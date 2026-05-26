Вы посетите средневековые замки — Нойхаузен и Шаакен. Примете участие в иммерсивном шоу. Заглянете к альпакам в мини-зоопарк, прокатитесь на паровозике. И завершите день дегустацией сыров, марципана и шоколада.
Комфортный трансфер между локациями позволит спокойно наслаждаться каждым местом без суеты и лишних забот.
Комфортный трансфер между локациями позволит спокойно наслаждаться каждым местом без суеты и лишних забот.
Описание трансфер
9:00 — выезд из Калининграда
По пути — живописные виды и основная информация о регионе.
10:00 — замок Нойхаузен
Отреставрированные залы 13 века, рыцарские атрибуты, костюмы и видео о прошлом замка. Прогулка с погружением в атмосферу разных эпох и историю, рассказанную его обитателями.
11:00 — мини-зоопарк «Тиргартен»
Встреча с альпаками из Чили, камерунскими козочками и декоративными кроликами. Можно покормить животных и сделать фото.
13:00 — замок Шаакен и паровозик
Атмосфера средневековья: подвалы с экспозицией, стрельба из лука. Затем — прогулка на паровозике с характерным гудком.
14:00 — дегустация в Шаакен Дорф
Сыры, марципан, шоколад и вино в уютной сыроварне открытого типа.
15:00 — выезд в Калининград
Организационные детали
Поедем на 7-местном автомобиле Opel Zafira.
Дополнительные расходы
- Замок — 500 ₽ за чел., есть льготы, детям до 7 лет бесплатно
- Иммерсивное шоу — 500 ₽ за чел.
- Зоопарк — 800 ₽ за чел.
- Дегустация — 500 ₽ взрослый, 400 ₽ детский
- Паровозик — 300 ₽ за чел. (в зимнее время катает в субботу, воскресенье и праздничные дни)
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:15
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3990 ₽
|Детский
|3325 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 86 туристов
Родилась в Калининграде. Дипломированный гид. С удовольствием познакомлю вас с достопримечательностями Калининградской области!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Благодарим Ирину за экскурсию! были с ребенком, выполнили весь план:), посетили замки, ферму альпак, в перерывах полакомились марципаном и булочками, сходили на дегустацию сыра и шоколада. Внутри замков проводятся познавательные экскурсии, Нойхаузен удивительное место оказалось, столько исторически важных фактов, мне кажется надо всем посетить это место.
Ирину благодарю за терпение моего сына😁, экскурсию, ответы на вопросы и рекомендации.
Ирину благодарю за терпение моего сына😁, экскурсию, ответы на вопросы и рекомендации.
+2
Ирина
Ответ организатора:
Наталья, благодарна за отзыв!
Всегда рада вас видеть!
Всегда рада вас видеть!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Мне повезло, как минимум, дважды: во-первых, на экскурсию записалась я одна, а во-вторых, Ирина решила экскурсию не отменять. Погода и трафик нам тоже благоволили. Мы посетили два совершенно разных замка
Ирина
Ответ организатора:
Оля, мне очень приятно было читать отзыв о нашем небольшом путешествии, рада, что этот день принёс положительные эмоции.
Приезжайте к нам ещё, я всегда к вашим услугам!
Приезжайте к нам ещё, я всегда к вашим услугам!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная персональная экскурсия без толп людей с приятным гидом, который по пути расскажет о Калининграде и его окрестностях. Побывали в двух кардинально отличающихся замках, контактном зоопарке с альпаками и на
Ирина
Ответ организатора:
Благодарна вам за отзыв!
Буду рада видеть вас так же на других моих направлениях…
Буду рада видеть вас так же на других моих направлениях…
Вам был полезен этот отзыв?
С
Ирина внимательный, доброжелательный и знающий специалист. Вождение машины аккуратное, что немаловажно, учитывая дальность поездки. Для ребятишек однозначно стоит потратить еще 500 р и встретиться с альпаками. Взрослые в восторге от
Ирина
Ответ организатора:
Светлана, благодарю за приятные слова!
Очень рада, что вам понравилось…
Очень рада, что вам понравилось…
Вам был полезен этот отзыв?
Чудесная поездка, очень насыщенная, оригинальная, душевная, познавательная, прекрасные впечатления и новые эмоции!
Ирина
Ответ организатора:
Ольга, благодарю за отзыв.
Приезжайте ещё, у нас много мест достойных к посещению.
Всегда рада вас видеть.
Приезжайте ещё, у нас много мест достойных к посещению.
Всегда рада вас видеть.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Сыр, замки и альпаки: трансфер из Калининграда»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборСтаринные замки близ Калининграда
Заглянуть в орденские крепости, узнать историю края и попробовать аутентичную немецкую кухню
Сегодня в 13:00
10 июн в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сказки старого Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта до Калининграда + обзорная экскурсия
Доехать до нужного места с комфортом и познавательными историями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 750 ₽
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший день в Калининграде: экскурсия по центру + дегустация сыра (всё включено)
Увидеть достопримечательности, услышать легенды прошлого и попробовать деликатесы
Начало: У Медового моста
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Завтра в 10:00
11 июн в 10:00
2400 ₽ за человека
-5%
до 1 июня
3990 ₽ за человека