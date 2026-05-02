Вы приехали в Калининград, у вас немного времени, а хочется успеть посмотреть всё? Предлагаю отправиться со мной на насыщенную обзорную автоэкскурсию: вы не только познакомитесь с городом, но и увидите недавно восстановленный замок Нойхаузен.
Описание экскурсии
Мы проедем по Калининграду, увидим все основные достопримечательности города и исторические места:
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Рыбную деревню
- Королевские, Росгартенские и Бранденбургские ворота
- Башни Дона и Врангель
- Районы вилл Марауненхоф и Амалиенау
- Главную площадь города
Поговорим об истории Калининграда-Кёнигсберга и о жизни знаменитых и обычных горожан в разные периоды его многовековой истории.
А затем посетим недавно отреставрированный замок Нойхаузен, который находится вблизи Калининграда.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Avensis
- Дополнительно оплачиваются билеты в замок: 600 ₽ — полный, 300 ₽ — льготный, и также перекус (по желанию)
- Можно с детьми 8+
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6000 ₽
|Дети 13-16 лет
|3500 ₽
|Дети до 12 лет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 378 туристов
Впервые приехав в Калининград более 20 лет назад, я полюбила его с первого взгляда и поняла, что останусь здесь навсегда. Сейчас я дипломированный гид, аттестованный министерством туризма Калининградской области. С большим удовольствием проведу для вас свои авторские экскурсии, открою самобытность Янтарного края, расскажу о самых интересных моментах его многовековой истории и сделаю всё, чтобы вы захотели сюда вернуться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Если нужно объехать побольше и за один день, то отлично. сами бы два дня ходили. Ирина пунктуальна и вежлива, подает информацию доходчиво. нам не повезло с пробками, в некоторых местах потеряли много времени, но мы были с детьми и столько бы сами не прошли.
С
Очень грамотно построен маршрут. Ирина хороший гид, всё прошло отлично.
