Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
По одной из версий знаменитая «Янтарная комната" затоплена в шахте Анна.
По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.
На смотровой площадке у вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.
У Вас будет возможность сфотографироваться в рыцарских доспехах и загадать желание в янтарной пирамиде.
И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!
Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Далее переезд в город-курорт Светлогорск.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Начало экскурсии в 14:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс.
Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.
Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.
Также Вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Брандебургские, Фриндландские ворота.
Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.
Длительность экскурсии 3 часа.
Начало экскурсии в 13:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Правдинск (Фридланд): уникальный уголок России, в котором переплелось средневековье с историей наполеоновских войн.
Место, которое можно назвать живой иллюстрацией к строкам романа великого русского писателя Льва Толстого «Война и Мир».
Вы увидите, то что недоступно массовому туристу: великолепно сохранившийся городок с красивейшей архитектурой, узкими средневековыми улочками, крепостной стеной времён средневековья.
При наличии хороших погодных условий, у вас будет возможность обозреть весь город и окрестности с колокольни старинной кирхи (XIV вв).
Гвардейск (Тапиау): Вас ждет прогулка по отреставрированному центру старинного немецкого города.
Также в списке осматриваемых достопримечательностей орденский замка Тапиау, заложенный у стен города в 1280 году.
И по сей день возвышается его громада над берегом Прегеля. пос.Низовье (Вальдау) экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея.
Длительность экскурсии 6 часов.
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”.
Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.
Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.
Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.
Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время – музей НП “Куршская Коса”.
Обязательно состоится прогулка по пляжу.
Пообедать по желанию вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюна Эфа.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Четверг свободный день в случае, если в воскресенье была поездка в Светлогорск — Янтарный.
Если удобнее сделать воскресенье свободным днем, экскурсия Светлогорск — Янтарный заменяется на Балтийск — Янтарный в четверг (стоимость тура не меняется).
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.
По одной из версий знаменитая «Янтарная затоплена в шахте Анна.
По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.
Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!
Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.
Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.
Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от категории размещения, руб.:
|Проживание
|Питание
|Стоимость с 1 человека в рублях
Отель "Золотая Бухта"
(центральная часть города)
420 руб.
по желанию на
месте
11.01-31.03.2022, 01.10-28.12.2022
15 200 двухместный взрослый
14 300 двухместный детский
22 000 одноместный стандарт
14 400 трехместное размещение
13 500 трехместное размещение детский
Отель "Калининград" 3*
(центр)
место посадки
440 руб./на месте
шведский стол
11.01-29.04.2022
17 900 двухместная стандарт взрослый
17 000 двухместная стандарт детский
19 900 двухместная студия взрослый
19 000 двухместная студия детский
26 000 одноместный
17 800 трехместная студия взрослый,
16 900 трехместная студия детский
26 300 двухместная студия бизнес взр с завтраком
25 400 двухместная студия бизнес дет. с завтраком
33 200 одноместный бизнес с завтраком
23 000 трехместная студия бизнес взр с завтраком
22 100 трехместная студия бизнес дет с завтраком
Отель «Шерлок»
(Центр)
1.5 км. от места посадки
|4 завтрака
С 9.01 — 29.04.2022, 1.10 и до конца года
17 800 двухместный взрослый
16 900 двухместный детский
23 100 одноместный
26 400 одноместное в двухместном
15 200 трехместное раз-ние взрослый
14 300 трехместная раз-ние детский
|Отель «Гламур»
|2 завтрака
С 11.01 – по март
17 350 двухместный взрослый
16 450 двухместный детский
27 900 одноместное в двухместном
*Детский до 14 лет (включительно).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.