Страна Янтария
А после окажетесь на лучшем пляже России, который первый получил мировое признание и премию Голубой флаг.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Переезд в Светлогорск, обзорная экскурсия по городу
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницуСветлогорска, курорт на море, с 14:00.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
16:00 Пешеходная экскурсия по Светлогорску (2 часа).
(сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина 32)
Мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX- начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта –"Несущая воду" и "Нимфа".
Вы увидите новый "дом" КВН и кинофестиваля "Балтийские дебюты" – театр эстрады "Янтарь холл".
К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Наверх за отдельную плату Вы сможете подняться по канатной дороге.
Шопинг, магазины янтаря.
Экскурсия в поселок Янтарный
Экскурсия в пос. Янтарный (4 часа).
14:30 Посадка у гостиницы «Раушен», ул. Ленина 48.
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Вы познакомитесь с историей места.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можетепобывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве.
Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Экскурсия по Калининграду
Экскурсия по Калининграду (7-8 часов).
09:20 Посадка у гостиницы «Раушен», ул. Ленина 48.
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы посетите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера.
Вы обязательно увидите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Свободный день. Экскурсия за доп. плату в Инстербург и Гумбиннен
Свободный день.
*по желанию за доп. плату экскурсия в Инстербург и Гумбиннен,8,5 часов – 2500 руб. /чел. (запись и оплата при бронировании тура).
Маршрут: г. Черняховск – г. Гусев.
08:20 Посадка у гостиницы «Раушен», ул. Ленина 48.
Прогулка по Черняховску: великолепное здание протестантской реформаторской кирхи Инстербурга 1883 г. п. (ныне — православный храм Архангела Михаила), католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 г., готический замок Инстербург XVI века (фотопауза), памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли; дом, в котором останавливался Наполеон.
Вы увидите виллу обер-бургомистра Инстербурга и здание народной школы.
Также вы узнаете про лошадей Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород.
Переезд в Гусев.
Обзорная экскурсия по городу познакомит гостей области с многовековой историей бывшего города Гумбиннен, ныне города Гусева.
Вы увидите памятники капитану Гусеву, знаменитую бронзовую фигуру лося нем. скульптора Фордермайера и новый памятник «Штыковая атака», посвященный крупному Гумбинненскому сражению Первой мировой войны, Зальцбургскую кирху.
Посещение уникального интерактивного музея истории города, экспозиция которого познакомит своих гостей с событиями Первой и Второй Мировых Войн, оставивших глубокий отпечаток на истории всей Калининградской области.
Обед за доп. плату.
Свободный день. Экскурсия за доп. плату на Куршскую косу
Свободный день.
*по желанию за доп. плату экскурсия в Национальный парк Куршская коса, 7 часов – 1700 руб. /чел. (запись и оплата при бронировании тура).
14:30 Посадка у гостиницы «Раушен», ул. Ленина 48.
Вы будете очарованы вкусными запахами соленого моря, соснового леса и свежекопченой рыбы.
Море и залив, движущиеся песчаные дюны и танцующий лес, бесконечное небо, обжигающее солнце и прохладный ветер — прогулка здесь подарит вам приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в легких, головокружение в голове и умиротворяющий покой в душе.
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую готовят по старинным рецептам, выловленной в заливе или море.
Свободный день
Свободный день, который вы можете провести так, как захотите.
Свободный день. Экскурсия за доп. плату «Старинная школа Вальдвинкель и готические храмы Гурьевска и Тургенево»
Свободный день.
*по желанию за доплату экскурсия «Старинная школа Вальдвинкель и готические храмы Гурьевска и Тургенево», 9 часов – 2500 руб. /чел. (запись и оплата при бронировании тура).
09:20 Посадка у гостиницы «Раушен», ул. Ленина 48.
Маршрут: г. Гурьевск – пос. Тургенево – г. Полесск – пос. Ильичёво.
Вы увидите старинные храмы позднего Средневековья – готическую кирху г. Гурьевска рядом с замком-крепостью Нойхаузен и лютеранскую кирху Гросс Леггитена в пос. Тургенево, у стен которой похоронена племянница Наполеона Бонапарта.
Город Полесск, прежде Лабиау, расположенный на берегу реки Дейма, рядом с Куршским заливом и искусственно построенными каналами, называют столицей рыбаков.
Здесь Вы узнаете удивительную историю преобразования человеком водных путей и земель, лежащих ниже уровня моря.
У воды высится мощная крепость Лабиау, построенная рыцарями Тевтонского ордена.
В старинной деревенской школе Вальдвинкель в пос. Ильичёво Вам расскажут об истории школьного образования.
А для некоторых гостей постарше это возможность вернуться в своё школьное детство, присев вновь за парту деревенской школы восьмилетки.
Также Вы узнаете, как начиналась наша история здесь на этих новоприобретённых землях после Второй мировой войны, о заселении Калининградской области переселенцами из Советского Союза, о трудовом подвиге наших людей по восстановлению экономики и сельского хозяйства края в тяжёлый послевоенный период.
Обед за доплату по желанию.
Свободный день. Завершение программы
Свободный день.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал по желанию за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Светлогорске на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель/Размещение
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
|сентябрь / май – август
|Отель «Чайка» 2*, завтрак – 350 руб. /чел., оплачивается отдельно
|25 000
|30 000
|22 000
|Санаторий-профилакторий «Энергетик» 3*, завтрак входит в цену
Стандарт 24 000/27 500
Комфорт 26 500/29 500
|Доплата 7 700/ 12 250
|25 000/27 000
|Гостиница «Вилла Готланд» 3*, завтрак шведский стол – 450 руб. /чел., оплачивается отдельно
|26 000/36 000
|Доплата + 18 200/26 250
|23 000/33 000
|Отель «Раушен» 3*, завтрак шведский стол входит в цену
|Джуниор 35 000
|Доплата 28 000
|30 000
|Отель «Волна» 4*, завтрак шведский стол входит в цену
|40 000
|Доплата 14 000
|45 600
*Заезд 28.08 – 04.09 относится к периоду «май-август».
Варианты проживания
Отель «Чайка» 2
Уютный отель «Чайка» расположился в Светлогорске, в шаговой доступности от живописного берега Балтийского моря и главных городских достопримечательностей.
К услугам гостей просторные и светлые номера, обустроенные телевизором и собственной ванной комнатой. Отдыхающие могут воспользоваться беспроводным доступом Wi-Fi. Для отдыха предлагаются разнообразные категории по ценовой политике.
Стоит отметить, что в 15 минутах пешей прогулки есть кафе и рестораны, в которых можно вкусно и сытно перекусить. Помимо этого, неподалеку имеется продуктовый магазин.
Санаторий-профилакторий «Энергетик» 3
Санаторий-профилакторий «Энергетик» находится в городе Светлогорске Калининградской области, на побережье Балтийского моря и в 50 метрах от озера Тихое. До пляжа и променада – 10 минут пешком.
Номерной фонд санатория включает 47 номеров различных категорий. Все номера оснащены ЖК телевизором, Wi-Fi, полотенцами и средствами личной гигиены.
Гостиница «Вилла Готланд» 3
Мини-гостиница «Вилла Готланд» расположена в Светлогорске, в 400 метрах от пляжа Светлогорска. К услугам гостей общий лаундж, бесплатная частная парковка, сад и принадлежности для барбекю. В числе удобств — терраса, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Из мини-гостиницы открывается вид на сад.
В каждом номере в распоряжении гостей патио с видом на сад, собственная ванная комната, письменный стол и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Во всех номерах есть сейф, а некоторые номера выходят балкон. Кроме того, в номерах установлен шкаф для одежды.
По утрам в мини-гостинице «Вилла Готланд» сервируют континентальный завтрак. В комплексе можно сыграть в бильярд и взять напрокат велосипеды.
Отель «Раушен» 3
Этот 3-звездочный отель расположен всего в 500 метрах от Балтийского моря в Светлогорске. К вашим услугам современный спа-центр, звукоизолированные номера с кабельным телевидением, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный WiFi. В отеле подаются блюда интернациональной кухни.
Отель «Раушен» располагает просторными номерами в современном стиле с гостиной зоной и современной ванной комнатой. Гости смогут расслабиться в сауне отеля «Раушен». В отеле проводятся разнообразные виды массажа и оздоровительные процедуры.
Для гостей отеля «Раушен» подается полный завтрак «шведский стол». В ресторане сервируются блюда европейской и русской кухонь.
Отель «Волна» 4
Отель «Волна» расположен на побережье Балтийского моря, всего в 35 км от Калининграда. К услугам гостей оздоровительный центр с сауной и турецкой баней, а также хорошо оборудованный тренажерный зал.
В отеле «Волна» предлагается размещение в светлых номерах с балконом, спутниковым телевидением и мини-баром. Обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.
В спа-салоне отеля представлен широкий спектр косметических и лечебных процедур. В полностью лицензированном медицинском центре отеля проводятся диетические и медицинские консультации для детей и взрослых. В ресторане подают блюда европейской и русской кухни в сопровождении вин и шампанского. Помимо этого, гости могут заказать разнообразные напитки и десерты в баре отеля «Волна».
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание 7 ночей в выбранном отеле Светлогорска
- Питание – 7 завтраков при проживании в отеле Энергетик, Волна и Раушен
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Доп. ночи к туру по основному прайсу
- Завтраки (при проживании в гост. Вилла Готланд – 450 руб., в отеле «Чайка» – 350 руб.)
- Обеды и ужины
- Экскурсии за доп. плату в свободные дни
- Органный концерт (наличными на месте)
- Подъем по канатной дороге в Светлогорске (100 руб.)
- Посещение карьера янтарного комбината (400 руб.)
- Трансферы (аэропорт или вокзал – отель в Светлогорске – 2500 руб.)
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель Двухместный Одноместный Трехместный Гостиница «Чайка» Раздельные кровати Одноместный стандарт Раздельные кровати + доп. кровать Санаторий «Энергетик» Раздельные кровати/ двуспальная кровать Одноместный стандарт Семейный номер комфорт (двуспальная кровать и диван) Отель «Волна» Раздельные кровати Одноместный стандарт
Раздельные кровати + диван
(номер полулюкс)
Отель «Раушен»
Раздельные кровати, двуспальная кровать
(джуниор)
Одноместное размещение в двухместном номере джуниор
Раздельные кровати, двуспальная кровать + диван
(джуниор)
Гостиница «Вилла Готланд» Раздельные кровати, двуспальная кровать Одноместное размещение в двухместном номере Раздельные кровати/двуспальная кровать + евро-раскладушка (улучшенный номер)
- Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.