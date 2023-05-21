1 день

Прибытие. Экскурсия «Город-крепость»

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.

Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Город-крепость».

Экскурсия по Калининграду будет посвящена военной тематике.

Во время трехчасовой обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы — Храм Христа Спасителя — Руины Королевского Замка — Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта — набережная Петра Великого — историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» — Литовский вал — историко-культурный центр «Королевские ворота» — площадь Василевского — музей Янтаря — фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» — пешеходная прогулка по улочкам старого города.

15:00-15:30 Переезд на Форт №11 Деннхоф.

Во время экскурсии по уникальному сооружению вы осмотрите внутренние помещения форта, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке», механизм которой сохранился и до сих пор готов к использованию!

«Музей Марципана» в Бранденбургских воротах — ароматная точка на туристической карте города.

Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот — это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.

Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана.

Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.

Окончание экскурсии в 17:30 у Кафедрального собора.

Желающие смогут посетить органный концерт в Кафедральном соборе, начало в 18:00.