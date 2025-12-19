Сегодня начнётся знакомство с Калининградом — городом с европейским обликом и русской душой. Во время экскурсии продолжительностью 3–4 часа вы увидите старинный Кафедральный собор, набережную и корабли Музея мирового океана, знаменитые мосты и величественное здание бывшей Кёнигсбергской биржи.

Прогулка по острову Канта подарит встречу с бронзовым хомлином — дедушкой Карлом, а также знакомство с сердцем Кёнигсберга. Хомлины — это сказочные фигурки, спрятанные на знаковых улицах города.

В завершение прогулки можно заглянуть в уютные кафе Рыбной деревни, где витает аромат свежей выпечки и горячего глинтвейна.