После прибытия в Калининград вы разместитесь в отеле (заезд возможен с 15:00), отдохнёте, а в 18:00 выезжаем на «пивную» экскурсию по местам пивоварения в Восточной Пруссии. Вы познакомитесь с историей этого ремесла, традициями и праздниками старого Кёнигсберга и попробуете традиционные сорта пива.

Побываем на высоком берегу реки, где в древности был основан замок Кёнигсберг, простоявший там до 70-х годов нашего века. Сейчас его называют Королевским или замком Тевтонского ордена, а на его месте проводят праздник Длинной колбасы — расскажем вам, как он появился и как его отмечают в наше время.

Вы увидите место, где в начале прошлого столетия находилась пивоварня «Понарт», и узнаете, чем она примечательна. Заглянем в антикварный магазин немецкой старины и в небольшую пивоварню ресторана «Брецель».

В развлекательном комплексе «Резиденция королей» вас ждёт дегустация «живого» пива, а в 10 километрах от города, в замке-пивоварне «Нессельбек», воссозданном архитекторами по старинным чертежам как точная копия крепости Тевтонского ордена, вы осмотрите интерьер, посетите музей инквизиции и, конечно, отведаете хмельного напитка.