацией культурной жизни Кёнигсберга.

Вы узнаете об исторических вехах, связанных с каждой достопримечательностью. Без тени сомнения, не скрывая удовольствия, приглашаю Вас в сердце древней земли!