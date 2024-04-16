Новый год без суеты в Калининградской области

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Новый год – чудесный праздник. Но далеко не всем получается насладиться им в отведенный срок.

Кто-то работает, а кто-то столько сил тратит на организацию праздника, что не успевает почувствовать его волшебство. Именно для них, мы создали этот тур, в котором встреча Нового года подарит только удовольствие.

Встречайте Старый Новый год в бесконечно прекрасном, уютном, тихом Светлогорске и 2024 год совершенно точно станет самым счастливым!
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Ближайшие даты:
11
янв

Что вас ожидает:

Безмятежный Раушен
Безмятежный Раушен
Неспешно прогуляетесь по Светлогорску, наслаждаясь воздухом моря и любуясь на нарядные домики
Мир Куршской косы
Мир Куршской косы
В национальном парке вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные дюны и посетите легендарный «Танцующий лес»
Рождественский Зеленоградск
Рождественский Зеленоградск
Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней и запах выпечки создадут действительно рождественское настроение
Органный концерт
Органный концерт
Послушаете самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора
Дегустация в частной сыроварне
Дегустация в частной сыроварне
Испробуете 6 лучших сортов сыра с бокалом вина и несколько видов шоколада

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Прогулка по Светлогорску

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в отель «Вилла Гретта» г. Светлогорск (расчетный час 14:00).

14:30 Экскурсия «Тихая прелесть Раушена» (маршрут: г. Светлогорск).

В эти зимние дни старинный Раушен, притихший и опустевший после шумных праздников, особенно прекрасен.

По прежнему уютный и нарядный он вызывает желание неспешно гулять по нему, наслаждаясь воздухом моря и соснового бора и любуясь на нарядные домики.

Именно на прогулку мы с вами и отправимся, но предварительно вкусно пообедаем и выпьем по кружечке глинтвейна, который как ничто другое, согревает на свежем морском ветерке.

16:30 Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Прогулка по СветлогорскуПрибытие в Калининград. Прогулка по СветлогорскуПрибытие в Калининград. Прогулка по СветлогорскуПрибытие в Калининград. Прогулка по СветлогорскуПрибытие в Калининград. Прогулка по Светлогорску
2 день

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск

Завтрак.

09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики» (маршрут: Национальный парк Куршская коса + г. Зеленоградск).

Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.

Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии «Зимнее сияние Балтики».

Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса» и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.

Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.

Вы посетите легендарный «Танцующий лес».

А после вас ждет удивительный Кранц, бесконечно прекрасный в своем зимнем наряде.

Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка.

Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней, запах выпечки и пряностей создадут действительно рождественское настроение, которое надолго останется с Вами.

17:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск
3 день

Экскурсия по Калининграду и новогодний ужин

Завтрак.

09:00 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).

В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!

Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины.

Все это он – волшебный рождественский Кёнигсберг.

Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.

Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.

А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах, дегустацией настоящего калининградского марципана.

16:00 Окончание экскурсии.

19:00 А вечером вас ждет торжественный Новогодний ужин приготовленный по рецептам настоящей балтийской кухни!

Экскурсия по Калининграду и новогодний ужинЭкскурсия по Калининграду и новогодний ужинЭкскурсия по Калининграду и новогодний ужинЭкскурсия по Калининграду и новогодний ужинЭкскурсия по Калининграду и новогодний ужин
4 день

Завершение программы

Завтрак.

Освобождение номеров.

10:00 Экскурсия «Вкусный Кёнигсберг» (маршрут: п. Некрасово).

Основателями крепости Кенигсберг были рыцари Тевтонского Ордена. Именно они в 13 веке пришли крестить язычников Пруссов.

Во время экскурсии по руинированному Замку Шаакен, Вы пройдете по сохранившимся залам и подвалам 13 столетия, где Вам расскажут тайны средневековья — об инквизиции и светской жизни, познакомят с бытом.

Возле руин замка Шаакен расположилась частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф».

Основатели этого «вкусного» предприятия отец и сын, не только собрали лучшие рецепты, но и воплотили свои идеи гастрономического туризма, которые сегодня являются визитной карточкой региона.

В сыроварне Вам расскажут и покажут процесс изготовления сыра, которых сейчас здесь производят 12 сортов – чеддер, голландский, лиска, зоке и другие.

Специально для наших гостей мы подготовили дегустацию лучших 6 сортов сыра с вином и несколько видов шоколада.

Настоящий хрустящий шоколад от молочного до горького с разным составом какао-порошка и какао-масла.

14:30 Окончание экскурсии в аэропорту «Храброво».

Завершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Вилла Гретта» 3* в г. Светлогорске.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/размещениеDBL/TWINDBL/TWIN +EXBSNGL

Доп. ночь в

DBL/DBL+EXB/SNGL

Гостиница «Вилла Гретта» 3* (с завтраком)21 62021 01526 6752950/2550/4300

Расшифровка размещения:

  • SNGL – одноместное;
  • DBL/TWIN – двухместное;
  • DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.

Варианты проживания

Гостиница «Вилла Гретта» 3*, г. Светлогорск

3 ночи

Новый отель, «Вилла Гретта» расположен в туристической зоне Светлогорска, одного из самых популярных курортов России, прямо у спуска к морю и напротив туристического комплекса "Янтарь Холл" с его концертным залом, музеями и ресторанами.

«Гретта» предлагает своим гостям отдых нового формата. Это игровой отель, в стенах которого проводятся театральные представления, квесты, кулинарные и ремесленные мастер-классы. Совершите путешествие в историю вместе с восточно-прусской девушкой Греттой, хохотушкой и хозяюшкой, которая гостеприимно распахнёт перед Вами двери семейной виллы. Загляните в детскую комнату, спальню бабушки-сказочницы, кузины, увлекающейся садоводством, дядюшки-рыбака и тётушки-скрипачки. Вас ждут авторские номера, каждый – со своей историей.

Гостиница «Вилла Гретта» 3*, г. СветлогорскГостиница «Вилла Гретта» 3*, г. СветлогорскГостиница «Вилла Гретта» 3*, г. СветлогорскГостиница «Вилла Гретта» 3*, г. СветлогорскГостиница «Вилла Гретта» 3*, г. СветлогорскГостиница «Вилла Гретта» 3*, г. Светлогорск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице «Вилла Гретта» в Светлогорске
  • Питание по программе
  • Входные билеты по программе
  • Посещение органного мини-концерта
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер: ж/д - отель - от 1700 руб. /легковая машина, аэропорт - отель - от 1700 руб. /легковая машина
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград
Важная информация

1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.

2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.

3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 апр 2024
Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до".
Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
Е
16 апр 2024
Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!
З
18 янв 2024
Все было хорошо организовано.
Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.

Тур входит в следующие категории Калининграда

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

Похожие туры из Калининграда

Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
4 мая
7 мая
9 мая
11 мая
43 900 за человека
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
г. Калининград
13 мая
20 мая
27 мая
3 июня
от 25 500 за человека
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
Калининград
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 16 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
All Airlines
ХорошоТам