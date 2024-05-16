Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Авторский тур в Калининграде

Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря

Мы покажем вам очевидные достопримечательности и отвезём в неочевидные, но занимательные места.

Вы продегустируете разные сорта пива в нескольких пивоварнях, узнаете, какие старинные праздники до сих пор отмечают жители бывшего Кёнигсберга, и познакомитесь с его историей. Рассмотрите немецкую архитектуру и попробуете блюда традиционной кухни.

А на день уедем к морю: будем слушать шуршание волн, оставлять следы на песке Куршской косы, рассматривать деревья в Танцующем лесу и наблюдать за зябликами на орнитологической станции.
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Ближайшие даты:
16
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мая
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мая
6
июн
13
июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.

Проживание. В гостинице «Калининград» 3*, двухместное размещение.

Питание. Включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

По местам пивоварения в Восточной Пруссии

После прибытия в Калининград вы разместитесь в отеле (заезд возможен с 15:00), отдохнёте, а в 18:00 выезжаем на «пивную» экскурсию по местам пивоварения в Восточной Пруссии. Вы познакомитесь с историей этого ремесла, традициями и праздниками старого Кёнигсберга и попробуете традиционные сорта пива.

Побываем на высоком берегу реки, где в древности был основан замок Кёнигсберг, простоявший там до 70-х годов нашего века. Сейчас его называют Королевским или замком Тевтонского ордена, а на его месте проводят праздник Длинной колбасы — расскажем вам, как он появился и как его отмечают в наше время.

Вы увидите место, где в начале прошлого столетия находилась пивоварня «Понарт», и узнаете, чем она примечательна. Заглянем в антикварный магазин немецкой старины и в небольшую пивоварню ресторана «Брецель».

В развлекательном комплексе «Резиденция королей» вас ждёт дегустация «живого» пива, а в 10 километрах от города, в замке-пивоварне «Нессельбек», воссозданном архитекторами по старинным чертежам как точная копия крепости Тевтонского ордена, вы осмотрите интерьер, посетите музей инквизиции и, конечно, отведаете хмельного напитка.

По местам пивоварения в Восточной ПруссииПо местам пивоварения в Восточной ПруссииПо местам пивоварения в Восточной ПруссииПо местам пивоварения в Восточной Пруссии
2 день

Тайны прошлого бывшего Кёнигсберга

Сегодня до 14:00 у вас будет свободное время, а после отправляемся знакомиться с историческими местами и достопримечательностями Кёнигсберга-Калининграда. Пройдёмся по площади Победы — центральной площади города. Вы узнаете, что находилось здесь ранее, посмотрите на Триумфальную колонну, Храм Христа Спасителя, построенный около 20 лет назад и небольшую часовню имени Петра и Февронии.

Посетим Кафедральный собор — место захоронения немецкого философа Иммануила Канта, и его концертный зал органной музыки — самый большой академический зал в регионе. Заглянем в Музей Мирового океана, где вы увидите подводную лодку «Б-413», научно-исследовательские суда и корабль космической связи. Осмотрим Литовский вал — комплекс городских укреплений, оборонявший кёнигсбержцев от воинственных литовцев. Побываем у Королевских ворот, украшенных гербами прусских земель и портретами королей, и посмотрим на памятник маршалу Советского Союза А. М. Василевскому на одноимённой площади.

В Музее янтаря вы узнаете о происхождении этого солнечного камня и его свойствах. Прогуляемся по старому району Амалиенау с причудливо украшенными особняками в стиле модерн. После 17:00 — свободное время.

Тайны прошлого бывшего КёнигсбергаТайны прошлого бывшего КёнигсбергаТайны прошлого бывшего КёнигсбергаТайны прошлого бывшего Кёнигсберга
3 день

Узоры на песке Куршской косы

После завтрака, в 11:00, выезжаем в национальный парк «Куршская коса». Проедем Зеленоградск, мы расскажем вам о его особенностях и современной жизни.

По прибытии сначала побываем у живописного озера Чайка, самого большого на Куршской косе. Затем по экотропе среди высоких сосен поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся создаваемыми ветром узорами на песчаном холсте. Насладимся бескрайними просторами Балтийского моря, подышим солёным воздухом и послушаем умиротворяющий шум прибоя. Прогуляемся по знаменитому Танцующему лесу с причудливо изогнутыми деревьями и побываем на орнитологической станции «Фрингилла» (актуально с апреля по октябрь), где посмотрим на зябликов и других пернатых.
После 17:00 вернёмся в город.

Узоры на песке Куршской косыУзоры на песке Куршской косыУзоры на песке Куршской косыУзоры на песке Куршской косы
4 день

Отъезд

Завтрак. Выезд из отеля в 12:00 в аэропорт (возможен трансфер за доплату).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты по программе
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер от аэропорта или ж. - д. вокзала в отель и обратно от отеля в заключительный день
  • Обеды и ужины
  • Доплата за одноместное размещение. Стоимость тура при одноместном проживании составляет 34 540 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, гостиница «Калининград», 15:00
Завершение: Калининград, гостиница «Калининград», 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеКуршская КосаПопулярные местаВыездныеАмалиенауВсе туры3-дневные турыТанцующий лес4-дневные турыПивные туры

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