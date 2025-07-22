Мои заказы

Топ-4 локаций области из Калининграда

Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск - за 1 день
Мы собрали для вас контрасты Балтики в одну экскурсию — здесь и прусское прошлое, и уютные виллы, и морские панорамы.

Вы окажетесь среди старинных вилл, пройдёте по Светлогорску, узнаете, чем живёт Янтарный сегодня, и доедете до самой западной точки России. Наша задача — познакомить вас с топовыми местами региона всего за один день!
3.4
3 отзыва
Топ-4 локаций области из Калининграда© Сергей
Топ-4 локаций области из Калининграда© Сергей
Топ-4 локаций области из Калининграда© Сергей
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Балтийск — самый западный город России (1,5 ч)
Начнём путешествие в городе у самого края страны. Здесь вас ждут просторные пляжи, история морского порта и ощущение уединения. Вы рассмотрите крепость Пиллау, памятник Петру I, маяк, прусские казармы и многое другое!

Янтарный — курорт, история и рынок янтаря (1,5 ч)
Далее Янтарный — посёлок с говорящим названием. В дороге вы узнаете, чем он живёт сегодня, как устроен рынок янтаря, и услышите факты, которые вряд ли найдёте в открытых источниках. В программе ключевые места: пляж с международной наградой «Голубой флаг» — первый в России, парк Беккера, особняк отеля «Шлосс», Казанская церковь и Площадь мастеров.

Светлогорск — хвойный воздух и балтийские виды (2 ч)
Следом — Светлогорск, колоритный курорт и большая любовь местных жителей. Его часто называют российской Швейцарией за сочетание природы и архитектуры. Вас ждут центральный парк и смотровые площадки, скульптура «Нимфа» Германа Брахерта, солнечные часы на променаде, отель Grand Palace, старинные виллы и водонапорная башня — символ города.

Зеленоградск — город котиков и прусской архитектуры

В центре мы сделаем остановку для желающих завершить путешествие ещё одним колоритным курортным городом Калининградской области.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2300 ₽
Дети до 18 лет2200 ₽
Пенсионеры2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В одном из 10 мест на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 113080 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
1
С
Светлана
22 июл 2025
Организаторам было бы неплохо позаботиться о доведении всей! важной информации до туристов. Не предусмотрено время на обед (шаурму можете купить по дороге, но нормально поесть нет).
Экскурсоводы в этом агентстве выше всяких похвал, закрывают все косяки офиса.
В целом рекомендую
Тамара
Тамара
21 июл 2025
Спасибо большое организаторам за продуманный интересный и познавательный для нас маршрут. Году, Виктории,большое спасибо. Приятно было слушать и общаться. Будем рекомендовать друзьям.
Г
Галина
22 июн 2025
Экскурсия не состоялась. И вторая предложенная организатором тоже не состоялась.
Взамен был предложен третий вариант- пришлось согласиться т. к. вечером уже не возможно было забронировать что-то на утро.
Думаю, что организаторам нужно искать варианты объединять группы с коллегами. Или хотя-бы работать на опережение и информировать о форс-мажоре заранее.

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Калининграда)
На машине
8 часов
120 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Путешествие в Светлогорск и Янтарный подарит вам уникальные впечатления и возможность создать собственное янтарное украшение
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Янтарное кольцо: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
На автобусе
9 часов
-
15%
1079 отзывов
Групповая
Янтарное кольцо: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34
Расписание: В 9:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2171.80 ₽2555 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде