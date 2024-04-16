Вместе мы погрузимся в рыцарские легенды и секреты старинных замков! Вы увидите замки, мосты, кирхи, песчаные дюны и другие удивительные места, а также заглянете в магазин-музей, чтобы попробовать марципан и узнать его историю.
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Обзорная экскурсия по Калининграду
Прибытие в Калининград.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу.
14:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (маршрут: г. Калининград).
Калининград — город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на другие города России. Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград можно во время нашего путешествия.
Сегодня в нашем городе пешая прогулка от одной до другой центральной точки может занять около двух часов, но во время этой прогулки увидеть основные достопримечательности будет очень сложно. Благодаря нашей экскурсии, протяженность которой более 20 км, всего за три часа можно увидеть сохранившиеся районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор. Данный формат знакомства с Калининградом-Кенигсбергом существенно сэкономит Ваше время, позволив увидеть и посетить другие удивительные места на карте уникальной области-эксклава.
Во время экскурсии Вы посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения такого деликатеса, как марципан, увидите интересные экспонаты — кондитерские изделия и даже попробуете на вкус это замечательное лакомство!
18:00 Окончание экскурсии.
Куршская Коса и «Танцующий лес»
09:00 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов» (маршрут: НП «Куршская коса»).
Куршская Коса — это узкая полоска суши, протянувшаяся между Балтийским морем и Куршским заливом, почти 100 километров песка, усмиренного человеком. Всего лишь за один день, проведенный там, вы увидите разнообразные ландшафты, богатый и яркий растительный и животный мир.
Вы выйдите на берег Балтийского моря, полюбуетесь одними из самых широких пляжей Калининградской области, увидите водную гладь Куршского залива и постараетесь разгадать загадку «Танцующего леса».
Во время экскурсии Вы посетите Музейный комплекс национального парка Куршская коса.
А когда вы подниметесь на смотровую площадку маршрута «Высота Эфа», перед вами предстанут одни из самых высоких дюн Европы.
17:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Три замка»: Тапиау, Вальдау, Шаакен
09:00 Экскурсия «Три замка» (маршрут: г. Гвардейск, замок Тапиау — пос. Низовье, замок Вальдау — пос. Некрасово, замок Шаакен).
Незабываемая экскурсия по древним рыцарским замкам Калининградской области.
Во время этой экскурсии Вы увидите по-разному сохранившиеся и представленные для осмотра орденские замки — отлично сохранившийся Тапиау, в Гвардейске, где помимо замка вы увидите мини-концерт на здании старой ратуши, замок Вальдау с экспозицией «Великое Посольство», замок Шаакен, с его славной историей и интересной современностью. Во время экскурсии Вы проедете тот самый путь, который преодолевали рыцари во время своих походов.
16:00 Окончание экскурсии.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Калининграде в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Период
|DBL/TWIN
|TRPL
|SNGL
|Доп. ночь DBL/TRPL/SNGL
|Примечание
|Гостиница «Академическая», 3*
|11.01.2024-29.02.2024
9485
9325
11460
1250/1170/2000
|без питания, завтрак - 400 руб. /чел.
|01.03.2024-30.04.2024
10225
10010
12695
1500/1400/2500
|Гостиница «Пруссия», без звезд
|10.01.2024-29.02.2024
10005
9620
13490
1500/1350/3000
без питания, завтрак - 450 руб/чел
|01.03.2024-30.04.2024
11050
10240
15580
1950/1600/3900
|Гостиница «Smart KDO», без звезд
|10.01.2024-30.04.2024
10660
–
14795
1675/–/3350
|без питания
23.02.2024-25.02.2024,
08.03.2024-10.03.2024
11455
–
16390
2000/–/4000
|Гостиница «Турист», 3*
|11.01.2024-31.03.2024
12905
12425
18130
2750/2400/5000
|с завтраком
|01.04.2024-26.04.2024
14645
13585
21610
3500/2935/6500
|Гостиница «Мартон Палас», 4*
|11.01.2024-29.02.2024
13340
12520
18855
2745/2330/4990
|с завтраком
|01.03.2024-26.04.2024
13920
12910
20160
2995/2500/5490
DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
«Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
«Мартон Палас» 4
Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.
Номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.
«Академическая» 3
В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд представлен категориями "Стандарт" и "Комфорт". Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.
Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.
В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.
Рядом находятся башня Дер Дона, музей Янтаря, парк юность и Королевские ворота.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Экологические сборы
- Питание: 2 завтрака при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Обеды и ужины при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
- Завтраки (400 руб. /чел.), обеды и ужины при размещении в отеле «Академическая»
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - от 700 руб
- Трансфер аэропорт - гостиница - от 1200 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Где производится посадка на экскурсии?
1. В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
2. Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
3. Места посадок на экскурсии:
|Название гостиницы
|Место посадки в автобус
|Как добраться
|“Турист”
|У гостиницы “Турист” (ул. Невского, 53)
|“Академическая”
|У гостиницы “Турист” (ул. Невского, 53)
|10 мин. на автобусе
|“Мартон Палас”
|Южный вокзал
|10 мин. пешком
Возможно ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- ж/д вокзал – гостиница – от 700 руб.;
- аэропорт – гостиница – от 1200 руб.;
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
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