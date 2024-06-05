Е Елизавета Мистики и маги Кёнигсберга читать дальше находятся здесь. Она очень здорово визуализировала весь процесс, вышли на горку, она нам картинку,мол так вот всё выглядело, а внутри вот так и всё в таком духе. Мне очень всё понравилось, рекомендую посетить:) Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что

Т Татьяна Город-призрак Кёнигсберг Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.

Ю Юлия Город-призрак Кёнигсберг Замечательная экскурсия, спасибо!

А Александра Город-призрак Кёнигсберг Было очень интересно, познавательно и красиво! и особенно здорово,что у Геннадия такое прекрасное чувство юмора! Спасибо)

Т Татьяна Мистики и маги Кёнигсберга Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏 Очень структурированный материал, живая подача, видно, как Елена горит своим делом и своим городом! Не раздумывая бы пошла на любые её экскурсионные программы)

А Александр Мистики и маги Кёнигсберга Провели незабываемый вечер на экскурсии по Кёнигсбергу. Увидели город с мистической стороны. Услышали много интересных историй связанных с городом и его обитателями. Было интересно, и мне и моей маме и дочке. В общем всем рекомендую эту экскурсию с Еленой.

Д Диана Кёнигсберг - город призрак Прекрасный гид Геннадий. Все было супер! Необычная подача информации, очень запоминающаяся, прекрасное чувство юмора, красивый литературный язык

Ю Юрий Кёнигсберг - город призрак Большое спасибо за насыщенную и интересную экскурсию.

S Sergey Кёнигсберг - город призрак читать дальше историческими справками гид делился личными историями как житель города. Также Геннадий уберёг дождевиками от внезапно налетевшего ливня, с ним не страшно ехать в любую погоду. Отличная обзорная экскурсия по следам старого Кёнигсберга в современном Калининграде. Уделили достаточно времени самым примечательным местам исторического наследия. Наряду с