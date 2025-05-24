В 1,5 ч езды от Калининграда разместился очаровательный Инстербург — ныне Черняховск.
И вас пригласил сам бургомистр! Вы когда-нибудь бывали в гостях у такого знатного вельможи? Отправляемся вместе гулять по заботливо отреставрированным улицам маленького европейского городка и раскрывать его секреты.
И вас пригласил сам бургомистр! Вы когда-нибудь бывали в гостях у такого знатного вельможи? Отправляемся вместе гулять по заботливо отреставрированным улицам маленького европейского городка и раскрывать его секреты.
Описание экскурсии
Кирха Хайлигенвальде, построенная в 14 веке.
Собор Архангела Михаила. Это настолько массивное и величественное здание, что, кажется, само пространство рядом с ним искажается.
Дом бургомистра Инстербурга с богатым прошлым и красочным настоящим.
Католический храм Святого Бруно — великолепный пример неоготической архитектуры.
Мы расскажем:
- Как трактирщик Инстербурга решал вопрос с неплательщиками и причем здесь зелёная кошка
- Что общего у виллы богача, банка и музыкальной школы
- Где в Инстербурге находилась академия тефтелек
- Правда ли, что Порт-Артур есть не только на Дальнем Востоке
А ещё накормим вас сытным и вкусным обедом в одном из ресторанов Черняховска.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter с кондиционером и классным водителем, комплексный обед в ресторане, аренда радиогидов для удобства
- Поездка подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 393 туристов
Я категорически против скучных экскурсий! Собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
Сегодня побывали в чудесном городе Черняховск! Екатерине огромное спасибо за проведенную экскурсию 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Удивительные факты этого маленького города, исторические открытия, знакомство с семьей бургамистра, завораживающее пение брата Бориса в Католическом
+2
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Экскурсия очень понравилось, интересная и насыщенная. Гид Екатерина впечатлила, всю дорогу я ее слушала с удовольствием и время в дороге прошло незаметно! В дороге даже увидели аистов и оленей! Обед
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Были на экскурсии в Черняховске, красивый город, немецкая архитектура, брусчатка и узкие улочки. Очень понравился храм Святого Бруно, когда мы были там играл орган, он произвел на меня очень сильное впечатление, советую, если будете - там обязательно сходите. Так же были в водонапорной башне в нем расположен музей часов.
Спасибо организаторам и экскурсоводу Екатерине
Спасибо организаторам и экскурсоводу Екатерине
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Очень понравилось! Рид Екатерина настоящий профессионал!Очень интересно рассказывает,слушать её одно удовольствие!
Ни на минуту не пожалели,что взяли эту экскурсию!
Ни на минуту не пожалели,что взяли эту экскурсию!
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