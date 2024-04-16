Кёнигсберг: наследие тевтонских рыцарей в российском городе (в группе)

Увидеть на главных улицах следы средневековых поселений и понять, откуда начинался Калининград
Моя экскурсия — отправная точка, с которой нужно начинать знакомство с городом.

В дружеской атмосфере и с историческими отсылками в прошлое вы пройдёте по главным местам, увидите старинный Кёнигсберг на улицах современного Калининграда.

За 2,5 часа посетите территории нескольких средневековых городов — Лёбенихта, Альтштадта, Кнайпхофа, Ломзе и Форштадта.
5
7 отзывов
Кёнигсберг: наследие тевтонских рыцарей в российском городе (в группе)
Кёнигсберг: наследие тевтонских рыцарей в российском городе (в группе)
Кёнигсберг: наследие тевтонских рыцарей в российском городе (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Я покажу историческое сердце города, где были основаны три отдельных городских поселения — Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт. В 1724 году они объединились и образовали единый город — Кёнигсберг.
  • Расскажу об удивительной истории Калининграда, которая насчитывает более 7 веков, а также о тевтонских рыцарях и прусских вождях, Кёнигсбергском замке и Кафедральном соборе.
  • Проведу тропинками, по которым ходили великий философ Иммануил Кант и знаменитый автор «Щелкунчика» Эрнст Теодор Амадей Гофман.
  • Познакомлю вас с разнообразной исторической застройкой, уцелевшей от бомбардировок английской авиации и пережившей штурм города.
  • Мы увидим Королевскую гору и руины Кёнигсбергского замка — места, где началась история Кёнигсберга.
  • Через территорию Альтштадта и эстакадный мост дойдём до острова Кнайпхоф (остров Канта). Восхитимся мощью Кафедрального собора 14 века и посетим могилу Иммануила Канта.
  • На Медовом мосту вспомним историю о хомлинах и поприветствуем одного из них — дедушку Карла.
  • Прогуляемся по «Рыбной деревне» и из домика смотрителя Высокого моста отправим почтовые открытки близким.

Организационные детали

  • На прогулке можно устроить кофе-паузу или взять кофе на вынос.
  • Дополнительно оплачиваются напитки и отправка открыток — по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 341 ₽
Дети 8-12 лет630 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
А
16 апр 2024
Непринужденная атмосфера, нескучный рассказ, приятный гид))) рекомендую))
И
16 апр 2024
Посетили обзорную экскурсию сразу по прилету в Калининград, чтоб иметь представление о городе. Дина встретила нас в назначенное время у гостиницы «Калининград». Мы прогулялись к Кафедральному собору и прослушали увлекательный
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рассказ про его историю, увидели место, где похоронен Кант и даже сфотографировались с ним в специальной будке, потом прошли к Рыбной деревне и прогулялись вдоль набережной, посетили музей открыток в башне и отправили открыточки друзьям. После прогулки у нас остались только положительные впечатления и мы составили план дальнейших прогулок. Спасибо большое Дине за эту чудесную прогулку и за увлекательный рассказ, который не был сухим и сопровождался тонким юмором. Рекомендуем!

Посетили обзорную экскурсию сразу по прилету в Калининград, чтоб иметь представление о городе. Дина встретила насПосетили обзорную экскурсию сразу по прилету в Калининград, чтоб иметь представление о городе. Дина встретила насПосетили обзорную экскурсию сразу по прилету в Калининград, чтоб иметь представление о городе. Дина встретила насПосетили обзорную экскурсию сразу по прилету в Калининград, чтоб иметь представление о городе. Дина встретила насПосетили обзорную экскурсию сразу по прилету в Калининград, чтоб иметь представление о городе. Дина встретила насПосетили обзорную экскурсию сразу по прилету в Калининград, чтоб иметь представление о городе. Дина встретила насПосетили обзорную экскурсию сразу по прилету в Калининград, чтоб иметь представление о городе. Дина встретила насПосетили обзорную экскурсию сразу по прилету в Калининград, чтоб иметь представление о городе. Дина встретила насПосетили обзорную экскурсию сразу по прилету в Калининград, чтоб иметь представление о городе. Дина встретила насПосетили обзорную экскурсию сразу по прилету в Калининград, чтоб иметь представление о городе. Дина встретила нас
Г
9 апр 2024
Были с сыном на экскурсии = понравилось все! Время промчалось незаметно. Все с доходчиво и увлекательно. Спасибо нашему гиду, рекомендую!
С
7 апр 2024
Большое спасибо Дине за прекрасную прогулку, интересный рассказ и рекомендации! Экскурсия была не перегружена лишними деталями, мы посетили все основные места в центре города, познакомились с историей города, прогулялись по
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знаковым местам, отправили открытки близким с приветом из Калининграда, посетили чудесную сыроварню и правильно спланировали дальнейший маршрут в Калининграде. Отдельная благодарность за рекомендацию посетить Дом с горгульями - очень колоритное место, заряженный идеей и очень вдохновляющий владелец дома-музея! Всем рекомендуем!

Г
26 мар 2024
Огромное спасибо Дине за содержательный рассказ и замечательный маршрут. Мы остались довольны, в том числе и ребёнок. Экскурсия нисколько нас не утомила, наоборот - время пролетело незаметно.
Всё-таки город интересно смотреть с экскурсоводом - видишь то, чего не видят и не знают другие и город открывается тебе совершенно с другого ракурса. Рекомендую!
Огромное спасибо Дине за содержательный рассказ и замечательный маршрут. Мы остались довольны, в том числе иОгромное спасибо Дине за содержательный рассказ и замечательный маршрут. Мы остались довольны, в том числе иОгромное спасибо Дине за содержательный рассказ и замечательный маршрут. Мы остались довольны, в том числе и
А
21 фев 2024
Была не очень хорошая погода - прохладно, но гид Дина, своей харизмой, позитивом и знанием истории города Калининграда, сделала эту экскурсию очень интересной и теплой! Заходили в кафе, пили вкусный кофе и ели булочки Канта) Мне очень понравилось. Для первого знакомства с Калининградом, самое то.
Была не очень хорошая погода - прохладно, но гид Дина, своей харизмой, позитивом и знанием историиБыла не очень хорошая погода - прохладно, но гид Дина, своей харизмой, позитивом и знанием историиБыла не очень хорошая погода - прохладно, но гид Дина, своей харизмой, позитивом и знанием историиБыла не очень хорошая погода - прохладно, но гид Дина, своей харизмой, позитивом и знанием истории
Е
21 фев 2024
Мне все понравилось - увлекательная ознакомительная экскурсия по Калининграду, была в этом потрясающем городе впервые, я даже не представляла что история тех мест настолько древняя и громкая. А бонусом получила рекомендации по тому куда сходить, что попробовать из местных блюд, где купить действительно красивые украшения из янтаря. Спасибо!
Мне все понравилось - увлекательная ознакомительная экскурсия по Калининграду, была в этом потрясающем городе впервые, яМне все понравилось - увлекательная ознакомительная экскурсия по Калининграду, была в этом потрясающем городе впервые, яМне все понравилось - увлекательная ознакомительная экскурсия по Калининграду, была в этом потрясающем городе впервые, яМне все понравилось - увлекательная ознакомительная экскурсия по Калининграду, была в этом потрясающем городе впервые, я

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