Новогоднее волшебство Кранца. Тур в Калининградскую область

Новогоднее волшебство Кранца
Куда едут жители Калининграда в Новый год? Только в Зеленоградск! Зачем? За чудом, конечно. А еще за настроением праздника и новогодним волшебством.

Ведь этот город в декабре превращается в книгу сказок,
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в которой собраны все лучшие традиции европейского Рождества.

Невероятно красивые дома и улицы, запах корицы и имбирного печенья, праздничная музыка и шум Балтийского прибоя.

Встречайте Новый год в сказке! Пройдитесь по атмосферным улицам, прикоснитесь к песчаным дюнам на побережье и насладитесь местными гастрономическими шедеврами.

5
3 отзыва
Новогоднее волшебство Кранца. Тур в Калининградскую область
Новогоднее волшебство Кранца. Тур в Калининградскую область
Новогоднее волшебство Кранца. Тур в Калининградскую область
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Зеленоградск. Рождественский Кранц

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу (расчетный час 14:00).

15:00-17:00 Пешеходная экскурсия «Рождественский Кранц» (маршрут: г. Зеленоградск).

Мы приглашаем вас в рождественскую сказку. Да, именно туда, ведь только в сказке бывают такие города как Зеленоградск, в прошлом Кранц — знаменитый курорт Восточной Пруссии.

Пряничные домики, упитанные котики, множество ёлочек и тысячи уютных огоньков, создают, ни с чем не сравнимое, ощущение волшебного праздника.

А аромат имбиря и корицы, плывущий по улицам, дарит уверенность в том, что чудеса всё-таки случаются!

Подарите себе праздник — отправляйтесь с нами на прогулку по нарядным улочкам Зеленоградска!

Прибытие в Зеленоградск. Рождественский КранцПрибытие в Зеленоградск. Рождественский КранцПрибытие в Зеленоградск. Рождественский КранцПрибытие в Зеленоградск. Рождественский Кранц
2 день

Зимнее сияние Балтики

09:30 Экскурсия «Зимнее сияние Балтики» (маршрут: НП Куршская коса).

Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года!

Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка Куршская коса и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.

Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.

А еще вы посетите легендарный «Танцующий лес».

15:00 Окончание экскурсии.

Зимнее сияние БалтикиЗимнее сияние БалтикиЗимнее сияние БалтикиЗимнее сияние Балтики
3 день

Калининград Рождественский

13:00 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).

В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!

Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, хомлины и гуляющие в переулках коты. Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.

Послушаете самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.

А завершится знакомство с городом в Бранденбургских воротах, дегустацией настоящего калининградского марципана.

20:00 Окончание экскурсии.

Калининград РождественскийКалининград РождественскийКалининград РождественскийКалининград Рождественский
4 день

Вкус Средневековья: замок, сыр и история

09:00 Экскурсия «Вкус Средневековья: замок, сыр и история» (маршрут: замок Шаакен — сыроварня Шаакендорф — Агропарк Шаакен).

Память о веках владычества Тевтонского ордена живет в Калининградской области. Замки, кирхи, предметы быта, книги хранят дух той эпохи. Но по настоящему живым его делают традиции, оставшиеся с тех времён, в том числе традиции кулинарные.

На нашей экскурсии мы почувствуем вкус Средневековья во всех его проявлениях.

В замке Шаакен, который уже 7 веков высится над полями и садами, мы прикоснемся к древним стенам и истории ордена.

В крафтовой сыроварне Шаакендорф, узнаем о традициях сыроделов Пруссии и продегустируем сыры, созданные в них.

Завершим же наше путешествие в агропарке Шаакен, где попробуем хлеб, который подавался к столу в рыцарских замках, с вареньем из местных ягод и под традиционную прусскую настойку.

А завершится наше путешествие мастер-классом, на котором вы сами себе изготовите сувенир, впитавший впечатления всего дня.

14:00 Окончание в аэропорту «Храброво».

14:30 Окончание на ж/д вокзале, г. Калининград.

Вкус Средневековья: замок, сыр и историяВкус Средневековья: замок, сыр и историяВкус Средневековья: замок, сыр и историяВкус Средневековья: замок, сыр и история

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в Зеленоградске.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель

DBL/TWIN, руб.

TRPL, руб.

SNGL, руб.

Доп. Ночь DBL/TRPL/SNGL, руб.

Примечание

Гостиница «Кранц», без звезд

22805

21390

35750

3500/3000/7000

С завтраком
Гостиница «Самбия», 3*

21900

21500

33900

3000/3250/6500

Без питания, завтрак – 850 руб. /чел.
Гостиница «Геркулес», 3*

27260

-

44665

3750---/7500

С завтраком

Расшифровка размещения:

  • SNGL – одноместное;
  • DBL/TWIN – двухместное;
  • DBL/TWIN + EXB (TRPL)– двухместное + доп. место.

Варианты проживания

Гостиница «Самбия» 3

3 ночи

Отель «Самбия» располагается на берегу Балтийского моря в Зеленоградск, Калининградской области. Гостям рады предложить все необходимое для комфортного проживания. В числе услуг: бесплатная охраняемая парковка, салон красоты, детская площадка.

Для размещения отдыхающим предлагаются номера различных категорий, выполненные в современном стиле с обновленным интерьером. Удобства: телевизоры, система кондиционирования, ванная комната. Из окон открывается вид на окружающую местность.

В шикарном ресторане предлагаются изысканные блюда русской и европейской кухни по меню. А детское меню и игровая комната позволят родителям насладиться видом на море и блюдами от команды поваров.

Провести приятно время с друзьями или семьей можно в аквапарке. Спиральная горка, прохладная вода в бассейне, теплая джакузи и сауна скрасят любой досуг.

Находится комплекс на побережье Балтийского моря. Аэропорт Храброво удален на 11 км, а железнодорожный вокзал на 900 метров.

Гостиница «Самбия» 3Гостиница «Самбия» 3Гостиница «Самбия» 3Гостиница «Самбия» 3Гостиница «Самбия» 3Гостиница «Самбия» 3Гостиница «Самбия» 3

Гостиница «Геркулес» 3

3 ночи

Гостевой дом «Геркулес» открыт для гостей в Зеленоградске. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, бильярдная, сауна, экскурсионное обслуживание.

В каждом номере создана приятная атмосфера. Здесь есть всё, чтобы Ваш отдых в поездке был комфортным.

На территории работает ресторан, где Вы сможете прекрасно провести время и побаловать себя вкусными блюдами.

В шаговой доступности необычные достопримечательности города, магазины, кафе, музеи.

Гостиница «Геркулес» 3Гостиница «Геркулес» 3Гостиница «Геркулес» 3Гостиница «Геркулес» 3Гостиница «Геркулес» 3Гостиница «Геркулес» 3Гостиница «Геркулес» 3

Гостиницы «Кранц»

3 ночи

Отель «Отель Кранц» расположен в Зеленоградске. Этот отель находится неподалёку от центра города. Неподалёку: Музей курортной моды, Преображенский собор и Колесо обозрения Глаз Балтики.

Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Для путешественников на машине организована парковка. Гостям также доступны следующие услуги: массажный кабинет и сауна.

Любители водных процедур оценят бассейн. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Берите питомца с собой. В отеле возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату.

Для простоты передвижения возможна организация трансфера. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на русском.

В номере вы найдёте телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Гостиницы «Кранц»Гостиницы «Кранц»Гостиницы «Кранц»Гостиницы «Кранц»Гостиницы «Кранц»Гостиницы «Кранц»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание выбранной гостинице в Зеленоградске
  • Питание: завтраки в гостинице «Геркулес»
  • Входные билеты по программе
  • Посещение органного мини-концерта
  • Мастер-класс
  • Новогодний ужин при проживании в гостинице «Геркулес»
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер: аэропорт - отель - от 1800 руб. /легковая машина
  • Питание: обеды и ужинызавтраки в гостинице «Самбия» - 850 руб. /завтрак
  • Обеды и ужины
  • Завтраки в гостинице «Самбия» - 850 руб. /завтрак
  • Новогодний банкет (если не входит в стоимость проживания) - подробнее в разделе «Важно знать»
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининградская область, Зеленоградск
Важная информация

1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.

2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.

3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Информация о новогоднем банкете
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Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
28 окт 2024
Спасибо за приятный отдых! Обязательно воспользуемся вашими услугами ещё!
А
22 сен 2024
Осталось приятное впечатление от организации тура: все вопросы решались быстро, наполненность экскурсий, отель и т. д. соответствовали ожиданиям. Так же все уведомления приходили своевременно.
Осталось приятное впечатление от организации тура: все вопросы решались быстро, наполненность экскурсий, отель и т. д.Осталось приятное впечатление от организации тура: все вопросы решались быстро, наполненность экскурсий, отель и т. д.Осталось приятное впечатление от организации тура: все вопросы решались быстро, наполненность экскурсий, отель и т. д.Осталось приятное впечатление от организации тура: все вопросы решались быстро, наполненность экскурсий, отель и т. д.Осталось приятное впечатление от организации тура: все вопросы решались быстро, наполненность экскурсий, отель и т. д.Осталось приятное впечатление от организации тура: все вопросы решались быстро, наполненность экскурсий, отель и т. д.Осталось приятное впечатление от организации тура: все вопросы решались быстро, наполненность экскурсий, отель и т. д.Осталось приятное впечатление от организации тура: все вопросы решались быстро, наполненность экскурсий, отель и т. д.Осталось приятное впечатление от организации тура: все вопросы решались быстро, наполненность экскурсий, отель и т. д.
А
30 авг 2024
Организатор на уровне, полноценная поддержка в процессе оформления и также в сопровождении самого тура. 👍
Организатор на уровне, полноценная поддержка в процессе оформления и также в сопровождении самого тура. 👍Организатор на уровне, полноценная поддержка в процессе оформления и также в сопровождении самого тура. 👍Организатор на уровне, полноценная поддержка в процессе оформления и также в сопровождении самого тура. 👍Организатор на уровне, полноценная поддержка в процессе оформления и также в сопровождении самого тура. 👍Организатор на уровне, полноценная поддержка в процессе оформления и также в сопровождении самого тура. 👍Организатор на уровне, полноценная поддержка в процессе оформления и также в сопровождении самого тура. 👍

Тур входит в следующие категории Калининграда

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