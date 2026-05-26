Сыр, замки и альпаки: трансфер из Калининграда

Один день - четыре яркие локации и атмосфера старой Пруссии
Вы посетите средневековые замки — Нойхаузен и Шаакен. Примете участие в иммерсивном шоу. Заглянете к альпакам в мини-зоопарк, прокатитесь на паровозике. И завершите день дегустацией сыров, марципана и шоколада.

Комфортный трансфер между локациями позволит спокойно наслаждаться каждым местом без суеты и лишних забот.
Описание трансфер

9:00 — выезд из Калининграда

По пути — живописные виды и основная информация о регионе.

10:00 — замок Нойхаузен

Отреставрированные залы 13 века, рыцарские атрибуты, костюмы и видео о прошлом замка. Прогулка с погружением в атмосферу разных эпох и историю, рассказанную его обитателями.

11:00 — мини-зоопарк «Тиргартен»

Встреча с альпаками из Чили, камерунскими козочками и декоративными кроликами. Можно покормить животных и сделать фото.

13:00 — замок Шаакен и паровозик

Атмосфера средневековья: подвалы с экспозицией, стрельба из лука. Затем — прогулка на паровозике с характерным гудком.

14:00 — дегустация в Шаакен Дорф

Сыры, марципан, шоколад и вино в уютной сыроварне открытого типа.

15:00 — выезд в Калининград

Организационные детали

Поедем на 7-местном автомобиле Opel Zafira.
Дополнительные расходы

  • Замок — 500 ₽ за чел., есть льготы, детям до 7 лет бесплатно
  • Иммерсивное шоу — 500 ₽ за чел.
  • Зоопарк — 800 ₽ за чел.
  • Дегустация — 500 ₽ взрослый, 400 ₽ детский
  • Паровозик — 300 ₽ за чел. (в зимнее время катает в субботу, воскресенье и праздничные дни)

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:15

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный3990 ₽
Детский3325 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 86 туристов
Родилась в Калининграде. Дипломированный гид. С удовольствием познакомлю вас с достопримечательностями Калининградской области!

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Благодарим Ирину за экскурсию! были с ребенком, выполнили весь план:), посетили замки, ферму альпак, в перерывах полакомились марципаном и булочками, сходили на дегустацию сыра и шоколада. Внутри замков проводятся познавательные экскурсии, Нойхаузен удивительное место оказалось, столько исторически важных фактов, мне кажется надо всем посетить это место.
Ирину благодарю за терпение моего сына😁, экскурсию, ответы на вопросы и рекомендации.
Ответ организатора:
Наталья, благодарна за отзыв!
Всегда рада вас видеть!
О
Мне повезло, как минимум, дважды: во-первых, на экскурсию записалась я одна, а во-вторых, Ирина решила экскурсию не отменять. Погода и трафик нам тоже благоволили. Мы посетили два совершенно разных замка
читать дальше

- и по сохранности, и по степени восстановленности, и по происхождению, и по подходу и возможностям "хранителей" - Нойхаузен и Шаакен. К альпакам, к сожалению, не попали - приехало уже много людей, и я решила не ждать следующего сеанса. Вместо этого мы по моей просьбе постояли в чистом поле, чтоб дождаться взлетающий или садящийся самолёт - было круто)) По дороге Ирина рассказывала много интересного и по истории области, и про те места, где я вроде как бывала, но толком, получается, и не видела… Моя огромная благодарность Ирине! Очень рада знакомству!

Ответ организатора:
Оля, мне очень приятно было читать отзыв о нашем небольшом путешествии, рада, что этот день принёс положительные эмоции.
Приезжайте к нам ещё, я всегда к вашим услугам!
Н
Отличная персональная экскурсия без толп людей с приятным гидом, который по пути расскажет о Калининграде и его окрестностях. Побывали в двух кардинально отличающихся замках, контактном зоопарке с альпаками и на
читать дальше

дегустации сыра, между этим сделали перерыв на кофе, все без спешки и суеты. Очень понимающий и отзывчивый гид, с которым при наличии времени можно посмотреть места, даже не входящие в программу. Остались довольны и рекомендуем данный маршрут)

Ответ организатора:
Благодарна вам за отзыв!
Буду рада видеть вас так же на других моих направлениях…
С
Ирина внимательный, доброжелательный и знающий специалист. Вождение машины аккуратное, что немаловажно, учитывая дальность поездки. Для ребятишек однозначно стоит потратить еще 500 р и встретиться с альпаками. Взрослые в восторге от
читать дальше

посещения, что уж говорить о детях. Стоит посетить интерактивные залы. Очень впечатляет и само зрелище, и то, с каким профессионализмом подготовлены видеоматериалы. Чучело крокодила не муляж- реальное, кстати. Интерактивная часть посещения замка, дает возможность закрепить информацию о замке, рассказанную гидом. Кстати, активно идет подготовка оборудования гостиницы и ресторана. Цены, конечно, будут не маленькие, но ночь в замке останется в памяти. Тур с Ириной, однозначно, рекомендую.

Ответ организатора:
Светлана, благодарю за приятные слова!
Очень рада, что вам понравилось…
Ольга
Чудесная поездка, очень насыщенная, оригинальная, душевная, познавательная, прекрасные впечатления и новые эмоции!
Ответ организатора:
Ольга, благодарю за отзыв.
Приезжайте ещё, у нас много мест достойных к посещению.
Всегда рада вас видеть.
