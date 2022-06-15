Зимний тур в гостеприимный Калининград

Погрузитесь в удивительный мир самой западной части России

5
3 отзыва
Погрузитесь в удивительный мир самой западной части России.

Вас ждут незабываемые прогулки по городам, побываете на местах добычи янтаря и вдоволь налюбуетесь удивительными пейзажами зимней Калининградской области.
Зимний тур в гостеприимный Калининград
Зимний тур в гостеприимный Калининград
Зимний тур в гостеприимный Калининград
Зимний тур в гостеприимный Калининград
Зимний тур в гостеприимный Калининград
Зимний тур в гостеприимный Калининград
Зимний тур в гостеприимный Калининград
Зимний тур в гостеприимный Калининград
Зимний тур в гостеприимный Калининград
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Что вас ожидает 🤩

Куршская коса
Куршская коса
Узнаем о процессах формирования Косы, о борьбе человека с подвижными песками
Калининград
Калининград
Погуляем по улочкам старого города и познакомимся с историей этого удивительного города
Балтийск или Светлогорск
Балтийск или Светлогорск
В зависимости от удобства, мы сможем посетить один из городов на выбор
Янтарный карьер
Янтарный карьер
Увидим карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря
Тени старых городов
Тени старых городов
Нас ждут старинные города Правдинск (Фридланд) и Гвардейск (Тапиау)
"Танцующий лес"
"Танцующий лес"
Побываем в месте, которое до сих пор считается не разгаданной природной аномалией

Программа тура по дням

1 день
Янтарный – Светлогорск

Начало экскурсии в 11:00. 

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

По одной из версий знаменитая «Янтарная комната" затоплена в шахте Анна.

По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.

На смотровой площадке у вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.

У Вас будет возможность сфотографироваться в рыцарских доспехах и загадать желание в янтарной пирамиде.

И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Далее переезд в город-курорт Светлогорск.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Янтарный – СветлогорскЯнтарный – СветлогорскЯнтарный – Светлогорск
2 день
Обзорная экскурсия по Калининграду

Начало экскурсии в 14:00. 

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс.

Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.

Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.

Также Вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Брандебургские, Фриндландские ворота.

Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.

Длительность экскурсии 3 часа.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
3 день
Тени старых городов

Начало экскурсии в 13:00.

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Правдинск (Фридланд): уникальный уголок России, в котором переплелось средневековье с историей наполеоновских войн.

Место, которое можно назвать живой иллюстрацией к строкам романа великого русского писателя Льва Толстого «Война и Мир».

Вы увидите, то что недоступно массовому туристу: великолепно сохранившийся городок с красивейшей архитектурой, узкими средневековыми улочками, крепостной стеной времён средневековья.

При наличии хороших погодных условий, у вас будет возможность обозреть весь город и окрестности с колокольни старинной кирхи (XIV вв).

Гвардейск (Тапиау): Вас ждет прогулка по отреставрированному центру старинного немецкого города.

Также в списке осматриваемых достопримечательностей орденский замка Тапиау, заложенный у стен города в 1280 году.

И по сей день возвышается его громада над берегом Прегеля. пос.Низовье (Вальдау) экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея.

Длительность экскурсии 6 часов.

Тени старых городовТени старых городовТени старых городов
4 день
Куршская коса

Начало экскурсии в 11:00. 

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”.

Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.

Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время – музей НП “Куршская Коса”.

Обязательно состоится прогулка по пляжу.

Пообедать по желанию вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюна Эфа.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Куршская косаКуршская косаКуршская коса
5 день
Свободный день. Отъезд

Четверг свободный день в случае, если в воскресенье была поездка в Светлогорск — Янтарный.

Если удобнее сделать воскресенье свободным днем, экскурсия Светлогорск — Янтарный заменяется на Балтийск — Янтарный в четверг (стоимость тура не меняется).

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.

По одной из версий знаменитая «Янтарная затоплена в шахте Анна.

По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.

Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Свободный день. ОтъездСвободный день. ОтъездСвободный день. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от категории размещения, руб.:

ПроживаниеПитаниеСтоимость с 1 человека в рублях

Отель "Золотая Бухта"

(центральная часть города)

420 руб.

по желанию на

месте

11.01-31.03.2022, 01.10-28.12.2022

15 200 двухместный взрослый

14 300 двухместный детский

22 000 одноместный стандарт

14 400 трехместное размещение

13 500 трехместное размещение детский

Отель "Калининград" 3*

(центр)

место посадки

440 руб./на месте

шведский стол

11.01-29.04.2022

17 900 двухместная стандарт взрослый

17 000 двухместная стандарт детский

19 900 двухместная студия взрослый

19 000 двухместная студия детский

26 000 одноместный

17 800 трехместная студия взрослый,

16 900 трехместная студия детский

26 300 двухместная студия бизнес взр с завтраком

25 400 двухместная студия бизнес дет. с завтраком

33 200 одноместный бизнес с завтраком

23 000 трехместная студия бизнес взр с завтраком

22 100 трехместная студия бизнес дет с завтраком

Отель «Шерлок»

(Центр)

1.5 км. от места посадки

4 завтрака

С 9.01 — 29.04.2022, 1.10 и до конца года

17 800 двухместный взрослый

16 900 двухместный детский

23 100 одноместный

26 400 одноместное в двухместном

15 200 трехместное раз-ние взрослый

14 300 трехместная раз-ние детский

Отель «Гламур»2 завтрака

С 11.01 – по март

17 350 двухместный взрослый

16 450  двухместный детский

27 900 одноместное в двухместном

*Детский до 14 лет (включительно).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание 4 ночи в выбранном отеле
  • Завтраки (если указаны)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча / проводы:
  • В аэропорту – 1 000 руб. /машина
  • На ж/д вокзале – 600 руб. /машина
  • Входные билеты по программе доплата на месте – 350 + 150 руб
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
15 июня 2022
Всё было организовано отлично. Быстро предоставлялись данные для оплаты, так же быстро приходили извещения и подтверждения её свершения, поэтому не возникало ни единого сомнения. Всегда приходили напоминания (ведь кого-то обстоятельства могут и отвлечь от подобных дел). Так что профессионализм и отношение к обращающимся людям на высшем уровне. Спасибо!
С
14 июня 2022
Организатор тура компания "Большая страна" в моей жизни уже третий раз. Пользуюсь ее услугами по изучению нашей необъятной России и всем советую. Все что прописано и предложено в туре - ВСЕДА соответствует реальности. Цена-качество услуг- соотношение адекватное. Возможность через их сайт приобретать еще и транспортные билеты позволяет все вопросы решать не выходя с сайта. Очень хорошее информационное сопровождение и на почту и на телефон. Никогда не останешься без внимания или помощи. Еще раз подчеркну. СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ "БОЛЬШАЯ СТРАНА"!!!
С
5 июня 2022
Это уже второй тур, который бронирую через "Больше страну". Впечатления самые положительные!

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