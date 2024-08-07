1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Прибытие в Калининград.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу.

15:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (маршрут: г. Калининград).

Калининград — город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на другие города России.

Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград можно во время нашего путешествия.

Сегодня в нашем городе пешая прогулка от одной до другой центральной точки может занять около двух часов, но во время этой прогулки увидеть основные достопримечательности будет очень сложно.

Благодаря нашей экскурсии, протяженность которой более 20 км, всего за три часа можно увидеть сохранившиеся районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18 -19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.

Данный формат знакомства с Калининградом-Кенигсбергом существенно сэкономит Ваше время, позволив увидеть и посетить другие удивительные места на карте уникальной области-эксклава.

19:00 Окончание экскурсии.