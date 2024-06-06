1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
10 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, средневековый лес и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил6 июня 2024Большое спасибо Регине за незабываемую экскурсионную поездку в Янтарный и Светлогорск. Регина великолепно и интересно преподносит экскурсионный материал. Чувствуется любовь к своему делу!
- ААнастасия3 июня 2024Огромное спасибо Сергею! Его знания просто потрясают! Мы были с мужем на индивидуальной экскурсии, нам понравилось всё! Посетили красивейшие места! Очень советую!
- ВВладимир30 мая 2024Экскурсия прошла на позитиве, спасибо Сергею!
- ДДарья29 мая 2024Все было просто отлично! Спасибо большое за экскурсию и приятные впечатления! Рекомендую 100% ☺️
- ГГалина28 мая 2024Очень насыщенная экскурсия, Сергей приятный собеседник, время прошло незаметно! Спасибо!
- ТТамара28 мая 2024Очень понравилась экскурсия с гидом Евгением! Интересный рассказчик, который поделился своими обширными знаниями об области с отличной для других регионов России историей и архитектурой. Спасибо за комфортную поездку и яркие впечатления!
- ЮЮрий15 мая 2024Большое спасибо за экскурсию! Было очень интересно, увидели даже больше, чем ожидали! Рекомендую Регину как профессионального гида.
- ООльга5 мая 2024Спасибо Владлену за интересную экскурсию! Да, ходить пришлось достаточно, но оно того стоило однозначно. Увидели много живописных мест, про некоторые,
- ООльга3 мая 2024Экскурсию для нас провел замечательный гид Игорь. В этот день все сложилось: чудесная погода, отличное настроение и великолепная экскурсия. 8
- ССветлана18 января 2024Все понравилось. Комфортный автомобиль и вождение, хорошо продуманный маршрут, узнали много новой информации о Калининграде и области. Рекомендую данную экскурсию всем любознательным туристам, любящим активный отдых)
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дом-музей Германа Брахерта»
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