Экскурсии в город-призрак из Калининграда

Найдено 3 экскурсии в категории «Город-призрак» в Калининграде, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город-призрак Кёнигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
75 отзывов
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700 за всё до 7 чел.
Мистики и маги Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания
Начало: Ул Сергеева, 4
14 июня в 19:00
15 июня в 19:00
3 800 за всё до 5 чел.
Кёнигсберг - город призрак
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Кёнигсберг - город призрак
Начало: По договорённости
Расписание: Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница Суббота, Воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Мистики и маги Кёнигсберга
    Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что
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    находятся здесь. Она очень здорово визуализировала весь процесс, вышли на горку, она нам картинку,мол так вот всё выглядело, а внутри вот так и всё в таком духе. Мне очень всё понравилось, рекомендую посетить:)

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Город-призрак Кёнигсберг
    Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Город-призрак Кёнигсберг
    Замечательная экскурсия, спасибо!
  • А
    Александра
    24 мая 2024
    Город-призрак Кёнигсберг
    Было очень интересно, познавательно и красиво! и особенно здорово,что у Геннадия такое прекрасное чувство юмора! Спасибо)
    Было очень интересно, познавательно и красиво! и особенно здорово,что у Геннадия такое прекрасное чувство юмора!Было очень интересно, познавательно и красиво! и особенно здорово,что у Геннадия такое прекрасное чувство юмора!
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Мистики и маги Кёнигсберга
    Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏 Очень структурированный материал, живая подача, видно, как Елена горит своим делом и своим городом! Не раздумывая бы пошла на любые её экскурсионные программы)
    Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏
  • А
    Александр
    10 мая 2024
    Мистики и маги Кёнигсберга
    Провели незабываемый вечер на экскурсии по Кёнигсбергу. Увидели город с мистической стороны. Услышали много интересных историй связанных с городом и его обитателями. Было интересно, и мне и моей маме и дочке. В общем всем рекомендую эту экскурсию с Еленой.
  • Д
    Диана
    9 января 2024
    Кёнигсберг - город призрак
    Прекрасный гид Геннадий. Все было супер! Необычная подача информации, очень запоминающаяся, прекрасное чувство юмора, красивый литературный язык
  • Ю
    Юрий
    23 октября 2023
    Кёнигсберг - город призрак
    Большое спасибо за насыщенную и интересную экскурсию.
  • S
    Sergey
    20 октября 2023
    Кёнигсберг - город призрак
    Отличная обзорная экскурсия по следам старого Кёнигсберга в современном Калининграде. Уделили достаточно времени самым примечательным местам исторического наследия. Наряду с
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    историческими справками гид делился личными историями как житель города. Также Геннадий уберёг дождевиками от внезапно налетевшего ливня, с ним не страшно ехать в любую погоду.

  • О
    Ольга
    6 сентября 2023
    СВИДАНИЕ С ГОРОДОМ-ПРИЗРАКОМ
    Вчера, были на экскурсии «Свидание с городом призраком» с гидом Натальей. Она встретила нас тепло и доброжелательно, а после началось
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    наше знакомство с городом. Время пролетело незаметно, душевный рассказ об истории возникновения Кёнигсберга, Наталья разбавила историями о жизни известных горожан и фактами о разных достопримечательностях, на которые стоит обратить внимание неопытному, но любознательному туристу. Спасибо,Наталья! Рекомендуем всем эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Город-призрак»

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  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Город-призрак" можно забронировать 3 экскурсии от 3 800 до 10 700. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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