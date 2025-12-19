Нас ждёт знакомство с европейским обликом города, прогулки по острову Канта и набережной Музея мирового океана.
Побываете в Светлогорске и
Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право изменять порядок экскурсий без изменения общей программы тура.
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград
Прилет в Калининград и самостоятельный трансфер в гостиницу. Заселение в номера после 15:00.
По желанию в 14:00 можно отправиться на экскурсию «Форты Кёнигсберга» (4–5 часов, за доплату). Этот маршрут позволит увидеть старинные фортификационные сооружения, некогда защищавшие город, и ощутить атмосферу былого Кёнигсберга.
Прогулка по Калининграду
Сегодня начнётся знакомство с Калининградом — городом с европейским обликом и русской душой. Во время экскурсии продолжительностью 3–4 часа вы увидите старинный Кафедральный собор, набережную и корабли Музея мирового океана, знаменитые мосты и величественное здание бывшей Кёнигсбергской биржи.
Прогулка по острову Канта подарит встречу с бронзовым хомлином — дедушкой Карлом, а также знакомство с сердцем Кёнигсберга. Хомлины — это сказочные фигурки, спрятанные на знаковых улицах города.
В завершение прогулки можно заглянуть в уютные кафе Рыбной деревни, где витает аромат свежей выпечки и горячего глинтвейна.
Янтарный и Светлогорск
Поездка в курортные города Янтарный и Светлогорск займёт 7–8 часов. Первая остановка — Янтарный, где сосредоточено 90% мировых запасов солнечного камня. Здесь вы посетите мануфактуру, узнаете, как отличить подлинный янтарь от подделки, и понаблюдаете за процессом обработки камня. Затем прогулка по «Городу мастеров» и парку Беккера приведёт к морю — на один из самых чистых пляжей мира с мягким белым песком, тут можно найти кусочки янтаря.
Далее маршрут продолжится в Светлогорске — уютном приморском городке с ароматом сосен и морского бриза. Более 100 лет назад сюда приезжали состоятельные путешественники, а сегодня здесь сохранилась атмосфера респектабельного курорта с изящными немецкими виллами и неспешным ритмом жизни.
Балтийск
В этот день вас ждёт путешествие в Балтийск, где расположена военно-морская база Балтийского флота.
Прогулка по северному молу откроет виды на море и старинные здания казарм из красного кирпича. Вы увидите памятник императрице Елизавете Петровне, Свято-Георгиевский морской собор и маяк высотой 33 метра. У подножия монумента Петру I, воздвигнутого к 300-летию Балтийского флота, можно сделать памятные снимки. Когда-то город был закрытым, и попасть сюда можно было лишь по спецпропуску, теперь же здесь можно свободно гулять, наслаждаясь свежим морским воздухом и исторической атмосферой.
Инстербург и Тапиау
Экскурсия на восток области продолжительностью 7–8 часов познакомит с архитектурным наследием Восточной Пруссии. Вы увидите кирхи 14 века — Арнау и Хайлигенвальде, а также посетите старинные города Инстербург и Тапиау. Прогулка по узким улочкам с немецкой брусчаткой и домами в прусском стиле позволит ощутить дыхание времени. В программе — осмотр костёла Святого Бруно, Виллы Брандес, замка Инстербург и крепости Тапиау, где можно пройтись по тёмным коридорам и узнать об истории этих мест. Входные билеты в замки оплачиваются отдельно.
Куршская коса и Зеленоградск или свободный день
День свободный. По желанию можно отправиться на экскурсию в национальный парк «Куршская коса» и курорт Кранц (за доплату).
Узкая полоска суши между морем и заливом — одно из самых удивительных мест Европы. Здесь можно увидеть Танцующий лес, самую высокую песчаную дюну и узнать историю местной школы планеризма. Куршская коса — крупнейшая песчаная пересыпь в мире, её ландшафты поражают своей красотой.
После прогулки по нацпарку — переезд в Зеленоградск. Этот городок называют городом котов за множество скульптур и арт-объектов, посвящённых хвостатым жителям. На прогулке увидите колесо обозрения «Глаз Балтики», кирху Святого Адальберта, бювет «Королева Луиза» и очаровательные улочки Курортного проспекта с уютными кафе и лавками.
Замок Шаакен и сыроварня «Шаакендорф» или свободный день
Свободное время или дополнительная экскурсия в замок Шаакен с дегустацией на сыроварне «Шаакендорф» (за доплату).
Путешествие начнётся в замке Шаакен, основанном в 1270 году на месте прусской крепости. За века он пережил войны и пожары, но сохранил величественный облик. Над входом и сегодня можно прочитать девиз ордена: «Помогать. Защищать. Исцелять». Во время экскурсии вы осмотрите подземелья, музей инквизиции, осадные орудия и каминный зал.
Далее — визит на семейное производство «Шаакендорф», расположенное в здании старинной конюшни 19 века. Здесь расскажут о процессе изготовления сыра и шоколада ручной работы. Завершится экскурсия дегустацией: ароматные сыры, марципан, шоколад и бокал вина или воды.
Окончание тура
Освобождение номеров до 12:00. Свободное время. Самостоятельный трансфер в аэропорт и вылет домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного), отель «Шерлок», номер «стандарт»
|43 500 ₽
|2-местное размещение (за одного), отель «Шерлок», студия с дополнительным местом
|39 500 ₽
|1-местное, отель «Шерлок»
|52 000 ₽
|2-местное размещение (за одного), отель «Турист», номер «стандарт»
|43 500 ₽
|2-местное размещение (за одного), отель «Турист», «стандарт» с дополнительным местом
|41 000 ₽
|1-местное, отель «Турист»
|55 000 ₽
|2-местное размещение (за одного), отель «Калининград», номер «стандарт»
|44 000 ₽
|2-местное размещение (за одного), отель «Калининград», 2-местная студия
|57 000 ₽
|2-местное размещение (за одного), отель «Калининград», студия с дополнительным местом
|57 000 ₽
|1-местное, отель «Калининград»
|64 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки при размещении в отелях "Шерлок" и "Турист"
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Калининграда и обратно
- Завтраки в гостинице «Калининград» - 650 ₽ с человека
- Обеды по программе - от 500 ₽ с человека (оплата на месте)
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала - 1500 ₽, 1000 ₽
- Входные билеты в замки - 650 ₽ с человека
- Экскурсия «Форты Кёнигсберга» (4-5 ч) - 2500 ₽ с человека
- Экскурсия «Замок Шаакен и дегустация на сыроварне Шаакендорф» (4 часа) - 2500 ₽ с человека
- Экскурсия в национальный парк «Куршская коса» и курорт Кранц (8 часов) - 2500 ₽ с человека