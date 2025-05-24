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В гости к бургомистру Инстербурга из Калининграда (обед включён)

Поехать на восток области и послушать истории о зелёных кошках, неоготике и тефтельках
В 1,5 ч езды от Калининграда разместился очаровательный Инстербург — ныне Черняховск.

И вас пригласил сам бургомистр! Вы когда-нибудь бывали в гостях у такого знатного вельможи? Отправляемся вместе гулять по заботливо отреставрированным улицам маленького европейского городка и раскрывать его секреты.
5
4 отзыва
В гости к бургомистру Инстербурга из Калининграда (обед включён)
В гости к бургомистру Инстербурга из Калининграда (обед включён)
В гости к бургомистру Инстербурга из Калининграда (обед включён)

Описание экскурсии

Кирха Хайлигенвальде, построенная в 14 веке.

Собор Архангела Михаила. Это настолько массивное и величественное здание, что, кажется, само пространство рядом с ним искажается.

Дом бургомистра Инстербурга с богатым прошлым и красочным настоящим.

Католический храм Святого Бруно — великолепный пример неоготической архитектуры.

Мы расскажем:

  • Как трактирщик Инстербурга решал вопрос с неплательщиками и причем здесь зелёная кошка
  • Что общего у виллы богача, банка и музыкальной школы
  • Где в Инстербурге находилась академия тефтелек
  • Правда ли, что Порт-Артур есть не только на Дальнем Востоке

А ещё накормим вас сытным и вкусным обедом в одном из ресторанов Черняховска.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter с кондиционером и классным водителем, комплексный обед в ресторане, аренда радиогидов для удобства
  • Поездка подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 393 туристов
Я категорически против скучных экскурсий! Собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
о
Сегодня побывали в чудесном городе Черняховск! Екатерине огромное спасибо за проведенную экскурсию 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Удивительные факты этого маленького города, исторические открытия, знакомство с семьей бургамистра, завораживающее пение брата Бориса в Католическом
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соборе и это еще не все, что сегодня нам посчастливилось увидеть😊 Потрясающее открытие- музей часов, впервые побывала в таком интерьере 18-19 веков,и море интересной информации 🙏🏻 Огромная благодарность организаторам тура и отдельное спасибо Кате!
Если есть возможность посетить этот городок- обязательно надо ехать!
Останетесь в восторге 😊

Сегодня побывали в чудесном городе Черняховск! Екатерине огромное спасибо за проведенную экскурсию 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Удивительные факты этого
Сегодня побывали в чудесном городе Черняховск! Екатерине огромное спасибо за проведенную экскурсию 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Удивительные факты этого
Сегодня побывали в чудесном городе Черняховск! Екатерине огромное спасибо за проведенную экскурсию 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Удивительные факты этого
Сегодня побывали в чудесном городе Черняховск! Екатерине огромное спасибо за проведенную экскурсию 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Удивительные факты этого
Сегодня побывали в чудесном городе Черняховск! Екатерине огромное спасибо за проведенную экскурсию 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Удивительные факты этого
Сегодня побывали в чудесном городе Черняховск! Екатерине огромное спасибо за проведенную экскурсию 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Удивительные факты этого
Сегодня побывали в чудесном городе Черняховск! Екатерине огромное спасибо за проведенную экскурсию 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Удивительные факты этого
Сегодня побывали в чудесном городе Черняховск! Екатерине огромное спасибо за проведенную экскурсию 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Удивительные факты этого+2
Сегодня побывали в чудесном городе Черняховск! Екатерине огромное спасибо за проведенную экскурсию 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Удивительные факты этого
Сегодня побывали в чудесном городе Черняховск! Екатерине огромное спасибо за проведенную экскурсию 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Удивительные факты этого
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Юлия
Экскурсия очень понравилось, интересная и насыщенная. Гид Екатерина впечатлила, всю дорогу я ее слушала с удовольствием и время в дороге прошло незаметно! В дороге даже увидели аистов и оленей! Обед
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в ресторане был включен в стоимость экскурсии, вкусно пообедали и вторую половину экскурсии нас возили на микроавтобусе с остановками для посещения! Микроавтобус современный, чистый. В конце экскурсии гид раздала всем открытки и мы смогли их отправить близким родственникам в память о путешествии в Черняховск! Я благодарна гиду за ее рассказы с множеством фактов о жителях Черняховска и архитектуре. С удовольствием еще раз схожу к ней на ее другие экскурсии!

Экскурсия очень понравилось, интересная и насыщенная. Гид Екатерина впечатлила, всю дорогу я ее слушала с удовольствием
Экскурсия очень понравилось, интересная и насыщенная. Гид Екатерина впечатлила, всю дорогу я ее слушала с удовольствием
Экскурсия очень понравилось, интересная и насыщенная. Гид Екатерина впечатлила, всю дорогу я ее слушала с удовольствием
Экскурсия очень понравилось, интересная и насыщенная. Гид Екатерина впечатлила, всю дорогу я ее слушала с удовольствием
Экскурсия очень понравилось, интересная и насыщенная. Гид Екатерина впечатлила, всю дорогу я ее слушала с удовольствием
Экскурсия очень понравилось, интересная и насыщенная. Гид Екатерина впечатлила, всю дорогу я ее слушала с удовольствием
Экскурсия очень понравилось, интересная и насыщенная. Гид Екатерина впечатлила, всю дорогу я ее слушала с удовольствием
Экскурсия очень понравилось, интересная и насыщенная. Гид Екатерина впечатлила, всю дорогу я ее слушала с удовольствием
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Vaganov
Были на экскурсии в Черняховске, красивый город, немецкая архитектура, брусчатка и узкие улочки. Очень понравился храм Святого Бруно, когда мы были там играл орган, он произвел на меня очень сильное впечатление, советую, если будете - там обязательно сходите. Так же были в водонапорной башне в нем расположен музей часов.
Спасибо организаторам и экскурсоводу Екатерине
Были на экскурсии в Черняховске, красивый город, немецкая архитектура, брусчатка и узкие улочки. Очень понравился храм
Были на экскурсии в Черняховске, красивый город, немецкая архитектура, брусчатка и узкие улочки. Очень понравился храм
Были на экскурсии в Черняховске, красивый город, немецкая архитектура, брусчатка и узкие улочки. Очень понравился храм
Были на экскурсии в Черняховске, красивый город, немецкая архитектура, брусчатка и узкие улочки. Очень понравился храм
Были на экскурсии в Черняховске, красивый город, немецкая архитектура, брусчатка и узкие улочки. Очень понравился храм
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Блинова
Очень понравилось! Рид Екатерина настоящий профессионал!Очень интересно рассказывает,слушать её одно удовольствие!
Ни на минуту не пожалели,что взяли эту экскурсию!
Очень понравилось! Рид Екатерина настоящий профессионал!Очень интересно рассказывает,слушать её одно удовольствие!
Очень понравилось! Рид Екатерина настоящий профессионал!Очень интересно рассказывает,слушать её одно удовольствие!
Очень понравилось! Рид Екатерина настоящий профессионал!Очень интересно рассказывает,слушать её одно удовольствие!
Очень понравилось! Рид Екатерина настоящий профессионал!Очень интересно рассказывает,слушать её одно удовольствие!
Очень понравилось! Рид Екатерина настоящий профессионал!Очень интересно рассказывает,слушать её одно удовольствие!
Очень понравилось! Рид Екатерина настоящий профессионал!Очень интересно рассказывает,слушать её одно удовольствие!
Очень понравилось! Рид Екатерина настоящий профессионал!Очень интересно рассказывает,слушать её одно удовольствие!
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