Мои заказы

Знакомство с Калининградом на сапе

Отправьтесь в захватывающее путешествие по реке Преголя на сапах. Насладитесь видами Калининграда и активным отдыхом на свежем воздухе
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, отправившись на водную прогулку на сапах. Путешествие начинается у Медового моста и проходит вдоль живописной набережной. Полюбуйтесь величием Кафедрального собора и направляйтесь к Музею Мирового океана. Прогулка завершается у Высокого моста. Включены разминка, инструктаж и гидрокостюмы. Дети до 8 лет могут кататься бесплатно с родителями. Подходит для всех, независимо от уровня подготовки
5
23 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌟 Уникальный опыт
  • 🏞️ Виды на достопримечательности
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🚣‍♂️ Активный отдых
  • 📸 Возможность фотосессии
Знакомство с Калининградом на сапе© Софья
Знакомство с Калининградом на сапе© Софья
Знакомство с Калининградом на сапе© Софья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:30

Что можно увидеть

  • Медовый мост
  • Кафедральный собор
  • Музей Мирового океана
  • Рыбная деревня
  • Высокий мост

Описание водной прогулки

Мы встанем на сапы и по реке Преголя отправимся к Медовому мосту. Поплывём вдоль ухоженной набережной, полюбуемся на величие Кафедрального собора и возьмём курс на Музей Мирового океана. Конечно, в гидрокостюмах заходить не будем:) Посмотрим также главные достопримечательности Калининграда, которые будут видны то слева, то справа по борту. Минуя колоритную Рыбную деревню, мы отправимся к Высокому мосту и там завершим прогулку. По пути найдётся время и для фотосессии, и для приятного отдыха на речных волнах.

Перед началом прогулки мы обязательно проведём разминку и полный инструктаж. Даже если вы никогда не катались на сапе, мы быстро научим вас безопасно и правильно грести. Наши доски выдерживают до 130 кг, поэтому этот вид спорта доступен для всех.

Организационные детали

  • Это активный отдых, который не требует специальной физической подготовки, только некоторую долю выносливости: протяжённость маршрута — около 5 км, а длительность сплава — 2–2,5 часа.
  • Прогулки проводим с мая по октябрь включительно
  • Дети до 8 лет могут кататься на одном сапе с родителем бесплатно. Для детей старше нужны отдельный сап и детский билет.

В стоимость включены

  • Сап, гидрокостюм и спасательный жилет по размеру
  • Разминка, инструктаж, услуги гида

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На смотровой площадке Московский проспект 66
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 118 туристов
Меня зовут Софья, и я показываю самые туристические места Калининграда с воды во время прогулки на сапах. Очень люблю Калининград! Ещё в студенчестве я написала репортаж «Город за один день»
читать дальше

и с ним выиграла престижный международный конкурс журналистов. Свой очерк о Калининграде я писала вместе с увлечённым историком, автором нескольких книг Александром Адерихиным, а также использовала весь свой багаж знаний. Я до сих пор собираю ценные факты, чтобы на нашей встрече удивить даже искушённых калининградцев.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Знакомство с Калининградом на сапе (Юлия)Знакомство с Калининградом на сапе (Юлия)Знакомство с Калининградом на сапе (Юлия)Знакомство с Калининградом на сапе (Юлия)Знакомство с Калининградом на сапе (Юлия)Знакомство с Калининградом на сапе (Юлия)Знакомство с Калининградом на сапе (Юлия)Знакомство с Калининградом на сапе (Юлия)Знакомство с Калининградом на сапе (Юлия)Знакомство с Калининградом на сапе (Лариса)Знакомство с Калининградом на сапе (Лариса)Знакомство с Калининградом на сапе (Лариса)Знакомство с Калининградом на сапе (Лариса)Знакомство с Калининградом на сапе (Лариса)Знакомство с Калининградом на сапе (Лариса)Знакомство с Калининградом на сапе (Екатерина)Знакомство с Калининградом на сапе (Екатерина)Знакомство с Калининградом на сапе (Лилия)Знакомство с Калининградом на сапе (Ольга)Знакомство с Калининградом на сапе (Ольга)Знакомство с Калининградом на сапе (Ольга)Знакомство с Калининградом на сапе (Князева)Знакомство с Калининградом на сапе (Анна)Знакомство с Калининградом на сапе (Анна)Знакомство с Калининградом на сапе (Анна)Знакомство с Калининградом на сапе (Екатерина)Знакомство с Калининградом на сапе (Аня)
Елена
Елена
17 авг 2025
Отдыхали в Калининграде в августе 2025 г с дочерью. Купили необычную обзорную экскурсию ☺ на сапах. Мне 47 лет, дочери 19, и у нас был небольшой опыт сплава на сапах,
читать дальше

на воде мы себя чувствуем уверенно.
Очень благодарны Софии за прекрасную организацию и увлекательное водное путешествие. София подготовила и сапы, и жилеты, и дождевики (у нас за 2 часа был и дождь и солнце), и мешки для одежды. Сплав был неспешный, экскурсия интересная, разговор живой. По пути следования София делала фотографии, потом переслала нам.
Соблюдали инструктаж, пришли сухие, ушли в сухой одежде.
Рекомендую, очень профессионально и качественно 👍

Отдыхали в Калининграде в августе 2025 г с дочерью. Купили необычную обзорную экскурсию ☺ на сапах.Отдыхали в Калининграде в августе 2025 г с дочерью. Купили необычную обзорную экскурсию ☺ на сапах.
Юлия
Юлия
11 авг 2025
Мы счастливы! Дети в восторге:) до сегодняшнего дня мы видели сапы на картинке😂 Софья потрясающая - все четко: встреча, инструктаж, экскурсия, фото. Мы очень качественно, весело и с пользой провели время! Спасибо за прекрасную погоду любимому Калининграду! Спасибо Софье и её мужу за незабываемые впечатления. А мы уже выбираем себе сапы✌️
Мы счастливы! Дети в восторге:) до сегодняшнего дня мы видели сапы на картинке😂 Софья потрясающая -Мы счастливы! Дети в восторге:) до сегодняшнего дня мы видели сапы на картинке😂 Софья потрясающая -Мы счастливы! Дети в восторге:) до сегодняшнего дня мы видели сапы на картинке😂 Софья потрясающая -Мы счастливы! Дети в восторге:) до сегодняшнего дня мы видели сапы на картинке😂 Софья потрясающая -Мы счастливы! Дети в восторге:) до сегодняшнего дня мы видели сапы на картинке😂 Софья потрясающая -Мы счастливы! Дети в восторге:) до сегодняшнего дня мы видели сапы на картинке😂 Софья потрясающая -Мы счастливы! Дети в восторге:) до сегодняшнего дня мы видели сапы на картинке😂 Софья потрясающая -Мы счастливы! Дети в восторге:) до сегодняшнего дня мы видели сапы на картинке😂 Софья потрясающая -Мы счастливы! Дети в восторге:) до сегодняшнего дня мы видели сапы на картинке😂 Софья потрясающая -
Лариса
Лариса
13 июл 2025
Необычный формат очень интересной экскурсии стал школой плавания на сапе. Увидев однажды издалека сап, не разу не садясь, не ложась, тем более не стояв на нем и не гребя веслом,
читать дальше

благодаря грамотному инструктажу на берегу в течении 2-х часов я смогла сесть, лечь и стать на ноги с веслом. В свои 50+ это был первый опыт и точно не последний. Не бойтесь, у вас тоже получиться

Необычный формат очень интересной экскурсии стал школой плавания на сапе. Увидев однажды издалека сап, не разуНеобычный формат очень интересной экскурсии стал школой плавания на сапе. Увидев однажды издалека сап, не разуНеобычный формат очень интересной экскурсии стал школой плавания на сапе. Увидев однажды издалека сап, не разуНеобычный формат очень интересной экскурсии стал школой плавания на сапе. Увидев однажды издалека сап, не разуНеобычный формат очень интересной экскурсии стал школой плавания на сапе. Увидев однажды издалека сап, не разуНеобычный формат очень интересной экскурсии стал школой плавания на сапе. Увидев однажды издалека сап, не разу
Е
Елена
18 июн 2025
Ожидание и реальность совпали. София несколько раз связывалась с нами с уточняющей информацией, умница! Также были предоставлены гидрокостюмы и жилеты, за что отдельное спасибо! Получилось интересно, увлекательно, необычно! Софии 10 из 10, обязательно порекомендую другим путешественникам на Трипстере - Знакомство с Калининградом на сапе. Фотографии получаются чудесные!
Нина
Нина
8 июн 2025
Незабываемо, необычно, великолепно! Спасибо за этот день!
Тамара
Тамара
8 мая 2025
Отлично организованная прогулка на сапах! Мы катались ранним маем и было довольно прохладно. Чтобы мы не замерзли, было продумано всё: симпатичные, новенькие гидрокостюмы, перчатки, носки. Предварительно обговорили все нюансы. Во время самой прогулки попутно София рассказывала об истории города и достопримечательностях, делала фото и видео. В общем, очень рады, что начали день в такой компании! Спасибо!))
Svetlana
Svetlana
15 сен 2024
Спасибо за возможность посмотреть город с нового ракурса:) в экскурсии все продумано - от экипировки до маршрута и материалов экскурсии. Софья - прекрасный знающий гид, рада нашему знакомству 🙏
Е
Екатерина
14 сен 2024
Софья, очень заботливый экскурсовод, предоставляет шикарную экипировку, защиту и костюмы чтобы было не холодно. Незабываемыая экскурсия всём советую!! Ещё и получила шикарные фото)
Софья, очень заботливый экскурсовод, предоставляет шикарную экипировку, защиту и костюмы чтобы было не холодно. Незабываемыая экскурсияСофья, очень заботливый экскурсовод, предоставляет шикарную экипировку, защиту и костюмы чтобы было не холодно. Незабываемыая экскурсия
Л
Лилия
1 сен 2024
Приобрела экскурсию на день рождения мужа как необычное начало юбилейного дня, и она оправдала все наши надежды! Хочется отметить оперативную и профессиональную работу гида Софии: после бронирования она с нами
читать дальше

быстро связалась, собрала по нам необходимую информацию, четко ответила на все интересующие нас вопросы, отправила локацию встречи, благодаря чему мы быстро и вовремя прибыли на место старта, где нас уже ждала очаровательная молодая девушка с экипировкой по погоде и подготовленными САПбордами. Легкость в общении и краткий, четкий инструктаж позволили нам сразу же окунуться в атмосферу необычного драйва, перемежающегося с познавательным историческим экскурсом. Мужу в этот день исполнилось 70 лет, он далек от спорта, а САПборд -это моя страсть, но София смогла найти общий язык с нами обоими и не только заинтересовать мужа, но и выработать у нас адреналин от неспешного скольжения по прекрасной реке Преголи, в окружении перемежающихся исторических мест на воде и на суше в раннее утро, когда город только просыпался, и лишь редкие речные трамвайчики, создавая внезапную волну нарушали наш утренний моцион. В это утро у нас состоялась, не только необычная экскурсия, но и встреча с прекрасным человеком, в котором органично сочетается молодость, жизнерадостность, коммуникабельность и высокий профессионализм со знанием дела! Удачи Софии во всех ее планах по жизни и карьерного роста на профессиональном поприще!

Приобрела экскурсию на день рождения мужа как необычное начало юбилейного дня, и она оправдала все наши
Алина
Алина
29 авг 2024
Спасибо Софье за интересную и познавательную экскурсию! Все продумано до мелочей, нам нужно было только дойти до места встречи, также Софья сделала много разнообразных фото нашей прогулки.
О
Ольга
9 авг 2024
Даже если кажется, что сапы - что-то неимоверно сложное и доступное только для настоящих спортсменов, то это кажется. Под чутким руководством Софьи всё вполне реально.
Необычный вид на город (с поверхности Преголи), интересный рассказ про историю и современность, чуткое отношение - залог отличной экскурсии, как для взрослого, так и для подростка.
О
Ольга
7 авг 2024
В первую очередь, это прекрасная сап-прогулка (сапы и вёсла хорошие, спасательные жилеты есть, Софья подробно всё объясняет на берегу, и если вы внимательно слушаете, отлично пройдёте маршрут (если слушаете невнимательно,
читать дальше

то Софья и по ходу движения поможет, но это отвлечёт её от интересного рассказа о городе).
Рассказчик Софья прекрасный, вся информация даётся на понятном языке, заинтересует не только взрослых, но и детей!
Также заранее Софья пишет, что желательно взять собой: эти советы основаны на её опыте, прислушайтесь)

О
Ольга
30 июл 2024
Прекрасный вариант получить бурю эмоций. Покружить по волнам, пообщаться.
Однозначно стоит и для знакомства с городом и для новых ракурсов.
Прекрасный вариант получить бурю эмоций. Покружить по волнам, пообщаться.Прекрасный вариант получить бурю эмоций. Покружить по волнам, пообщаться.
О
Ольга
17 июл 2024
Экскурсия очень понравилась, прекрасная организация, перед выходом на маршрут подробный инструктаж, есть возможность оставить вещи на берегу. София очень располагающий к себе человек и интересный собеседник, материал по истории города и объектов по пути маршрута был интересен не только взрослым, но и подростку. Особенно ценно было увидеть город с другого ракурса, с воды он прекрасен!
Экскурсия очень понравилась, прекрасная организация, перед выходом на маршрут подробный инструктаж, есть возможность оставить вещи на
Ольга
Ольга
4 мар 2024
Это очень крутое впечатление!!! Просто огонь! Поплавать по Кенигу на сапе - бесценно! Всем рекомендую, однозначно! Ребята - вы большие молодцы❤️

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Сап-прогулка по реке Преголе в Калининграде
SUP-прогулки
2 часа
7 отзывов
Водная прогулка
Сап-прогулка по реке Преголе
Освойте греблю на сап-доске и откройте Калининград с нового ракурса. Управляйте доской сидя, стоя или лёжа, наслаждаясь видами города
Начало: На улице Запорожской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Фоторобот Калининграда
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фоторобот Калининграда
Индивидуальная экскурсия «Фоторобот Калининграда» - это семейное приключение, где дети станут детективами, а взрослые откроют для себя историю города
Начало: В районе острова Канта
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Путешествие в Светлогорск и Янтарный подарит вам уникальные впечатления и возможность создать собственное янтарное украшение
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде