7 городов Калининградской области и природа Балтики: автобусный тур с опциональными экскурсиями

Осмотреть аутентичные замки, прогуляться по Светлогорску и побывать на янтарной мануфактуре
Вы отправитесь в путешествие по Калининграду и самым живописным уголкам Балтийского побережья.

Нас ждёт знакомство с европейским обликом города, прогулки по острову Канта и набережной Музея мирового океана.

Побываете в Светлогорске и
Янтарном, увидите старинные виллы и пляжи с белым песком, посетите мануфактуру, где рождается солнечный камень.

В Балтийске пройдёте по северному молу и сфотографируете величественный маяк, а в Инстербурге и Тапиау прикоснётесь к архитектуре Восточной Пруссии.

Если захотите, сможете открыть для себя Куршскую косу и город котов — Зеленоградск, вдохнуть аромат сосен и морского ветра. Завершением станет визит в замок Шаакен и дегустация на сыроварне для желающих.

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право изменять порядок экскурсий без изменения общей программы тура.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград

Прилет в Калининград и самостоятельный трансфер в гостиницу. Заселение в номера после 15:00.
По желанию в 14:00 можно отправиться на экскурсию «Форты Кёнигсберга» (4–5 часов, за доплату). Этот маршрут позволит увидеть старинные фортификационные сооружения, некогда защищавшие город, и ощутить атмосферу былого Кёнигсберга.

2 день

Прогулка по Калининграду

Сегодня начнётся знакомство с Калининградом — городом с европейским обликом и русской душой. Во время экскурсии продолжительностью 3–4 часа вы увидите старинный Кафедральный собор, набережную и корабли Музея мирового океана, знаменитые мосты и величественное здание бывшей Кёнигсбергской биржи.

Прогулка по острову Канта подарит встречу с бронзовым хомлином — дедушкой Карлом, а также знакомство с сердцем Кёнигсберга. Хомлины — это сказочные фигурки, спрятанные на знаковых улицах города.

В завершение прогулки можно заглянуть в уютные кафе Рыбной деревни, где витает аромат свежей выпечки и горячего глинтвейна.

3 день

Янтарный и Светлогорск

Поездка в курортные города Янтарный и Светлогорск займёт 7–8 часов. Первая остановка — Янтарный, где сосредоточено 90% мировых запасов солнечного камня. Здесь вы посетите мануфактуру, узнаете, как отличить подлинный янтарь от подделки, и понаблюдаете за процессом обработки камня. Затем прогулка по «Городу мастеров» и парку Беккера приведёт к морю — на один из самых чистых пляжей мира с мягким белым песком, тут можно найти кусочки янтаря.

Далее маршрут продолжится в Светлогорске — уютном приморском городке с ароматом сосен и морского бриза. Более 100 лет назад сюда приезжали состоятельные путешественники, а сегодня здесь сохранилась атмосфера респектабельного курорта с изящными немецкими виллами и неспешным ритмом жизни.

4 день

Балтийск

В этот день вас ждёт путешествие в Балтийск, где расположена военно-морская база Балтийского флота.
Прогулка по северному молу откроет виды на море и старинные здания казарм из красного кирпича. Вы увидите памятник императрице Елизавете Петровне, Свято-Георгиевский морской собор и маяк высотой 33 метра. У подножия монумента Петру I, воздвигнутого к 300-летию Балтийского флота, можно сделать памятные снимки. Когда-то город был закрытым, и попасть сюда можно было лишь по спецпропуску, теперь же здесь можно свободно гулять, наслаждаясь свежим морским воздухом и исторической атмосферой.

5 день

Инстербург и Тапиау

Экскурсия на восток области продолжительностью 7–8 часов познакомит с архитектурным наследием Восточной Пруссии. Вы увидите кирхи 14 века — Арнау и Хайлигенвальде, а также посетите старинные города Инстербург и Тапиау. Прогулка по узким улочкам с немецкой брусчаткой и домами в прусском стиле позволит ощутить дыхание времени. В программе — осмотр костёла Святого Бруно, Виллы Брандес, замка Инстербург и крепости Тапиау, где можно пройтись по тёмным коридорам и узнать об истории этих мест. Входные билеты в замки оплачиваются отдельно.

6 день

Куршская коса и Зеленоградск или свободный день

День свободный. По желанию можно отправиться на экскурсию в национальный парк «Куршская коса» и курорт Кранц (за доплату).

Узкая полоска суши между морем и заливом — одно из самых удивительных мест Европы. Здесь можно увидеть Танцующий лес, самую высокую песчаную дюну и узнать историю местной школы планеризма. Куршская коса — крупнейшая песчаная пересыпь в мире, её ландшафты поражают своей красотой.

После прогулки по нацпарку — переезд в Зеленоградск. Этот городок называют городом котов за множество скульптур и арт-объектов, посвящённых хвостатым жителям. На прогулке увидите колесо обозрения «Глаз Балтики», кирху Святого Адальберта, бювет «Королева Луиза» и очаровательные улочки Курортного проспекта с уютными кафе и лавками.

7 день

Замок Шаакен и сыроварня «Шаакендорф» или свободный день

Свободное время или дополнительная экскурсия в замок Шаакен с дегустацией на сыроварне «Шаакендорф» (за доплату).

Путешествие начнётся в замке Шаакен, основанном в 1270 году на месте прусской крепости. За века он пережил войны и пожары, но сохранил величественный облик. Над входом и сегодня можно прочитать девиз ордена: «Помогать. Защищать. Исцелять». Во время экскурсии вы осмотрите подземелья, музей инквизиции, осадные орудия и каминный зал.

Далее — визит на семейное производство «Шаакендорф», расположенное в здании старинной конюшни 19 века. Здесь расскажут о процессе изготовления сыра и шоколада ручной работы. Завершится экскурсия дегустацией: ароматные сыры, марципан, шоколад и бокал вина или воды.

8 день

Окончание тура

Освобождение номеров до 12:00. Свободное время. Самостоятельный трансфер в аэропорт и вылет домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного), отель «Шерлок», номер «стандарт»43 500 ₽
2-местное размещение (за одного), отель «Шерлок», студия с дополнительным местом39 500 ₽
1-местное, отель «Шерлок»52 000 ₽
2-местное размещение (за одного), отель «Турист», номер «стандарт»43 500 ₽
2-местное размещение (за одного), отель «Турист», «стандарт» с дополнительным местом41 000 ₽
1-местное, отель «Турист»55 000 ₽
2-местное размещение (за одного), отель «Калининград», номер «стандарт»44 000 ₽
2-местное размещение (за одного), отель «Калининград», 2-местная студия57 000 ₽
2-местное размещение (за одного), отель «Калининград», студия с дополнительным местом57 000 ₽
1-местное, отель «Калининград»64 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки при размещении в отелях "Шерлок" и "Турист"
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Калининграда и обратно
  • Завтраки в гостинице «Калининград» - 650 ₽ с человека
  • Обеды по программе - от 500 ₽ с человека (оплата на месте)
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала - 1500 ₽, 1000 ₽
  • Входные билеты в замки - 650 ₽ с человека
  • Экскурсия «Форты Кёнигсберга» (4-5 ч) - 2500 ₽ с человека
  • Экскурсия «Замок Шаакен и дегустация на сыроварне Шаакендорф» (4 часа) - 2500 ₽ с человека
  • Экскурсия в национальный парк «Куршская коса» и курорт Кранц (8 часов) - 2500 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, точное место - по договорённости, с 14:00
Завершение: Калининград, точное место - по договорённости, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Организуем ваше лучшее путешествие в самый западный регион нашей страны! Наша команда имеет многолетний опыт и современный подход к работе. Вас ожидают только новые, надёжные автобусы на маршрутах и только
аккредитованные местные экскурсоводы. Мы внимательно следим за изменениями на внутреннем калининградском рынке туризма, учитываем в своих предложениях и программах все новинки и открытия сезона (новые отели, музеи, рестораны, интерактивные программы). Берём на себя поиск самых интересных локаций и достопримечательностей. Вам остаётся только прилететь и наслаждаться отдыхом.

