Отправьтесь в захватывающее путешествие по реке Преголя на сапах. Насладитесь видами Калининграда и активным отдыхом на свежем воздухе
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, отправившись на водную прогулку на сапах. Путешествие начинается у Медового моста и проходит вдоль живописной набережной. Полюбуйтесь величием Кафедрального собора и направляйтесь к Музею Мирового океана. Прогулка завершается у Высокого моста. Включены разминка, инструктаж и гидрокостюмы. Дети до 8 лет могут кататься бесплатно с родителями. Подходит для всех, независимо от уровня подготовки
Мы встанем на сапы и по реке Преголя отправимся к Медовому мосту. Поплывём вдоль ухоженной набережной, полюбуемся на величие Кафедрального собора и возьмём курс на Музей Мирового океана. Конечно, в гидрокостюмах заходить не будем:) Посмотрим также главные достопримечательности Калининграда, которые будут видны то слева, то справа по борту. Минуя колоритную Рыбную деревню, мы отправимся к Высокому мосту и там завершим прогулку. По пути найдётся время и для фотосессии, и для приятного отдыха на речных волнах.
Перед началом прогулки мы обязательно проведём разминку и полный инструктаж. Даже если вы никогда не катались на сапе, мы быстро научим вас безопасно и правильно грести. Наши доски выдерживают до 130 кг, поэтому этот вид спорта доступен для всех.
Организационные детали
Это активный отдых, который не требует специальной физической подготовки, только некоторую долю выносливости: протяжённость маршрута — около 5 км, а длительность сплава — 2–2,5 часа.
Прогулки проводим с мая по октябрь включительно
Дети до 8 лет могут кататься на одном сапе с родителем бесплатно. Для детей старше нужны отдельный сап и детский билет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На смотровой площадке Московский проспект 66
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Софья — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 118 туристов
Меня зовут Софья, и я показываю самые туристические места Калининграда с воды во время прогулки на сапах. Очень люблю Калининград! Ещё в студенчестве я написала репортаж «Город за один день» читать дальше
и с ним выиграла престижный международный конкурс журналистов. Свой очерк о Калининграде я писала вместе с увлечённым историком, автором нескольких книг Александром Адерихиным, а также использовала весь свой багаж знаний. Я до сих пор собираю ценные факты, чтобы на нашей встрече удивить даже искушённых калининградцев.
Фотографии от путешественников
Елена
17 авг 2025
Отдыхали в Калининграде в августе 2025 г с дочерью. Купили необычную обзорную экскурсию ☺ на сапах. Мне 47 лет, дочери 19, и у нас был небольшой опыт сплава на сапах, читать дальше
на воде мы себя чувствуем уверенно. Очень благодарны Софии за прекрасную организацию и увлекательное водное путешествие. София подготовила и сапы, и жилеты, и дождевики (у нас за 2 часа был и дождь и солнце), и мешки для одежды. Сплав был неспешный, экскурсия интересная, разговор живой. По пути следования София делала фотографии, потом переслала нам. Соблюдали инструктаж, пришли сухие, ушли в сухой одежде. Рекомендую, очень профессионально и качественно 👍
Юлия
11 авг 2025
Мы счастливы! Дети в восторге:) до сегодняшнего дня мы видели сапы на картинке😂 Софья потрясающая - все четко: встреча, инструктаж, экскурсия, фото. Мы очень качественно, весело и с пользой провели время! Спасибо за прекрасную погоду любимому Калининграду! Спасибо Софье и её мужу за незабываемые впечатления. А мы уже выбираем себе сапы✌️
Лариса
13 июл 2025
Необычный формат очень интересной экскурсии стал школой плавания на сапе. Увидев однажды издалека сап, не разу не садясь, не ложась, тем более не стояв на нем и не гребя веслом, читать дальше
благодаря грамотному инструктажу на берегу в течении 2-х часов я смогла сесть, лечь и стать на ноги с веслом. В свои 50+ это был первый опыт и точно не последний. Не бойтесь, у вас тоже получиться
Е
Елена
18 июн 2025
Ожидание и реальность совпали. София несколько раз связывалась с нами с уточняющей информацией, умница! Также были предоставлены гидрокостюмы и жилеты, за что отдельное спасибо! Получилось интересно, увлекательно, необычно! Софии 10 из 10, обязательно порекомендую другим путешественникам на Трипстере - Знакомство с Калининградом на сапе. Фотографии получаются чудесные!
Нина
8 июн 2025
Незабываемо, необычно, великолепно! Спасибо за этот день!
Тамара
8 мая 2025
Отлично организованная прогулка на сапах! Мы катались ранним маем и было довольно прохладно. Чтобы мы не замерзли, было продумано всё: симпатичные, новенькие гидрокостюмы, перчатки, носки. Предварительно обговорили все нюансы. Во время самой прогулки попутно София рассказывала об истории города и достопримечательностях, делала фото и видео. В общем, очень рады, что начали день в такой компании! Спасибо!))
Svetlana
15 сен 2024
Спасибо за возможность посмотреть город с нового ракурса:) в экскурсии все продумано - от экипировки до маршрута и материалов экскурсии. Софья - прекрасный знающий гид, рада нашему знакомству 🙏
Е
Екатерина
14 сен 2024
Софья, очень заботливый экскурсовод, предоставляет шикарную экипировку, защиту и костюмы чтобы было не холодно. Незабываемыая экскурсия всём советую!! Ещё и получила шикарные фото)
Л
Лилия
1 сен 2024
Приобрела экскурсию на день рождения мужа как необычное начало юбилейного дня, и она оправдала все наши надежды! Хочется отметить оперативную и профессиональную работу гида Софии: после бронирования она с нами читать дальше
быстро связалась, собрала по нам необходимую информацию, четко ответила на все интересующие нас вопросы, отправила локацию встречи, благодаря чему мы быстро и вовремя прибыли на место старта, где нас уже ждала очаровательная молодая девушка с экипировкой по погоде и подготовленными САПбордами. Легкость в общении и краткий, четкий инструктаж позволили нам сразу же окунуться в атмосферу необычного драйва, перемежающегося с познавательным историческим экскурсом. Мужу в этот день исполнилось 70 лет, он далек от спорта, а САПборд -это моя страсть, но София смогла найти общий язык с нами обоими и не только заинтересовать мужа, но и выработать у нас адреналин от неспешного скольжения по прекрасной реке Преголи, в окружении перемежающихся исторических мест на воде и на суше в раннее утро, когда город только просыпался, и лишь редкие речные трамвайчики, создавая внезапную волну нарушали наш утренний моцион. В это утро у нас состоялась, не только необычная экскурсия, но и встреча с прекрасным человеком, в котором органично сочетается молодость, жизнерадостность, коммуникабельность и высокий профессионализм со знанием дела! Удачи Софии во всех ее планах по жизни и карьерного роста на профессиональном поприще!
Алина
29 авг 2024
Спасибо Софье за интересную и познавательную экскурсию! Все продумано до мелочей, нам нужно было только дойти до места встречи, также Софья сделала много разнообразных фото нашей прогулки.
О
Ольга
9 авг 2024
Даже если кажется, что сапы - что-то неимоверно сложное и доступное только для настоящих спортсменов, то это кажется. Под чутким руководством Софьи всё вполне реально. Необычный вид на город (с поверхности Преголи), интересный рассказ про историю и современность, чуткое отношение - залог отличной экскурсии, как для взрослого, так и для подростка.
О
Ольга
7 авг 2024
В первую очередь, это прекрасная сап-прогулка (сапы и вёсла хорошие, спасательные жилеты есть, Софья подробно всё объясняет на берегу, и если вы внимательно слушаете, отлично пройдёте маршрут (если слушаете невнимательно, читать дальше
то Софья и по ходу движения поможет, но это отвлечёт её от интересного рассказа о городе). Рассказчик Софья прекрасный, вся информация даётся на понятном языке, заинтересует не только взрослых, но и детей! Также заранее Софья пишет, что желательно взять собой: эти советы основаны на её опыте, прислушайтесь)
О
Ольга
30 июл 2024
Прекрасный вариант получить бурю эмоций. Покружить по волнам, пообщаться. Однозначно стоит и для знакомства с городом и для новых ракурсов.
О
Ольга
17 июл 2024
Экскурсия очень понравилась, прекрасная организация, перед выходом на маршрут подробный инструктаж, есть возможность оставить вещи на берегу. София очень располагающий к себе человек и интересный собеседник, материал по истории города и объектов по пути маршрута был интересен не только взрослым, но и подростку. Особенно ценно было увидеть город с другого ракурса, с воды он прекрасен!
Ольга
4 мар 2024
Это очень крутое впечатление!!! Просто огонь! Поплавать по Кенигу на сапе - бесценно! Всем рекомендую, однозначно! Ребята - вы большие молодцы❤️