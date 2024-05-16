Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря
Вы продегустируете разные сорта пива в нескольких пивоварнях, узнаете, какие старинные праздники до сих пор отмечают жители бывшего Кёнигсберга, и познакомитесь с его историей. Рассмотрите немецкую архитектуру и попробуете блюда традиционной кухни.
А на день уедем к морю: будем слушать шуршание волн, оставлять следы на песке Куршской косы, рассматривать деревья в Танцующем лесу и наблюдать за зябликами на орнитологической станции.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 890 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
Проживание. В гостинице «Калининград» 3*, двухместное размещение.
Питание. Включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
По местам пивоварения в Восточной Пруссии
После прибытия в Калининград вы разместитесь в отеле (заезд возможен с 15:00), отдохнёте, а в 18:00 выезжаем на «пивную» экскурсию по местам пивоварения в Восточной Пруссии. Вы познакомитесь с историей этого ремесла, традициями и праздниками старого Кёнигсберга и попробуете традиционные сорта пива.
Побываем на высоком берегу реки, где в древности был основан замок Кёнигсберг, простоявший там до 70-х годов нашего века. Сейчас его называют Королевским или замком Тевтонского ордена, а на его месте проводят праздник Длинной колбасы — расскажем вам, как он появился и как его отмечают в наше время.
Вы увидите место, где в начале прошлого столетия находилась пивоварня «Понарт», и узнаете, чем она примечательна. Заглянем в антикварный магазин немецкой старины и в небольшую пивоварню ресторана «Брецель».
В развлекательном комплексе «Резиденция королей» вас ждёт дегустация «живого» пива, а в 10 километрах от города, в замке-пивоварне «Нессельбек», воссозданном архитекторами по старинным чертежам как точная копия крепости Тевтонского ордена, вы осмотрите интерьер, посетите музей инквизиции и, конечно, отведаете хмельного напитка.
Тайны прошлого бывшего Кёнигсберга
Сегодня до 14:00 у вас будет свободное время, а после отправляемся знакомиться с историческими местами и достопримечательностями Кёнигсберга-Калининграда. Пройдёмся по площади Победы — центральной площади города. Вы узнаете, что находилось здесь ранее, посмотрите на Триумфальную колонну, Храм Христа Спасителя, построенный около 20 лет назад и небольшую часовню имени Петра и Февронии.
Посетим Кафедральный собор — место захоронения немецкого философа Иммануила Канта, и его концертный зал органной музыки — самый большой академический зал в регионе. Заглянем в Музей Мирового океана, где вы увидите подводную лодку «Б-413», научно-исследовательские суда и корабль космической связи. Осмотрим Литовский вал — комплекс городских укреплений, оборонявший кёнигсбержцев от воинственных литовцев. Побываем у Королевских ворот, украшенных гербами прусских земель и портретами королей, и посмотрим на памятник маршалу Советского Союза А. М. Василевскому на одноимённой площади.
В Музее янтаря вы узнаете о происхождении этого солнечного камня и его свойствах. Прогуляемся по старому району Амалиенау с причудливо украшенными особняками в стиле модерн. После 17:00 — свободное время.
Узоры на песке Куршской косы
После завтрака, в 11:00, выезжаем в национальный парк «Куршская коса». Проедем Зеленоградск, мы расскажем вам о его особенностях и современной жизни.
По прибытии сначала побываем у живописного озера Чайка, самого большого на Куршской косе. Затем по экотропе среди высоких сосен поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся создаваемыми ветром узорами на песчаном холсте. Насладимся бескрайними просторами Балтийского моря, подышим солёным воздухом и послушаем умиротворяющий шум прибоя. Прогуляемся по знаменитому Танцующему лесу с причудливо изогнутыми деревьями и побываем на орнитологической станции «Фрингилла» (актуально с апреля по октябрь), где посмотрим на зябликов и других пернатых.
После 17:00 вернёмся в город.
Отъезд
Завтрак. Выезд из отеля в 12:00 в аэропорт (возможен трансфер за доплату).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты по программе
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Калининграда и обратно
- Трансфер от аэропорта или ж. - д. вокзала в отель и обратно от отеля в заключительный день
- Обеды и ужины
- Доплата за одноместное размещение. Стоимость тура при одноместном проживании составляет 34 540 руб