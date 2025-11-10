После прибытия в Калининград вы разместитесь в гостинице (с 15:00) и отдохнёте. Вечером отправимся в захватывающее путешествие по городу в красивой подсветке. Экскурсия начнётся в 17:30 и продлится около 3-4 часов.

В программе — знакомство с архитектурными жемчужинами Кёнигсберга: прогулка по району вилл Амалиенау, осмотр исторических зданий биржи и оборонительных укреплений, Королевских ворот и величественного Кафедрального собора. Также запланировано посещение Рыбной деревни и забавная фотосессия с бронзовыми фигурками хомлинов.

В свете вечерней иллюминации город приобретает волшебное звучание: старинные фасады, архитектурные детали и современные здания предстают почти в сказочном образе. После экскурсии рекомендуем заглянуть в ресторан и попробовать местную кухню.