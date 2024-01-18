Тайными тропами Куршской косы до сыроварни Шаакендорф и Зеленоградск

Индивидуальная экскурсия в Калининграде
Давайте отправимся на знаменитую Куршскую косу, чтобы пройтись по ее тайным тропам, заглянуть в причудливый Танцующий лес и посмотреть на старинное фортификационное сооружение.

А еще мы посетим курортный городок Зеленоградск и побываем в семейной сыроварне Шаакендорф, где вас ждет экскурсия с дегустацией.
Тайными тропами Куршской косы до сыроварни Шаакендорф и Зеленоградск
Тайными тропами Куршской косы до сыроварни Шаакендорф и Зеленоградск
Тайными тропами Куршской косы до сыроварни Шаакендорф и Зеленоградск
Тайными тропами Куршской косы до сыроварни Шаакендорф и Зеленоградск
Тайными тропами Куршской косы до сыроварни Шаакендорф и Зеленоградск
Тайными тропами Куршской косы до сыроварни Шаакендорф и Зеленоградск
Ближайшие даты:
18
янв
19
янв
20
янв
21
янв
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23
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даты

Что вас ожидает:

  • Высота Эфа или эко-маршрут озеро Лебедь
  • Береговая батарея Рауль
  • Танцующий лес
  • Семейная сыроварня Шаакендорф
  • Зеленоградск

Описание

Что вас ждет

Куршская коса — это узкая полоска песка (ширина от 380 м. до 3,8 км), которая отделяет Куршский залив от Балтийского моря. Длина косы 98 км, из них России принадлежит 48 км. Природная уникальность Куршской косы заключается в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы отличаются красотой и производят невероятное эстетическое впечатление! Во время экскурсии вы увидите:
  • высоту Эфа или эко-маршрут озеро Лебедь;
  • береговую батарею Рауль — фортификационное сооружение, созданное накануне Второй мировой войны;
  • Танцующий лес. Также вас ждет экскурсия с дегустацией сыра и шоколада в семейной сыроварне Шаакендорф. После мы посетим Зеленоградск, а когда-то Кранц — самый близкий к Кёнигсбергу курортный город. Именно к Кранцу из Кёнигсберга была проложена сначала первая шоссейная, а затем железная дорога ещё в XIX веке.
  • Организационные моменты.
  • Экскурсия проводится в индивидуальной группе от 1 до 4 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экологический сбор — 300 руб. с 18 лет (дети, пенсионеры — бесплатно при предоставлении документа установленного образца)
  • Оплата экологического сбора 150 руб. за авто при въезде в национальный парк Куршская коса
  • Экскурсия с дегустацией в сыроварне Шаакендорф — 350 руб
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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