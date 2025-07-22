Мы собрали для вас контрасты Балтики в одну экскурсию — здесь и прусское прошлое, и уютные виллы, и морские панорамы. Вы окажетесь среди старинных вилл, пройдёте по Светлогорску, узнаете, чем живёт Янтарный сегодня, и доедете до самой западной точки России. Наша задача — познакомить вас с топовыми местами региона всего за один день!

Описание экскурсии

Балтийск — самый западный город России (1,5 ч)

Начнём путешествие в городе у самого края страны. Здесь вас ждут просторные пляжи, история морского порта и ощущение уединения. Вы рассмотрите крепость Пиллау, памятник Петру I, маяк, прусские казармы и многое другое!

Янтарный — курорт, история и рынок янтаря (1,5 ч)

Далее Янтарный — посёлок с говорящим названием. В дороге вы узнаете, чем он живёт сегодня, как устроен рынок янтаря, и услышите факты, которые вряд ли найдёте в открытых источниках. В программе ключевые места: пляж с международной наградой «Голубой флаг» — первый в России, парк Беккера, особняк отеля «Шлосс», Казанская церковь и Площадь мастеров.

Светлогорск — хвойный воздух и балтийские виды (2 ч)

Следом — Светлогорск, колоритный курорт и большая любовь местных жителей. Его часто называют российской Швейцарией за сочетание природы и архитектуры. Вас ждут центральный парк и смотровые площадки, скульптура «Нимфа» Германа Брахерта, солнечные часы на променаде, отель Grand Palace, старинные виллы и водонапорная башня — символ города.

Зеленоградск — город котиков и прусской архитектуры

В центре мы сделаем остановку для желающих завершить путешествие ещё одним колоритным курортным городом Калининградской области.

