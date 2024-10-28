Ведь этот город в декабре превращается в книгу сказок,
Программа тура по дням
Прибытие в Зеленоградск. Рождественский Кранц
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу (расчетный час 14:00).
15:00-17:00 Пешеходная экскурсия «Рождественский Кранц» (маршрут: г. Зеленоградск).
Мы приглашаем вас в рождественскую сказку. Да, именно туда, ведь только в сказке бывают такие города как Зеленоградск, в прошлом Кранц — знаменитый курорт Восточной Пруссии.
Пряничные домики, упитанные котики, множество ёлочек и тысячи уютных огоньков, создают, ни с чем не сравнимое, ощущение волшебного праздника.
А аромат имбиря и корицы, плывущий по улицам, дарит уверенность в том, что чудеса всё-таки случаются!
Подарите себе праздник — отправляйтесь с нами на прогулку по нарядным улочкам Зеленоградска!
Зимнее сияние Балтики
09:30 Экскурсия «Зимнее сияние Балтики» (маршрут: НП Куршская коса).
Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года!
Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка Куршская коса и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.
Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.
А еще вы посетите легендарный «Танцующий лес».
15:00 Окончание экскурсии.
Калининград Рождественский
13:00 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).
В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!
Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, хомлины и гуляющие в переулках коты. Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.
Послушаете самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.
А завершится знакомство с городом в Бранденбургских воротах, дегустацией настоящего калининградского марципана.
20:00 Окончание экскурсии.
Вкус Средневековья: замок, сыр и история
09:00 Экскурсия «Вкус Средневековья: замок, сыр и история» (маршрут: замок Шаакен — сыроварня Шаакендорф — Агропарк Шаакен).
Память о веках владычества Тевтонского ордена живет в Калининградской области. Замки, кирхи, предметы быта, книги хранят дух той эпохи. Но по настоящему живым его делают традиции, оставшиеся с тех времён, в том числе традиции кулинарные.
На нашей экскурсии мы почувствуем вкус Средневековья во всех его проявлениях.
В замке Шаакен, который уже 7 веков высится над полями и садами, мы прикоснемся к древним стенам и истории ордена.
В крафтовой сыроварне Шаакендорф, узнаем о традициях сыроделов Пруссии и продегустируем сыры, созданные в них.
Завершим же наше путешествие в агропарке Шаакен, где попробуем хлеб, который подавался к столу в рыцарских замках, с вареньем из местных ягод и под традиционную прусскую настойку.
А завершится наше путешествие мастер-классом, на котором вы сами себе изготовите сувенир, впитавший впечатления всего дня.
14:00 Окончание в аэропорту «Храброво».
14:30 Окончание на ж/д вокзале, г. Калининград.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в Зеленоградске.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель
DBL/TWIN, руб.
TRPL, руб.
SNGL, руб.
Доп. Ночь DBL/TRPL/SNGL, руб.
Примечание
|Гостиница «Кранц», без звезд
22805
21390
35750
3500/3000/7000
|С завтраком
|Гостиница «Самбия», 3*
21900
21500
33900
3000/3250/6500
|Без питания, завтрак – 850 руб. /чел.
|Гостиница «Геркулес», 3*
27260
-
44665
3750---/7500
|С завтраком
Расшифровка размещения:
- SNGL – одноместное;
- DBL/TWIN – двухместное;
- DBL/TWIN + EXB (TRPL)– двухместное + доп. место.
Варианты проживания
Гостиница «Самбия» 3
Отель «Самбия» располагается на берегу Балтийского моря в Зеленоградск, Калининградской области. Гостям рады предложить все необходимое для комфортного проживания. В числе услуг: бесплатная охраняемая парковка, салон красоты, детская площадка.
Для размещения отдыхающим предлагаются номера различных категорий, выполненные в современном стиле с обновленным интерьером. Удобства: телевизоры, система кондиционирования, ванная комната. Из окон открывается вид на окружающую местность.
В шикарном ресторане предлагаются изысканные блюда русской и европейской кухни по меню. А детское меню и игровая комната позволят родителям насладиться видом на море и блюдами от команды поваров.
Провести приятно время с друзьями или семьей можно в аквапарке. Спиральная горка, прохладная вода в бассейне, теплая джакузи и сауна скрасят любой досуг.
Находится комплекс на побережье Балтийского моря. Аэропорт Храброво удален на 11 км, а железнодорожный вокзал на 900 метров.
Гостиница «Геркулес» 3
Гостевой дом «Геркулес» открыт для гостей в Зеленоградске. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, бильярдная, сауна, экскурсионное обслуживание.
В каждом номере создана приятная атмосфера. Здесь есть всё, чтобы Ваш отдых в поездке был комфортным.
На территории работает ресторан, где Вы сможете прекрасно провести время и побаловать себя вкусными блюдами.
В шаговой доступности необычные достопримечательности города, магазины, кафе, музеи.
Гостиницы «Кранц»
Отель «Отель Кранц» расположен в Зеленоградске. Этот отель находится неподалёку от центра города. Неподалёку: Музей курортной моды, Преображенский собор и Колесо обозрения Глаз Балтики.
Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Для путешественников на машине организована парковка. Гостям также доступны следующие услуги: массажный кабинет и сауна.
Любители водных процедур оценят бассейн. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Берите питомца с собой. В отеле возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату.
Для простоты передвижения возможна организация трансфера. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на русском.
В номере вы найдёте телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание выбранной гостинице в Зеленоградске
- Питание: завтраки в гостинице «Геркулес»
- Входные билеты по программе
- Посещение органного мини-концерта
- Мастер-класс
- Новогодний ужин при проживании в гостинице «Геркулес»
- Дегустации
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Трансфер: аэропорт - отель - от 1800 руб. /легковая машина
- Питание: обеды и ужинызавтраки в гостинице «Самбия» - 850 руб. /завтрак
- Обеды и ужины
- Завтраки в гостинице «Самбия» - 850 руб. /завтрак
- Новогодний банкет (если не входит в стоимость проживания) - подробнее в разделе «Важно знать»
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация
1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.
2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.
3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.