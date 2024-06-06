Дом-музей Германа Брахерта – экскурсии в Калининграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом-музей Германа Брахерта» в Калининграде, цены от 3 420 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
85 отзывов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
10 часов
221 отзыв
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420 за человека
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, средневековый лес и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
11 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
    Большое спасибо Регине за незабываемую экскурсионную поездку в Янтарный и Светлогорск. Регина великолепно и интересно преподносит экскурсионный материал. Чувствуется любовь к своему делу!
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
    Огромное спасибо Сергею! Его знания просто потрясают! Мы были с мужем на индивидуальной экскурсии, нам понравилось всё! Посетили красивейшие места! Очень советую!
    Огромное спасибо Сергею! Его знания просто потрясают! Мы были с мужем на индивидуальной экскурсии, нам понравилосьОгромное спасибо Сергею! Его знания просто потрясают! Мы были с мужем на индивидуальной экскурсии, нам понравилосьОгромное спасибо Сергею! Его знания просто потрясают! Мы были с мужем на индивидуальной экскурсии, нам понравилосьОгромное спасибо Сергею! Его знания просто потрясают! Мы были с мужем на индивидуальной экскурсии, нам понравилосьОгромное спасибо Сергею! Его знания просто потрясают! Мы были с мужем на индивидуальной экскурсии, нам понравилосьОгромное спасибо Сергею! Его знания просто потрясают! Мы были с мужем на индивидуальной экскурсии, нам понравилосьОгромное спасибо Сергею! Его знания просто потрясают! Мы были с мужем на индивидуальной экскурсии, нам понравилосьОгромное спасибо Сергею! Его знания просто потрясают! Мы были с мужем на индивидуальной экскурсии, нам понравилосьОгромное спасибо Сергею! Его знания просто потрясают! Мы были с мужем на индивидуальной экскурсии, нам понравилосьОгромное спасибо Сергею! Его знания просто потрясают! Мы были с мужем на индивидуальной экскурсии, нам понравилось
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
    Экскурсия прошла на позитиве, спасибо Сергею!
    Экскурсия прошла на позитиве, спасибо Сергею!
  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
    Все было просто отлично! Спасибо большое за экскурсию и приятные впечатления! Рекомендую 100% ☺️
  • Г
    Галина
    28 мая 2024
    Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
    Очень насыщенная экскурсия, Сергей приятный собеседник, время прошло незаметно! Спасибо!
  • Т
    Тамара
    28 мая 2024
    Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
    Очень понравилась экскурсия с гидом Евгением! Интересный рассказчик, который поделился своими обширными знаниями об области с отличной для других регионов России историей и архитектурой. Спасибо за комфортную поездку и яркие впечатления!
  • Ю
    Юрий
    15 мая 2024
    Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
    Большое спасибо за экскурсию! Было очень интересно, увидели даже больше, чем ожидали! Рекомендую Регину как профессионального гида.
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
    Спасибо Владлену за интересную экскурсию! Да, ходить пришлось достаточно, но оно того стоило однозначно. Увидели много живописных мест, про некоторые,
    читать дальше

    думаю, даже не все в курсе… Узнали интересные факты о Калининграде и области, ознакомились с картами и фотографиями в книгах. За кофе и чай отдельное спасибо, было вкусно 😋

  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
    Экскурсию для нас провел замечательный гид Игорь. В этот день все сложилось: чудесная погода, отличное настроение и великолепная экскурсия. 8
    читать дальше

    часов пролетели совершенно незаметно. Игорь эрудированный гид,отличный собеседник да и просто хороший человек! Информацией не перегружал, все интересно и по делу. Очень понравился маленький, уютный Янтарный и интересная экскурсия в самом музее янтаря. Впечатлил прекрасный Светлогорск. Прогулка по историческом центру и его история останутся в памяти надолго. Очень рекомендую и большое спасибо!

  • С
    Светлана
    18 января 2024
    От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
    Все понравилось. Комфортный автомобиль и вождение, хорошо продуманный маршрут, узнали много новой информации о Калининграде и области. Рекомендую данную экскурсию всем любознательным туристам, любящим активный отдых)

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дом-музей Германа Брахерта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
  2. Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
  3. Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
  4. От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Дом-музей Германа Брахерта" можно забронировать 4 экскурсии от 3 420 до 13 850 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 338 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2024 год по теме «Дом-музей Германа Брахерта», 338 ⭐ отзывов, цены от 3420₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам