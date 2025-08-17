Погрузитесь в атмосферу Калининграда, отправившись на водную прогулку на сапах. Путешествие начинается у Медового моста и проходит вдоль живописной набережной. Полюбуйтесь величием Кафедрального собора и направляйтесь к Музею Мирового океана. Прогулка завершается у Высокого моста. Включены разминка, инструктаж и гидрокостюмы. Дети до 8 лет могут кататься бесплатно с родителями. Подходит для всех, независимо от уровня подготовки

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Мы встанем на сапы и по реке Преголя отправимся к Медовому мосту. Поплывём вдоль ухоженной набережной, полюбуемся на величие Кафедрального собора и возьмём курс на Музей Мирового океана. Конечно, в гидрокостюмах заходить не будем:) Посмотрим также главные достопримечательности Калининграда, которые будут видны то слева, то справа по борту. Минуя колоритную Рыбную деревню, мы отправимся к Высокому мосту и там завершим прогулку. По пути найдётся время и для фотосессии, и для приятного отдыха на речных волнах.

Перед началом прогулки мы обязательно проведём разминку и полный инструктаж. Даже если вы никогда не катались на сапе, мы быстро научим вас безопасно и правильно грести. Наши доски выдерживают до 130 кг, поэтому этот вид спорта доступен для всех.

Организационные детали

Это активный отдых, который не требует специальной физической подготовки, только некоторую долю выносливости: протяжённость маршрута — около 5 км, а длительность сплава — 2–2,5 часа.

Прогулки проводим с мая по октябрь включительно

Дети до 8 лет могут кататься на одном сапе с родителем бесплатно. Для детей старше нужны отдельный сап и детский билет.

В стоимость включены