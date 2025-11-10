Мои заказы

Эстетика старой Европы: Калининград, курортные городки и территория бывшей Восточной Пруссии

Заглянуть в подземелья фортов, насладиться морскими видами и научиться отличать настоящий янтарь
Вы увидите Калининград в вечернем сиянии огней и прогуляетесь по его историческим кварталам.

Почувствуете дыхание Балтийского бриза на пляжах Светлогорска и Янтарного и узнаете тайны «солнечного камня».

Прогуляетесь по тропам живописной и
читать дальше

чарующей Куршской косы, а в Зеленоградске посмотрите на старинные постройки и оригинальные витрины. И пройдёте по тёмным коридорам фортов Калининграда.

Это путешествие сочетает эстетику старой Европы, ароматы соснового воздуха и атмосферу морского курорта, чтобы вдохновиться, перезагрузиться и привезти домой целую коллекцию ярких впечатлений.

Эстетика старой Европы: Калининград, курортные городки и территория бывшей Восточной Пруссии
Эстетика старой Европы: Калининград, курортные городки и территория бывшей Восточной Пруссии
Эстетика старой Европы: Калининград, курортные городки и территория бывшей Восточной Пруссии
Ближайшие даты:
18
ноя25
ноя2
дек9
дек16
дек23
дек13
янв
Время начала: 08:00, 17:30

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий без изменения содержания тура.

Программа тура по дням

1 день

Размещение в отеле, вечерняя экскурсия по Калининграду

После прибытия в Калининград вы разместитесь в гостинице (с 15:00) и отдохнёте. Вечером отправимся в захватывающее путешествие по городу в красивой подсветке. Экскурсия начнётся в 17:30 и продлится около 3-4 часов.

В программе — знакомство с архитектурными жемчужинами Кёнигсберга: прогулка по району вилл Амалиенау, осмотр исторических зданий биржи и оборонительных укреплений, Королевских ворот и величественного Кафедрального собора. Также запланировано посещение Рыбной деревни и забавная фотосессия с бронзовыми фигурками хомлинов.

В свете вечерней иллюминации город приобретает волшебное звучание: старинные фасады, архитектурные детали и современные здания предстают почти в сказочном образе. После экскурсии рекомендуем заглянуть в ресторан и попробовать местную кухню.

Размещение в отеле, вечерняя экскурсия по КалининградуРазмещение в отеле, вечерняя экскурсия по КалининградуРазмещение в отеле, вечерняя экскурсия по Калининграду
2 день

Куршская коса, Танцующий лес, Зеленоградск

Сегодня направимся к Куршской косе. Это самая протяжённая песчаная полоса в мире, образованная силами ветра и моря. Вы услышите легенды Танцующего леса, увидите самую высокую дюну Европы и узнаете историю планерной школы. Также будет возможность купить местные деликатесы и украшения из янтаря.

Далее погуляем по очаровательному Зеленоградску и посмотрим на старинные постройки, оригинальные витрины, бювет с минеральной водой «Королева Луиза» и даже светофор для хвостатых жителей. Завершим экскурсию в центре Калининграда около 16:00-17:00.

Куршская коса, Танцующий лес, ЗеленоградскКуршская коса, Танцующий лес, ЗеленоградскКуршская коса, Танцующий лес, Зеленоградск
3 день

Янтарный и секреты «солнечного камня», Светлогорск

Сегодня познакомим вас с курортной частью Калининградской области. Сначала побываем в Янтарном — посёлке, хранящем около 90% мировых запасов «солнечного камня». Здесь вы понаблюдаете за процессом обработки янтаря на мануфактуре и узнаете, как отличить подлинный экземпляр от подделки. Мы прогуляемся по «Городу Мастеров», аллеям парка Беккера и выйдем к знаменитому пляжу с белым песком, вошедшему в список самых экологически чистых в мире.

Затем посетим уютный Светлогорск, где сохранились старинные немецкие виллы, а воздух наполнен ароматами сосен и морского бриза. Вы узнаете, почему этот курорт пользовался популярностью ещё в начале 20 века.

Янтарный и секреты «солнечного камня», СветлогорскЯнтарный и секреты «солнечного камня», СветлогорскЯнтарный и секреты «солнечного камня», Светлогорск
4 день

Форты Кёнигсберга

В этот день отправимся к фортам Кёнигсберга. В программе экскурсии — посещение двух оборонительных фортов, где вы сможете пройти по настоящему крепостному тоннелю, осмотреть казематы и артиллерийские позиции. А также проверить достоверность легенд о тайных ходах и его предполагаемых сокровищах.

Продолжительность экскурсии около 5 часов, закончится в 14:30-15:00 в центре Калининграда. Вы можете самостоятельно поехать в аэропорт или продлить отдых в городе за дополнительную плату.

Форты КёнигсбергаФорты КёнигсбергаФорты Кёнигсберга

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле «Вилла Гламур» 3
  • 3 завтрака
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
  • Трансфер (встреча/проводы) - 1500 ₽
  • Обеды и ужины
  • Завтраки в отеле «Калининград» - 650 ₽ с чел. за 1 приём
  • Внимание! Стоимость тура указана при 2-местном проживании на «Вилле Гламур». Стоимость составит:
  • Дополнительное место в 2-местном номере «стандарт» - 24 000 ₽
  • 1-местное размещение - 34 000 ₽
  • Стоимость тура при проживании в гостинице «Турист»:
  • В 2-местном номере «стандарт» - 30 000 ₽
  • В 2-местном номере «стандарт» с дополнительным местом - 29 000 ₽
  • Стоимость тура при проживании в гостинице «Калининград»:
  • В 2-местном номере-студии - 34 000 ₽
  • В 2-местном номере-студии с дополнительным местом - 32 500 ₽
  • 1-местное размещение в номере «стандарт» - 36 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, центр города, 17:30
Завершение: Центр Калининграда, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Организуем ваше лучшее путешествие в самый западный регион нашей страны! Наша команда имеет многолетний опыт и современный подход к работе. Вас ожидают только новые, надёжные автобусы на маршрутах и только
читать дальше

аккредитованные местные экскурсоводы. Мы внимательно следим за изменениями на внутреннем калининградском рынке туризма, учитываем в своих предложениях и программах все новинки и открытия сезона (новые отели, музеи, рестораны, интерактивные программы). Берём на себя поиск самых интересных локаций и достопримечательностей. Вам остаётся только прилететь и наслаждаться отдыхом.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Индивидуальный тур в Калининград: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
На машине
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур в Калининград: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
Узнать секреты обработки янтаря, подняться на высоту Эфа и побывать в самом западном городе России
Начало: Калининград, встретим вас у места вашего проживани...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
49 990 ₽ за всё до 3 чел.
По следам Восточной Пруссии: Кёнигсберг, Зеленоградск и окрестные замки
На машине
4 дня
-
10%
1 отзыв
По следам Восточной Пруссии: Кёнигсберг, Зеленоградск и окрестные замки
Погулять по району Амалиенау, заглянуть на сыроварню и ощутить дыхание Средневековья
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
13 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
49 410 ₽54 900 ₽ за человека
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
На машине
3 дня
1 отзыв
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Услышать историю края от влюблённого в него специалиста, узнать тайны янтаря и погулять у моря
Начало: Калининград, аэропорт, 10:00. Рекомендуем выбирать...
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
39 990 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда