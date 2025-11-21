Приглашаем в хрупкий мир нацпарка «Куршская коса», чтобы узнать необыкновенные истории о взаимоотношениях природы и человека.
Вы пройдёте по экотропе «Дюна Эфа», полюбуетесь сосновым морем на песке и седой Балтикой — с самой высокой точки маршрута. А ещё побываете в городе-курорте, который зимой превращается в ожившую рождественскую открытку.
Вы пройдёте по экотропе «Дюна Эфа», полюбуетесь сосновым морем на песке и седой Балтикой — с самой высокой точки маршрута. А ещё побываете в городе-курорте, который зимой превращается в ожившую рождественскую открытку.
Описание экскурсии
Национальный парк «Куршская коса»
Мы отправимся туда, где тонкая полоска земли разделяет Балтийское море и Куршский залив. Вы подниметесь на высоту Эфа по экотропе и узнаете, как когда-то дюны поглотили целые поселения и замки, а потом превратились в зелёный оазис, где уживаются растения со всех концов света. А ещё мы прогуляемся в удивительном Танцующем лесу.
Уютный приморский Зеленоградск и официальная кошачья столица России
- Побываем на бывшем аристократическом курорте Кранц, который и сегодня по-европейски очарователен
- Пройдём по улицам, которые пахнут выпечкой и пряностями, и рассмотрим фасады старинных домов
- Вы услышите, как немецкие учёные 18 века создали город, предназначенный для радости
Ориентировочный тайминг поездки:
- Калининград–Куршская коса — 1 ч
- Экотропа — 2 ч
- Танцующий лес — 30 м
- Свободное время — 1 ч
- Куршская коса–Зеленоградск — 30 м
- Прогулка по Зеленоградску — 2 ч
- Возвращение в Калининград — 1 ч
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
- Билеты в нацпарк и экосбор входят в стоимость
- Рекомендуемый возраст 7+
- Возьмите с собой воду и перекус — полноценный обед не входит в программу
- Доплата за экскурсию — наличными или по QR коду при посадке в автобус
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2350 ₽
|Дети до 14 лет
|2250 ₽
|Пенсионеры
|2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 655 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания работает с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Брызги Балтики: Зеленоградск и Куршская коса
Начало: Заберу вас из отеля в Калининграде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда
Увидеть все топ-места на побережье Балтики
Начало: У ресторана «Тётка Фишер»
24 ноя в 09:30
26 ноя в 09:30
3135 ₽
3300 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа и архитектура Балтийского побережья (Куршская коса - Зеленоградск - Светлогорск)
Начало: Калининград (отель/апартаменты клиента)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 700 ₽
23 000 ₽ за всё до 6 чел.