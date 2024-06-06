М Михаил Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья Большое спасибо Регине за незабываемую экскурсионную поездку в Янтарный и Светлогорск. Регина великолепно и интересно преподносит экскурсионный материал. Чувствуется любовь к своему делу!

А Анастасия Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота» Огромное спасибо Сергею! Его знания просто потрясают! Мы были с мужем на индивидуальной экскурсии, нам понравилось всё! Посетили красивейшие места! Очень советую!

В Владимир Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота» Экскурсия прошла на позитиве, спасибо Сергею!

Д Дарья Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта Все было просто отлично! Спасибо большое за экскурсию и приятные впечатления! Рекомендую 100% ☺️

Г Галина Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота» Очень насыщенная экскурсия, Сергей приятный собеседник, время прошло незаметно! Спасибо!

Т Тамара Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта Очень понравилась экскурсия с гидом Евгением! Интересный рассказчик, который поделился своими обширными знаниями об области с отличной для других регионов России историей и архитектурой. Спасибо за комфортную поездку и яркие впечатления!

Ю Юрий Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья Большое спасибо за экскурсию! Было очень интересно, увидели даже больше, чем ожидали! Рекомендую Регину как профессионального гида.

О Ольга От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья читать дальше думаю, даже не все в курсе… Узнали интересные факты о Калининграде и области, ознакомились с картами и фотографиями в книгах. За кофе и чай отдельное спасибо, было вкусно 😋 Спасибо Владлену за интересную экскурсию! Да, ходить пришлось достаточно, но оно того стоило однозначно. Увидели много живописных мест, про некоторые,

О Ольга Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья читать дальше часов пролетели совершенно незаметно. Игорь эрудированный гид,отличный собеседник да и просто хороший человек! Информацией не перегружал, все интересно и по делу. Очень понравился маленький, уютный Янтарный и интересная экскурсия в самом музее янтаря. Впечатлил прекрасный Светлогорск. Прогулка по историческом центру и его история останутся в памяти надолго. Очень рекомендую и большое спасибо! Экскурсию для нас провел замечательный гид Игорь. В этот день все сложилось: чудесная погода, отличное настроение и великолепная экскурсия. 8