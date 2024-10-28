1 день

Прибытие в Зеленоградск. Рождественский Кранц

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу ( расчетный час 14:00).

15:00-17:00 Пешеходная экскурсия «Рождественский Кранц» (маршрут: г. Зеленоградск).

Мы приглашаем вас в рождественскую сказку. Да, именно туда, ведь только в сказке бывают такие города как Зеленоградск, в прошлом Кранц — знаменитый курорт Восточной Пруссии.

Пряничные домики, упитанные котики, множество ёлочек и тысячи уютных огоньков, создают, ни с чем не сравнимое, ощущение волшебного праздника.

А аромат имбиря и корицы, плывущий по улицам, дарит уверенность в том, что чудеса всё-таки случаются!

Подарите себе праздник — отправляйтесь с нами на прогулку по нарядным улочкам Зеленоградска!