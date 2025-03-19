Туры выходного дня – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Туры выходного дня» в Калининграде, цены от 37 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Персональная перезагрузка в скандинавских домиках-хитте на Балтийской косе
На машине
На катере
3 дня
Персональная перезагрузка в скандинавских домиках-хитте на Балтийской косе
Пожить в глэмпинге на краю России, исследовать Балтийск и побережье и промчаться на катере
Начало: Аэропорт Калининграда/место вашего проживания в лю...
19 мар в 10:00
24 мар в 10:00
88 000 ₽ за всё до 3 чел.
Калининград и всё побережье от Куршской косы до Балтийска (индивидуальный тур)
На машине
3 дня
-
10%
Калининград и всё побережье от Куршской косы до Балтийска (индивидуальный тур)
Зайти в Музей марципана и Мастерскую хомлинов, отдохнуть на курортах и увидеть боевые корабли
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
28 мар в 08:00
1 апр в 08:00
37 800 ₽42 000 ₽ за всё до 7 чел.
Калининград, балтийские курорты, малые города: индивидуальный тур по главным локациям
На машине
3 дня
-
15%
Калининград, балтийские курорты, малые города: индивидуальный тур по главным локациям
Погулять по Амалиенау и острову Канта, изучить Светлогорск и Зеленоградск, объехать восток региона
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
28 мар в 08:00
31 мар в 08:00
38 250 ₽45 000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Туры выходного дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Персональная перезагрузка в скандинавских домиках-хитте на Балтийской косе
  2. Калининград и всё побережье от Куршской косы до Балтийска (индивидуальный тур)
  3. Калининград, балтийские курорты, малые города: индивидуальный тур по главным локациям
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Балтийское море
  7. Высота Эфа
  8. Янтарный комбинат
  9. Рыбная деревня
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
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