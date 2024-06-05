1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания
Начало: Ул Сергеева, 4
14 июня в 19:00
15 июня в 19:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Кёнигсберг - город призрак
Начало: По договорённости
Расписание: Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница Суббота, Воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета5 июня 2024Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что
- ТТатьяна5 июня 2024Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
- ЮЮлия4 июня 2024Замечательная экскурсия, спасибо!
- ААлександра24 мая 2024Было очень интересно, познавательно и красиво! и особенно здорово,что у Геннадия такое прекрасное чувство юмора! Спасибо)
- ТТатьяна24 мая 2024Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏 Очень структурированный материал, живая подача, видно, как Елена горит своим делом и своим городом! Не раздумывая бы пошла на любые её экскурсионные программы)
- ААлександр10 мая 2024Провели незабываемый вечер на экскурсии по Кёнигсбергу. Увидели город с мистической стороны. Услышали много интересных историй связанных с городом и его обитателями. Было интересно, и мне и моей маме и дочке. В общем всем рекомендую эту экскурсию с Еленой.
- ДДиана9 января 2024Прекрасный гид Геннадий. Все было супер! Необычная подача информации, очень запоминающаяся, прекрасное чувство юмора, красивый литературный язык
- ЮЮрий23 октября 2023Большое спасибо за насыщенную и интересную экскурсию.
- SSergey20 октября 2023Отличная обзорная экскурсия по следам старого Кёнигсберга в современном Калининграде. Уделили достаточно времени самым примечательным местам исторического наследия. Наряду с
- ООльга6 сентября 2023СВИДАНИЕ С ГОРОДОМ-ПРИЗРАКОМВчера, были на экскурсии «Свидание с городом призраком» с гидом Натальей. Она встретила нас тепло и доброжелательно, а после началось
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Город-призрак»
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