Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск - за 1 день
Мы собрали для вас контрасты Балтики в одну экскурсию — здесь и прусское прошлое, и уютные виллы, и морские панорамы.
Вы окажетесь среди старинных вилл, пройдёте по Светлогорску, узнаете, чем живёт Янтарный сегодня, и доедете до самой западной точки России. Наша задача — познакомить вас с топовыми местами региона всего за один день!
Балтийск — самый западный город России (1,5 ч) Начнём путешествие в городе у самого края страны. Здесь вас ждут просторные пляжи, история морского порта и ощущение уединения. Вы рассмотрите крепость Пиллау, памятник Петру I, маяк, прусские казармы и многое другое!
Янтарный — курорт, история и рынок янтаря (1,5 ч) Далее Янтарный — посёлок с говорящим названием. В дороге вы узнаете, чем он живёт сегодня, как устроен рынок янтаря, и услышите факты, которые вряд ли найдёте в открытых источниках. В программе ключевые места: пляж с международной наградой «Голубой флаг» — первый в России, парк Беккера, особняк отеля «Шлосс», Казанская церковь и Площадь мастеров.
Светлогорск — хвойный воздух и балтийские виды (2 ч) Следом — Светлогорск, колоритный курорт и большая любовь местных жителей. Его часто называют российской Швейцарией за сочетание природы и архитектуры. Вас ждут центральный парк и смотровые площадки, скульптура «Нимфа» Германа Брахерта, солнечные часы на променаде, отель Grand Palace, старинные виллы и водонапорная башня — символ города.
Зеленоградск — город котиков и прусской архитектуры
В центре мы сделаем остановку для желающих завершить путешествие ещё одним колоритным курортным городом Калининградской области.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В одном из 10 мест на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 113080 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает.
На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
С
Светлана
22 июл 2025
Организаторам было бы неплохо позаботиться о доведении всей! важной информации до туристов. Не предусмотрено время на обед (шаурму можете купить по дороге, но нормально поесть нет). Экскурсоводы в этом агентстве выше всяких похвал, закрывают все косяки офиса. В целом рекомендую
Тамара
21 июл 2025
Спасибо большое организаторам за продуманный интересный и познавательный для нас маршрут. Году, Виктории,большое спасибо. Приятно было слушать и общаться. Будем рекомендовать друзьям.
Г
Галина
22 июн 2025
Экскурсия не состоялась. И вторая предложенная организатором тоже не состоялась. Взамен был предложен третий вариант- пришлось согласиться т. к. вечером уже не возможно было забронировать что-то на утро. Думаю, что организаторам нужно искать варианты объединять группы с коллегами. Или хотя-бы работать на опережение и информировать о форс-мажоре заранее.