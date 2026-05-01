В тени рыцарских замков - поездка из Калининграда

Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке
В этой поездке вы увидите сразу несколько великолепных замков. Познакомитесь с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена. Узнаете о том, как строились первые замки и кирхи, услышите легенды и сказания ушедших эпох. А ещё побываете на сыроварне — и по желанию попробуете сыр и шоколад.
Описание экскурсии

Замок Вальдау. С 16 века был резиденцией Великого магистра Тевтонского ордена, связан с событиями наполеоновских войн и с именем немецкого поэта Максимилиана фон Шекендорфа.

Кирха Хайлигенвальде — построена в 1344 году, но современный вид приобрела в 17 веке. Некогда здесь находились уникальные средневековые резные скульптуры.

Замок Шаакен — орденский замок, чьи стены помнят «Великое посольство» и Петра Первого с Екатериной Великой, Василия Суворова и детские голоса приюта для сирот.

Сыроварня «Шаакен Дорф». Через объёмные витринные окна вы увидите производство сыра, йогурта и масла. По желанию — попробуете 6 видов сыра и шоколада с бокалом вина.

Замок Нессельбек, воссозданный по всем канонам средневекового зодчества. Здесь вы сможете заглянуть в Музей инквизиции и посетить пивоварню.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Дополнительно оплачивается дегустация: 500 ₽ — взрослые, 400 ₽ — дети
  • Время в пути до первой локации — около 30 мин, обратный путь — около 30 мин, переезды между локациями — около 30 мин каждая
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в среду в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2100 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры2000 ₽
Школьники2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1342 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

