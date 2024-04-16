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рассказ про его историю, увидели место, где похоронен Кант и даже сфотографировались с ним в специальной будке, потом прошли к Рыбной деревне и прогулялись вдоль набережной, посетили музей открыток в башне и отправили открыточки друзьям. После прогулки у нас остались только положительные впечатления и мы составили план дальнейших прогулок. Спасибо большое Дине за эту чудесную прогулку и за увлекательный рассказ, который не был сухим и сопровождался тонким юмором. Рекомендуем!