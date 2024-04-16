Кёнигсбергская классика

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Откройте для себя уникальный город, в котором переплелись история старого Кенигсберга и современный европейский облик.

Вместе мы погрузимся в рыцарские легенды и секреты старинных замков! Вы увидите замки, мосты, кирхи, песчаные дюны и другие удивительные места, а также заглянете в магазин-музей, чтобы попробовать марципан и узнать его историю.
Кёнигсбергская классика
Кёнигсбергская классика
Кёнигсбергская классика
Ближайшие даты:
26
янв
2
фев
9
фев
16
фев
23
фев
1
мар
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Что вас ожидает:

Запоминающаяся архитектура
Запоминающаяся архитектура
Готика, классицизм, советский конструктивизм — сочетание различных архитектурных стилей отражают богатое историческое наследие этого региона
Куршская коса
Куршская коса
Полюбуетесь высокими дюнами и вдохнете свежий воздух в плотном хвойном лесу
Марципановое искусство
Марципановое искусство
Откроете историю марципана и его связь с Калининградом, а также попробуете этот восхитительный деликатес

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Прибытие в Калининград.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу.

14:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (маршрут: г. Калининград).

Калининград — город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на другие города России. Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград можно во время нашего путешествия.

Сегодня в нашем городе пешая прогулка от одной до другой центральной точки может занять около двух часов, но во время этой прогулки увидеть основные достопримечательности будет очень сложно. Благодаря нашей экскурсии, протяженность которой более 20 км, всего за три часа можно увидеть сохранившиеся районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор. Данный формат знакомства с Калининградом-Кенигсбергом существенно сэкономит Ваше время, позволив увидеть и посетить другие удивительные места на карте уникальной области-эксклава.

Во время экскурсии Вы посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения такого деликатеса, как марципан, увидите интересные экспонаты — кондитерские изделия и даже попробуете на вкус это замечательное лакомство!

18:00 Окончание экскурсии.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
2 день

Куршская Коса и «Танцующий лес»

09:00 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов» (маршрут: НП «Куршская коса»).

Куршская Коса — это узкая полоска суши, протянувшаяся между Балтийским морем и Куршским заливом, почти 100 километров песка, усмиренного человеком. Всего лишь за один день, проведенный там, вы увидите разнообразные ландшафты, богатый и яркий растительный и животный мир.

Вы выйдите на берег Балтийского моря, полюбуетесь одними из самых широких пляжей Калининградской области, увидите водную гладь Куршского залива и постараетесь разгадать загадку «Танцующего леса».

Во время экскурсии Вы посетите Музейный комплекс национального парка Куршская коса.

А когда вы подниметесь на смотровую площадку маршрута «Высота Эфа», перед вами предстанут одни из самых высоких дюн Европы.

17:00 Окончание экскурсии.

Куршская Коса и «Танцующий лес»Куршская Коса и «Танцующий лес»Куршская Коса и «Танцующий лес»Куршская Коса и «Танцующий лес»
3 день

Экскурсия «Три замка»: Тапиау, Вальдау, Шаакен

09:00 Экскурсия «Три замка» (маршрут: г. Гвардейск, замок Тапиау — пос. Низовье, замок Вальдау — пос. Некрасово, замок Шаакен).

Незабываемая экскурсия по древним рыцарским замкам Калининградской области.

Во время этой экскурсии Вы увидите по-разному сохранившиеся и представленные для осмотра орденские замки — отлично сохранившийся Тапиау, в Гвардейске, где помимо замка вы увидите мини-концерт на здании старой ратуши, замок Вальдау с экспозицией «Великое Посольство», замок Шаакен, с его славной историей и интересной современностью. Во время экскурсии Вы проедете тот самый путь, который преодолевали рыцари во время своих походов.

16:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия «Три замка»: Тапиау, Вальдау, ШаакенЭкскурсия «Три замка»: Тапиау, Вальдау, ШаакенЭкскурсия «Три замка»: Тапиау, Вальдау, Шаакен

Проживание

Тур предусматривает проживание в Калининграде в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельПериодDBL/TWINTRPLSNGLДоп. ночь DBL/TRPL/SNGLПримечание
Гостиница «Академическая», 3*11.01.2024-29.02.2024

9485

9325

11460

1250/1170/2000

без питания, завтрак - 400 руб. /чел.
01.03.2024-30.04.2024

10225

10010

12695

1500/1400/2500

Гостиница «Пруссия», без звезд10.01.2024-29.02.2024

10005

9620

13490

1500/1350/3000

без питания, завтрак - 450 руб/чел

01.03.2024-30.04.2024

11050

10240

15580

1950/1600/3900

Гостиница «Smart KDO», без звезд 10.01.2024-30.04.2024

10660

14795

1675/–/3350

без питания

23.02.2024-25.02.2024,

08.03.2024-10.03.2024

11455

16390

2000/–/4000

Гостиница «Турист», 3*11.01.2024-31.03.2024

12905

12425

18130

2750/2400/5000

с завтраком
01.04.2024-26.04.2024

14645

13585

21610

3500/2935/6500

Гостиница «Мартон Палас», 4*11.01.2024-29.02.2024

13340

12520

18855

2745/2330/4990

с завтраком
01.03.2024-26.04.2024

13920

12910

20160

2995/2500/5490

DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.

Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

«Турист» 3

2 ночи

Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.

«Турист» 3«Турист» 3«Турист» 3«Турист» 3«Турист» 3«Турист» 3«Турист» 3

«Мартон Палас» 4

2 ночи

Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.

Номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.

«Мартон Палас» 4«Мартон Палас» 4«Мартон Палас» 4«Мартон Палас» 4«Мартон Палас» 4

«Академическая» 3

2 ночи

В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.

Номерной фонд представлен категориями "Стандарт" и "Комфорт". Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.

Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.

В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.

Рядом находятся башня Дер Дона, музей Янтаря, парк юность и Королевские ворота.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Экологические сборы
  • Питание: 2 завтрака при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
  • Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
  • Завтраки (400 руб. /чел.), обеды и ужины при размещении в отеле «Академическая»
  • Трансфер ж/д вокзал - гостиница - от 700 руб
  • Трансфер аэропорт - гостиница - от 1200 руб
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Где производится посадка на экскурсии?

1. В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.

2. Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.

3. Места посадок на экскурсии:

Название гостиницыМесто посадки в автобусКак добраться
“Турист”У гостиницы “Турист” (ул. Невского, 53)
“Академическая”У гостиницы “Турист” (ул. Невского, 53)10 мин. на автобусе
“Мартон Палас”Южный вокзал10 мин. пешком
Возможно ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?

Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:

  • ж/д вокзал – гостиница – от 700 руб.;
  • аэропорт – гостиница – от 1200 руб.;

При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.

Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 апр 2024
Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Останавливались в гостинице "Турист" - чисто, современно, завтраки включены. Автобус каждое утро забирал на экскурсии от гостиницы, что очень удобно и привозил после туда же. Три дня, разноплановых экскурсий - обзорная по городу, Куршская коса и замки. Маленький автобус по 14-16 человек. Прекрасные гиды, особенно на третий день в замках. Спасибо за прекрасный отдых!
О
16 апр 2024
Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до".
Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
Е
16 апр 2024
Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!

Тур входит в следующие категории Калининграда

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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