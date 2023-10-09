Вы ворветесь в эту невероятную атмосферу в первый же день тура, отправившись на вечернюю прогулку на катере по Калининграду.
Далее Вас будут ждать праздничный Зеленоградск, песчаные дюны Куршской косы с первой в мире станцией кольцевания птиц, сказочный Танцующий лес и очаровательный Черняховск. Приглашаем Вас поближе познакомиться с уникальной красотой Русской Прибалтики!
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Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Вечерняя экскурсия с прогулкой на катере и ужином в ресторане
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия «Вечерний Калининград» с прогулкой на катере и ужином в ресторане города Калининграда,5 часов.
Маршрут: г. Калининград
15:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
15:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81)
15:30 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
Экскурсия по вечернему городу с прогулкой у стен Кафедрального собора, где покоится великий философ И. Кант и фото-паузой у Королевских ворот.
Сочетание автобусной экскурсии и экскурсионной прогулки на комфортабельном кораблике с осмотром основных достопримечательностей города.
Вечером мы вкусно поужинаем в традициях этого края с бокалом фирменного пива или безалкогольным напитком (на выбор) в ресторане немецкой кухни.
Свободный день. Экскурсия за доп. плату «Янтарный берег»
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов – 2000 руб. /чел:
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня.
Янтарь – визитная карточка Калининградской области. Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем.
Также Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.
Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном – это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря! Так же мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей.
Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г., построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями – место, где можно укрыться от летнего зноя.
Переезд в г. Светлогорск.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX- начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь холл».
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа». К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шопинг, магазины янтаря.
18:00-18:30 Окончание в Калининграде.
Куршская коса и Зеленоградск
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и Зеленоградск, 8 часов.
09:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
09:30 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
09:50 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
Маршрут: НП Куршская коса – г. Зеленоградск.
Куршская коса – удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы – море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши! Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьями и берегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа – самой высокой дюны полуострова, а также приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в лёгких и умиротворяющий покой в душе.
Свободное время на обед и море.
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую здесь ловят в заливе или море.
Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии – Кранцем (теперь город Зеленоградск).
Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв.; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
18:00-18:30 Окончание экскурсии в Калининграде.
Черняховск
Экскурсия Инстербург – г. Черняховск, 8 часов.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
09:30 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Черняховск.
Вас ждёт путешествие в город исторического значения, богатый на достопримечательности из разных эпох: руины средневекового замка-крепости Инстербург XIV века; великолепное здание реформатской кирхи 1883 г. п. (ныне – православный Свято-Михайловский собор Черняховско-Славской епархии); католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 г; очаровательная старая архитектура города Инстербурга, который был очень похож на довоенный Берлин.
В Инстербурге был лично царь Пётр I, а также Великое посольство 1697 г. В напоминание об эпохе наполеоновских войн – памятник герою Российской империи, фельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли и памятник русскому солдату, работы известного российского скульптора В. Суровцева; дом, в котором останавливался Наполеон в 1812 г.
Во время Первой мировой войны в городе стояли войска 1-й Русской Императорской армии.
И, конечно же, памятник генералу И. Д. Черняховскому, командующему 3-го Белорусского фронта, чьё имя с гордостью носит город. В городе в конце Второй мировой войны базировалась эскадрилья Нормандия-Неман с французскими лётчиками.
Обед за доп. плату.
Свободный день. Экскурсия за доп. плату в Правдинск и Железнодорожный
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия «История средневековых городов: Фридланд-Гердауэн» (Правдинск-Железнодорожный), 7-8 часов.
10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
11:10 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Правдинск, г. Железнодорожный.
История основания городов Тевтонским орденом, традиционная планировка и основные сооружения.
Правдинск. Маленький город Фридланд вошёл в европейскую историю наполеоновских войн как место крупного сражения русской и французской армий в 1807 году. Об этом напоминают многочисленные достопримечательности.
Величественная готическая кирха Фридланда, ныне Свято-Георгиевкий храм, часть средневековых городских укреплений в г. Правдинск.
Пос. Железнодорожный в прошлом город Гердауэн.
Историческая жилая застройка города в стиле фахверк, старая брусчатка, красные черепичные крыши. Всё это создаёт неповторимую атмосферу немецкого старинного города. Руины средневековой городской церкви.
Обед по желанию за доп. плату.
Свободный день. Экскурсия за доп. плату в замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф. Завершение программы
Свободный день.
Освобождение номеров до 12:00.
По желанию за доп. плату экскурсия «Замок Шаакен и Сыроварня Шаакендорф», 4 часа – 2500 руб. /чел.
Маршрут: руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек.
10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр-т, 81).
11:10 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
Невозможно посетить Калининградскую область, не сфотографировав таинственные замки.
По программе мы посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово. Его отличительной чертой является необычная овальная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил. Экскурсия по территории замка, перенесёт Вас в эпоху средневековья.
Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
Вкусным и интересным дополнением станет для Вас посещение сыроварни "Шаакендорф" с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина. Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.
Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан.
При желании здесь можно остаться на обед и потом самостоятельно вернуться в г. Калининград. Замок Нессельбек находится близко от аэропорта Храброво.
15:00-15:30 Окончание в Калининграде.
По желанию за доп. плату трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отель
Двухместный
Одноместный
Трехместный
Отель «Робинзон»
Завтраки оплачиваются на месте
17000
25000
16300
Гостевой дом «Вилла Татьяна», ул. Линейная
Завтраки оплачиваются на месте
19800
31300
18100
Отель «Вилла Гламур»
Завтрак шведский стол входит в стоимость тура
22000
35800
20300
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Завтрак входит в стоимость тура
Район немецких вилл и Верхнего озера, до Музея янтаря 10 минут
25000
37400
23400
Гостиница «Калининград»
Завтраки оплачиваются на месте
Центр города
Стандарт 24800
Студия 27500
35900
23700
Гостиница «Турист»
Завтрак шведский стол входит в стоимость тура
26700
37200
24800
Отель «Мартон палас»
Завтрак шведский стол входит в стоимость тура
27900
36300
25000
Посадка в экскурсионный автобус: для туристов, проживающих в отеле «Робинзон», в отеле «Вилла Гламур», «Вилла Татьяна» и «Вилла Надежда», посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист», адрес: ул. А. Невского, 53. Для проживающих в гостинице «Мартон палас», посадка – от гостиницы «Калининград», адрес: Ленинский пр., 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3
Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.
В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Отель «Вилла Гламур» 3
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Отель «Мартон палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Отель «Калининград» 3
Гостиница Калининград располагается в одноименном городе в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.
Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.
До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.
Отель «Робинзон»
Отель «Робинзон» расположен неподалеку от центра Калининграда в уединенном, лишенном шума районе. К услугам гостей бассейн с подогревом, спа-процедуры, сауна, трансфер по региону, экскурсионное бюро. Персонал владеет тремя языками.
Гостей с комфортом разместят в двухуровневых апартаментах, номерах класса «Люкс», студиях, спальных помещениях других типов. Для удобства клиентов предусмотрена спальная, мягкая и столовая мебель, бытовая техника, ЖК-телевизор. Номера оснащены деревянными полами, часть имеют балконы.
Кафе встречает посетителей многообразием кулинарных шедевров русской, кавказской, европейской кухни. Принимаются заказы на диетические блюда и десерты. Наличие площадки для барбекю позволяет гостям самостоятельно приготовить мясо и овощи на углях.
В оборудованном современной мультимедийной техникой конференц-зале клиенты отеля могут провести корпоративные мероприятия или бизнес-переговоры. Предоставляются услуги копировальной техники и факса.
Аэропорт Калининграда расположен в 16,7 км, железнодорожный вокзал в 2,8 км. В 900 метрах располагается площадь Бисмарка. В одном километре можно посетить ботанический сад, в 1,8 км – музей янтаря. В 800 м простирается озеро Верхнее. Расстояние до Балтийского моря не превышает 25 км. На отдалении 2 км имеется каскад водопадов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 5 ночей
- Питание - 5 завтраков при проживании в отеле "Вилла Надежда", "Турист", "Вилла Гламур", "Мартон палас"
- Ужин в 1-й день тура
- Входные билеты
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (аэропорт - отель 1500 руб., ж/д вокзал - отель 1000 руб.)
- Обеды, ужины (кроме ужина в 1-й день тура)
- Завтраки в отелях: "Робинзон" - от 450 руб. /завтрак"Вилла Татьяна" на Линейной - от 450 руб. /завтрак:"Калининград" - от 500 руб. /завтрак
- «Робинзон» - от 450 руб. /завтрак
- «Вилла Татьяна» на Линейной - от 450 руб. /завтрак:
- «Калининград» - от 500 руб. /завтрак
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Экскурсии за доп. плату в свободные дни
- Посещение карьера янтарного комбината (1300 руб.)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель
Двухместный
Одноместный
Трехместный
Отель «Робинзон»
Раздельные кровати
Двуспальная кровать
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+диван
Гостевой дом «Вилла Татьяна», ул. Линейная
Двуспальная кровать
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (улучшенный апартамент Студио)
Гостиница «Вилла Гламур»
Раздельные кровати
Двуспальная кровать
Одноместное размещение в двухместном номере
Раздельные кровати,
двуспальная кровать
+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
Гостевой дом
«Вилла Надежда»
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(стандарт)
Номер стандарт мини
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка)
Гостиница «Калининград»
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Одноместный стандарт
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (студия)
Гостиница «Турист»
Двуспальные кровати,
Раздельные кровати
Одноместный стандарт
Двуспальная кровать,
Раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
Отель «Мартон палас»
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(бизнес)
Одноместный стандарт
Двуспальная кровать / раздельные кровати + евро-раскладушка для ребенка до 14 лет (номер бизнес)
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Посадка в экскурсионный автобус: для туристов, проживающих в отеле «Робинзон», в отеле «Вилла Гламур», «Вилла Татьяна» и «Вилла Надежда», посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист», адрес: ул. А. Невского, 53. Для проживающих в гостинице «Мартон палас», посадка – от гостиницы «Калининград», адрес: Ленинский пр., 81.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отлично подобраны экскурсии принимающей стороной.
Солнечная погода, ласковый песок, море… … все совпало!
Хочется выразить благодарность туроператору и организаторам в Калининграде за очень содержательные и интересные экскурсии! Все Гиды - чудесные рассказчики, очень эмоционально, артистично и профессионально рассказывали о многих неизвестных нам ранее фактах! Особенно порадовала погода! Размещение в гостинице Турист оставило приятное впечатление. Рекомендую к посещению! Восторг!