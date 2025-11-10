Почувствуете дыхание Балтийского бриза на пляжах Светлогорска и Янтарного и узнаете тайны «солнечного камня».
Прогуляетесь по тропам живописной и
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий без изменения содержания тура.
Программа тура по дням
Размещение в отеле, вечерняя экскурсия по Калининграду
После прибытия в Калининград вы разместитесь в гостинице (с 15:00) и отдохнёте. Вечером отправимся в захватывающее путешествие по городу в красивой подсветке. Экскурсия начнётся в 17:30 и продлится около 3-4 часов.
В программе — знакомство с архитектурными жемчужинами Кёнигсберга: прогулка по району вилл Амалиенау, осмотр исторических зданий биржи и оборонительных укреплений, Королевских ворот и величественного Кафедрального собора. Также запланировано посещение Рыбной деревни и забавная фотосессия с бронзовыми фигурками хомлинов.
В свете вечерней иллюминации город приобретает волшебное звучание: старинные фасады, архитектурные детали и современные здания предстают почти в сказочном образе. После экскурсии рекомендуем заглянуть в ресторан и попробовать местную кухню.
Куршская коса, Танцующий лес, Зеленоградск
Сегодня направимся к Куршской косе. Это самая протяжённая песчаная полоса в мире, образованная силами ветра и моря. Вы услышите легенды Танцующего леса, увидите самую высокую дюну Европы и узнаете историю планерной школы. Также будет возможность купить местные деликатесы и украшения из янтаря.
Далее погуляем по очаровательному Зеленоградску и посмотрим на старинные постройки, оригинальные витрины, бювет с минеральной водой «Королева Луиза» и даже светофор для хвостатых жителей. Завершим экскурсию в центре Калининграда около 16:00-17:00.
Янтарный и секреты «солнечного камня», Светлогорск
Сегодня познакомим вас с курортной частью Калининградской области. Сначала побываем в Янтарном — посёлке, хранящем около 90% мировых запасов «солнечного камня». Здесь вы понаблюдаете за процессом обработки янтаря на мануфактуре и узнаете, как отличить подлинный экземпляр от подделки. Мы прогуляемся по «Городу Мастеров», аллеям парка Беккера и выйдем к знаменитому пляжу с белым песком, вошедшему в список самых экологически чистых в мире.
Затем посетим уютный Светлогорск, где сохранились старинные немецкие виллы, а воздух наполнен ароматами сосен и морского бриза. Вы узнаете, почему этот курорт пользовался популярностью ещё в начале 20 века.
Форты Кёнигсберга
В этот день отправимся к фортам Кёнигсберга. В программе экскурсии — посещение двух оборонительных фортов, где вы сможете пройти по настоящему крепостному тоннелю, осмотреть казематы и артиллерийские позиции. А также проверить достоверность легенд о тайных ходах и его предполагаемых сокровищах.
Продолжительность экскурсии около 5 часов, закончится в 14:30-15:00 в центре Калининграда. Вы можете самостоятельно поехать в аэропорт или продлить отдых в городе за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле «Вилла Гламур» 3
- 3 завтрака
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
- Трансфер (встреча/проводы) - 1500 ₽
- Обеды и ужины
- Завтраки в отеле «Калининград» - 650 ₽ с чел. за 1 приём
- Внимание! Стоимость тура указана при 2-местном проживании на «Вилле Гламур». Стоимость составит:
- Дополнительное место в 2-местном номере «стандарт» - 24 000 ₽
- 1-местное размещение - 34 000 ₽
- Стоимость тура при проживании в гостинице «Турист»:
- В 2-местном номере «стандарт» - 30 000 ₽
- В 2-местном номере «стандарт» с дополнительным местом - 29 000 ₽
- Стоимость тура при проживании в гостинице «Калининград»:
- В 2-местном номере-студии - 34 000 ₽
- В 2-местном номере-студии с дополнительным местом - 32 500 ₽
- 1-местное размещение в номере «стандарт» - 36 000 ₽