Кто-то работает, а кто-то столько сил тратит на организацию праздника, что не успевает почувствовать его волшебство. Именно для них, мы создали этот тур, в котором встреча Нового года подарит только удовольствие.
Встречайте Старый Новый год в бесконечно прекрасном, уютном, тихом Светлогорске и 2024 год совершенно точно станет самым счастливым!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Прогулка по Светлогорску
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в отель «Вилла Гретта» г. Светлогорск (расчетный час 14:00).
14:30 Экскурсия «Тихая прелесть Раушена» (маршрут: г. Светлогорск).
В эти зимние дни старинный Раушен, притихший и опустевший после шумных праздников, особенно прекрасен.
По прежнему уютный и нарядный он вызывает желание неспешно гулять по нему, наслаждаясь воздухом моря и соснового бора и любуясь на нарядные домики.
Именно на прогулку мы с вами и отправимся, но предварительно вкусно пообедаем и выпьем по кружечке глинтвейна, который как ничто другое, согревает на свежем морском ветерке.
16:30 Окончание экскурсии.
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск
Завтрак.
09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики» (маршрут: Национальный парк Куршская коса + г. Зеленоградск).
Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.
Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии «Зимнее сияние Балтики».
Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса» и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.
Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.
Вы посетите легендарный «Танцующий лес».
А после вас ждет удивительный Кранц, бесконечно прекрасный в своем зимнем наряде.
Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка.
Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней, запах выпечки и пряностей создадут действительно рождественское настроение, которое надолго останется с Вами.
17:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия по Калининграду и новогодний ужин
Завтрак.
09:00 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).
В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!
Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины.
Все это он – волшебный рождественский Кёнигсберг.
Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.
Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.
А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах, дегустацией настоящего калининградского марципана.
16:00 Окончание экскурсии.
19:00 А вечером вас ждет торжественный Новогодний ужин приготовленный по рецептам настоящей балтийской кухни!
Завершение программы
Завтрак.
Освобождение номеров.
10:00 Экскурсия «Вкусный Кёнигсберг» (маршрут: п. Некрасово).
Основателями крепости Кенигсберг были рыцари Тевтонского Ордена. Именно они в 13 веке пришли крестить язычников Пруссов.
Во время экскурсии по руинированному Замку Шаакен, Вы пройдете по сохранившимся залам и подвалам 13 столетия, где Вам расскажут тайны средневековья — об инквизиции и светской жизни, познакомят с бытом.
Возле руин замка Шаакен расположилась частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф».
Основатели этого «вкусного» предприятия отец и сын, не только собрали лучшие рецепты, но и воплотили свои идеи гастрономического туризма, которые сегодня являются визитной карточкой региона.
В сыроварне Вам расскажут и покажут процесс изготовления сыра, которых сейчас здесь производят 12 сортов – чеддер, голландский, лиска, зоке и другие.
Специально для наших гостей мы подготовили дегустацию лучших 6 сортов сыра с вином и несколько видов шоколада.
Настоящий хрустящий шоколад от молочного до горького с разным составом какао-порошка и какао-масла.
14:30 Окончание экскурсии в аэропорту «Храброво».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Вилла Гретта» 3* в г. Светлогорске.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель/размещение
|DBL/TWIN
|DBL/TWIN +EXB
|SNGL
Доп. ночь в
DBL/DBL+EXB/SNGL
|Гостиница «Вилла Гретта» 3* (с завтраком)
|21 620
|21 015
|26 675
|2950/2550/4300
Расшифровка размещения:
- SNGL – одноместное;
- DBL/TWIN – двухместное;
- DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.
Варианты проживания
Гостиница «Вилла Гретта» 3*, г. Светлогорск
Новый отель, «Вилла Гретта» расположен в туристической зоне Светлогорска, одного из самых популярных курортов России, прямо у спуска к морю и напротив туристического комплекса "Янтарь Холл" с его концертным залом, музеями и ресторанами.
«Гретта» предлагает своим гостям отдых нового формата. Это игровой отель, в стенах которого проводятся театральные представления, квесты, кулинарные и ремесленные мастер-классы. Совершите путешествие в историю вместе с восточно-прусской девушкой Греттой, хохотушкой и хозяюшкой, которая гостеприимно распахнёт перед Вами двери семейной виллы. Загляните в детскую комнату, спальню бабушки-сказочницы, кузины, увлекающейся садоводством, дядюшки-рыбака и тётушки-скрипачки. Вас ждут авторские номера, каждый – со своей историей.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в гостинице «Вилла Гретта» в Светлогорске
- Питание по программе
- Входные билеты по программе
- Посещение органного мини-концерта
- Дегустации
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Трансфер: ж/д - отель - от 1700 руб. /легковая машина, аэропорт - отель - от 1700 руб. /легковая машина
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация
1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.
2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.
3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
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