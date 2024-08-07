Сказки Зеленоградска. Новогодний тур

Сказки Зеленоградска
Зеленоградск – самое красивое место для сказочного новогоднего настроения: очаровательная старинная архитектура европейского курорта в огнях праздничной иллюминации, нарядная елка, ароматы глинтвейна и выпечки, а рядом Балтийское море! Вы увидите
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Калининград в праздничном убранстве, сфотографируетесь у самой западной ёлки страны и у визитной карточки города — Кафедрального собора.

А еще посетите живописнейшее место, включенное в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО – Куршскую косу. Отправляйтесь в Калининградскую область, чтобы провести самые лучшие новогодние праздники!

5
3 отзыва
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городу

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Калининграда.

По желанию за доп. плату трансфер до гостиницы «Самбия» 3* в Зеленоградске (первая линия моря).

Заселение в номера с 14:00.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

14:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Самбия».

Экскурсия «Королевский Кранц».

Пешеходная экскурсия по Зеленоградску.

Зеленоградск – самое красивое место для сказочного новогоднего настроения: очаровательная старинная архитектура европейского курорта в огнях праздничной иллюминации, нарядная елка, ароматы глинтвейна и выпечки, а рядом Балтийское море!

Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии.

Во время пешеходной экскурсии по праздничному Зеленоградску вы увидите уникальные пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.

Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.

По желанию за доп. плату посещение аквазоны отеля Самбия (бассейн, джакузи, водная горка, хамам).

Прибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Переезд в Зеленоградск и экскурсия по городу
2 день

Экскурсия по Калининграду и посещение нового музея Хранители памяти

Завтрак шведский стол.

09:00 Встреча с гидом на ресепшене отеля.

Экскурсия по Калининграду + музей Хранители Памяти (новинка), 6 часов.

Сказочный праздник на самом западе России! Что может быть лучше?

Вы увидите Калининград в праздничном убранстве, сфотографируетесь у самой западной ёлки страны и у визитной карточки города – Кафедрального собора.

Подарите себе незабываемое путешествие в удивительном городе.

Наш автобус, как машина времени, перенесёт вас из современного Калининграда в старый Кенигсберг.

Вы побываете в самых удивительных и аутентичных районах, насладитесь его неповторимой атмосферой, восхититесь архитектурными стилями сохранившейся довоенной постройки и решениями современных мастеров.

Увидите оборонительные сооружения Кенигсберга, проедете через крепостные ворота 19 века, почувствуете средневековую мощь стен Кафедрального собора 14 столетия и познакомитесь с великим философом Кантом, а в свободное время сможете прогуляться по набережной Рыбной деревни.

Посещение нового музея Хранители памяти, который расположился в здании бывшей виллы Кенигсберга и имеет уникальную антикварную коллекцию столичного уровня!

Экскурсия по Калининграду и посещение нового музея Хранители памятиЭкскурсия по Калининграду и посещение нового музея Хранители памятиЭкскурсия по Калининграду и посещение нового музея Хранители памятиЭкскурсия по Калининграду и посещение нового музея Хранители памяти
3 день

Свободный день. Экскурсия за доп. плату в Светлогорск и Янтарный

Завтрак шведский стол.

Свободный день.

09:00 По желанию за доп. плату экскурсия «Светлогорск и Янтарный», 8-9 часов, 2200 руб. /чел. (запись и оплата при бронировании тура).

Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.

Вы познакомитесь с историей места. Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.

Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.

Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.

Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.

Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.

Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.

Вы побываете на янтарном производстве.

Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.

Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей. *Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.

Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.

Вас очарует старинная архитектура конца XIX- начала XX вв. : частные виллы, пансионаты, отели.

Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».

Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл».

К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.

Шоппинг, магазины янтаря.

Свободный день. Экскурсия за доп. плату в Светлогорск и ЯнтарныйСвободный день. Экскурсия за доп. плату в Светлогорск и ЯнтарныйСвободный день. Экскурсия за доп. плату в Светлогорск и ЯнтарныйСвободный день. Экскурсия за доп. плату в Светлогорск и Янтарный
4 день

Завершение программы. Экскурсия в Национальный парк Куршская коса

Завтрак шведский стол.

Освобождение номеров в отеле.

09:00 Встреча с гидом на ресепшене отеля.

Экскурсия в НП Куршская коса, 5 часов.

Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую песчаную полоску суши, где солёное море соседствует с пресноводным заливом.

Это уникальное и живописнейшее место включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и признали государственным природным национальным парком.

Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом.

Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё многообразие ландшафтов косы – море,залив, сосновые леса, песчаная пустыня.

У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще вчера плавала в заливе, продается она тут в изобилии.

14:00 Окончание экскурсии в Зеленоградске.

По желанию за доп. плату трансфер в аэропорт.

Завершение программы. Экскурсия в Национальный парк Куршская косаЗавершение программы. Экскурсия в Национальный парк Куршская коса

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Самбия» в г. Зеленоградске.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/размещениеДвухместныйОдноместныйТрехместный
«Самбия» 3*, г. Зеленоградск 19 00026 00018 000

Варианты проживания

Отель «Самбия» 3*, г. Зеленоградск

3 ночи

Отель «Самбия» располагается на берегу Балтийского моря в Зеленоградск, Калининградской области. Гостям рады предложить все необходимое для комфортного проживания. В числе услуг: бесплатная охраняемая парковка, салон красоты, детская площадка.

Для размещения отдыхающим предлагаются номера различных категорий, выполненные в современном стиле с обновленным интерьером. Удобства: телевизоры, система кондиционирования, ванная комната. Из окон открывается вид на окружающую местность.

В шикарном ресторане предлагаются изысканные блюда русской и европейской кухни по меню. А детское меню и игровая комната позволят родителям насладиться видом на море и блюдами от команды поваров.

Отель «Самбия» 3*, г. ЗеленоградскОтель «Самбия» 3*, г. ЗеленоградскОтель «Самбия» 3*, г. ЗеленоградскОтель «Самбия» 3*, г. ЗеленоградскОтель «Самбия» 3*, г. ЗеленоградскОтель «Самбия» 3*, г. ЗеленоградскОтель «Самбия» 3*, г. ЗеленоградскОтель «Самбия» 3*, г. Зеленоградск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание 3 ночи в гостинице «Самбия» 3* в Зеленоградске
  • Питание - 3 завтрака шведский стол
  • Входные билеты
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансфер (аэропорт или ж/д вокзал - Зеленоградск 2000 руб.)
  • Посещение авказоны отеля Самбия
  • Обеды и ужины (от 500 руб. /чел.)
  • Экскурсия за доп. плату «Светлогорск и Янтарный» - 2200 руб. /чел
  • Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Описание номеров в гостинице в зависимости от размещения
Отель/размещениеДвухместныйОдноместныйТрехместный
Гостиница «Самбия» 3*, г. Зеленоградск

Раздельные кровати / двуспальная кровать

С видом на город

Одноместное размещение в двухместном номере

С видом на город

Раздельные кровати / двуспальная кровать + диван

С видом на город

Как организован трансфер в туре?

В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.

Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 авг 2024
Всё соответствовало обещаниям.
М
7 авг 2024
Ездим отдыхать с вами не в первый раз, всегда отлично!
Е
5 авг 2024
Всё четко организовано

Тур входит в следующие категории Калининграда

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