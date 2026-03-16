Нас ждет настоящее погружение в средневековые времена.
Для этого мы отправляемся на восток — туда, где сохранились стены рыцарских замков Тевтонского ордена.
Мы посетим атмосферные средневековые города и поселки, в которых царит прусский дух, будем гулять по улочкам с европейской архитектурой и узнаем о жизни здесь в былые времена и обязательно осмотрим замок Тапиау — один из самых сохранившихся в области.
Для этого мы отправляемся на восток — туда, где сохранились стены рыцарских замков Тевтонского ордена.
Мы посетим атмосферные средневековые города и поселки, в которых царит прусский дух, будем гулять по улочкам с европейской архитектурой и узнаем о жизни здесь в былые времена и обязательно осмотрим замок Тапиау — один из самых сохранившихся в области.
Описание экскурсииЗавоевание и освоение территорий, подавление восстаний местных племен, создание городов, заселение их колонистами — это лишь малая часть того, что вы узнаете на экскурсии. Наш маршрут пролегает на восток: как крестоносцы двигались в этом направлении, так и мы проследуем по их следам и посетим замок Тапиау, один из хорошо сохранившихся в нашей области. Приготовьтесь к путешествию в эпоху Средневековья, где вас ждут смелые рыцари, неприступные крепости (XIII- XIV веков) и отголоски захватывающих битв. Помимо Тапиау вы сможете увидеть: город Гвардейск (бывший Тапиау), где когда-то кипела совсем другая жизнь. Увидим бывшую ярмарочную площадь, пивоварню, ратушу, а также городскую церковь XVII века; город Черняховск (бывший Инстербург), где находится еще один замок (руинирован), мрачные подземелья которого хранят немало тайн. Будем вдохновляться европейской архитектурой, узнавать о жизни былых времен; город Правдинск (бывший Фридланд), где находится храм Святого Георгия Победоносца, основанный в XIV веке; поселок Железнодорожный с руинами замка Гердауэн — замка Тевтонских рыцарей, построенного в 1315 году; поселок Знаменск, где расположена бывшая психиатрическая больница Алленберг, ныне заброшенная; замок Вальдау — в нем располагалась резиденция Великого магистра, гостями замка были Великое русское посольство и урядник Преображенского полка Петр Михайлов; замок Рагнит, который прошёл через многократные набеги врагов, стихийные бедствия, подрыв одной из внутренних стен во время съёмок фильма «Двадцать дней без войны». Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов. Маршрут и список посещаемых мест отличаются, подробности — в программе экскурсии. Важная информация: Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов. Маршрут и список посещаемых мест отличаются, подробности — в программе экскурсии. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обратите внимание! Список достопримечательностей в разные дни отличается и зависит от выбранного маршрута
- Гвардейск
- Замок Тапиау
- Замок Инстербург
- Черняховск
- Замок Вальдау
- Замок Рагнит
- Конный завод «Георгенбург»
- Правдинск (храм Святого Георгия Победоносца)
- Поселок Железнодорожный (руины замка Гердауэн)
- Поселок Знаменск (кирха Святого Якоба)
- Кирха Арнау (пос. Родники) памяти Святой Катарины
- Поселок Зеленополье
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! На странице представлены предложения разных организаторов. Маршрут и список посещаемых мест отличаются, подробности - в программе экскурсии
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 775 отзывов
П
Полина
16 мар 2026
Прекрасная выездная экскурсия на микроавтобусе на 20 человек, но нас было всего 9, сезон еще только начинается, но нам только лучше:) Очень крутой гид Олег, рассказывал все обо всем, много исторической информации. Остались очень довольны!
С
Светлана
4 мар 2026
Когда бронировала экскурсию обратила внимание на перечень мест которые посетим, достаточно внушительный список 2 города и 4 поселка, могу ошибаться, по факту два города Гвардейск и Черняховск и два замка, на этом все, зачем указывать столько локаций? Вводите людей в заблуждение, не одного информативного отзыва не нашла, одни дифирамбы. гид понравился преподнёс все очень интересно, а к турагентству много вопросов.
Е
Екатерина
25 фев 2026
Лучшая экскурсия. Гид Ольга великолепный рассказчик, произошло полное погружение в жизнь восточной Пруссии. Эта экскурсия произвела глубокое впечатление и оставила сильные эмоции. Если вы хотите почувствовать историю каждой клеточкой - вам сюда.
А
Анастасия
6 фев 2026
Спасибо за интересную экскурсию! Елена - рассказывала очень интересно, слушать одно удовольствие. Все хорошо распланировано, успеваешь посмотреть и насладиться всеми достопримечательностями. Замки - отдельная история, они хоть и разной степени сохранности, но там есть что посмотреть и послушать.
Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую!
К
Ксения
7 янв 2026
Отличная экскурсия, прекрасные высокопрофессиональные гиды Ольга и Олег, идеальная логистика, много полезной информации, грамотно и интересно преподнесена историческая составляющая. Гвардейск и Черняховск прекрасны. Спасибо организаторам.
Т
Татьяна
5 янв 2026
Экскурсия не очень понравилась. Замки рпзркшенные и не интересные. В Черняховск почти вообзе не росмотрели. Бегом пробежали ппру домов и кирху дпже без осмотра внутри. Экскурсия не информативна. Гид приятная.
О
Олег
29 дек 2025
Экскурсия была огромной! Посетили достаточное количество исторических мест. А пока ехали от одного замка к другому, то слушали интересные истории по пути маршрута. Спасибо Дмитрию и Вадиму!
Дмитрий - профессиональный экскурсовод, который внимательно относится ко всем деталям, рассказывает интересно, объясняет доходчиво!
Вадим - на протяжении всего маршрута тоже нас подбадривал и безопасно нас всех доставлял.
Спасибо за прекрасную экскурсию!
Дмитрий - профессиональный экскурсовод, который внимательно относится ко всем деталям, рассказывает интересно, объясняет доходчиво!
Вадим - на протяжении всего маршрута тоже нас подбадривал и безопасно нас всех доставлял.
Спасибо за прекрасную экскурсию!
Д
Дмитрий
21 дек 2025
Это. Было. Невероятно. Жаль в сутках всего 24 часа! Спасибо огромное гиду-историку Дмитрию Голубкову! 9 часовая восхитительная лекция о Тамплиерах, истории Кенингсберга и всей области, почтение и уважение! Дмитрий -
Е
Елена
18 дек 2025
Отличная организация, всё вовремя. Супер экскурсовод Жужуна Илларионова (надеюсь не ошиблась с написанием имени)). Дала очень много информации, правильная речь, доброжелательная, знает историю региона на отлично и готова делиться знаниями весь период экскурсии
З
Зоя
12 дек 2025
Не могу не отметить высокий уровень сервиса! Мы чувствовали себя комфортно и уютно на каждом этапе нашего путешествия.
Д
Даниил
30 ноя 2025
Не умею писать красиво) Поэтому оценка 5+ и обязательно рекомендую Сергея всем!
Н
Николай
5 ноя 2025
Благодаря бюро я открыла для себя Калининград с новой стороны. Невозможно забыть то, что я увидела и узнала!
Н
Наталья
3 ноя 2025
Понравилось всё, отличная экскурсия. Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию, без него экскурсия бы не произвела такого впечатления
Е
Елена
29 окт 2025
Душевная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Елене за тёплую атмосферу. Успели много посмотреть и услышать он неё массу интересных историй.
В
Виктория
27 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Мы с сыном узнали много нового, и на удивление, несмотря на обилие информации, очень много фактов запомнилось.
Жаль, что большинство мест это руины, но даже это не испортило впечатление от экскурсии.
Жаль, что большинство мест это руины, но даже это не испортило впечатление от экскурсии.
