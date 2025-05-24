В 1,5 ч езды от Калининграда разместился очаровательный Инстербург — ныне Черняховск. И вас пригласил сам бургомистр! Вы когда-нибудь бывали в гостях у такого знатного вельможи? Отправляемся вместе гулять по заботливо отреставрированным улицам маленького европейского городка и раскрывать его секреты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Кирха Хайлигенвальде, построенная в 14 веке.

Собор Архангела Михаила. Это настолько массивное и величественное здание, что, кажется, само пространство рядом с ним искажается.

Дом бургомистра Инстербурга с богатым прошлым и красочным настоящим.

Католический храм Святого Бруно — великолепный пример неоготической архитектуры.

Мы расскажем:

Как трактирщик Инстербурга решал вопрос с неплательщиками и причем здесь зелёная кошка

Что общего у виллы богача, банка и музыкальной школы

Где в Инстербурге находилась академия тефтелек

Правда ли, что Порт-Артур есть не только на Дальнем Востоке

А ещё накормим вас сытным и вкусным обедом в одном из ресторанов Черняховска.

Организационные детали