Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия «Город-крепость»
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.
Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия «Город-крепость».
Экскурсия по Калининграду будет посвящена военной тематике.
Во время трехчасовой обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы — Храм Христа Спасителя — Руины Королевского Замка — Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта — набережная Петра Великого — историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» — Литовский вал — историко-культурный центр «Королевские ворота» — площадь Василевского — музей Янтаря — фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» — пешеходная прогулка по улочкам старого города.
15:00-15:30 Переезд на Форт №11 Деннхоф.
Во время экскурсии по уникальному сооружению вы осмотрите внутренние помещения форта, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке», механизм которой сохранился и до сих пор готов к использованию!
«Музей Марципана» в Бранденбургских воротах — ароматная точка на туристической карте города.
Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот — это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.
Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана.
Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.
Окончание экскурсии в 17:30 у Кафедрального собора.
Желающие смогут посетить органный концерт в Кафедральном соборе, начало в 18:00.
Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами»
Начало экскурсии в 11:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами» — Балтийск и Балтийская коса.
Редкий маршрут, немногие туристы добираются в этот отдаленный уголок.
Вас ждет переезд на пароме на Балтийскую косу — морской ветер, брызги соленых волн за бортом.
Оставив автобус в Балтийске, вы доберетесь до Балтийской косы, где сможете увидеть: подвижные дюны, редкие растения и птиц, береговой форт и укрепления косыбывший Немецкий аэродром «Нойтиф» со специальной гаванью для взлета и посадки гидросамолетов, который использовался советскими войсками более 40 лет.
Вы посетите музей «Старый Люнет» где узнаете о всех фортификационных сооружениях Балтийской косы, ознакомитесь с фотовыставкой, рассказывающей о военных событиях, проходивших на территории косы с апреля по май 1945 года.
Услышите захватывающие истории о героизме солдат во время Великой Отечественной войны
Обед в ресторане города (включен в стоимость).
Экскурсия по Балтийску — ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России — Балтийск имеет богатую историю.
Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть: памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.
Окончание экскурсии в 19:00 у гостиницы «Калининград».
Экскурсия «Янтарное ожерелье»
Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия «Янтарное ожерелье».
Вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
Увлекательнейшая экскурсия по поселку и янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!
В программе запланировано посещение частной янтарной мануфактуры.
Сотрудники мануфактуры расскажут о свойствах янтаря, покажут янтареобрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.
Самые смелые туристы 18+ смогут продегустировать оздоравливающую янтарную настойку!
Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Переезд в Светлогорск.
Обед по предварительной заявке в одном из ресторанов города (доп. плата).
Очарование этого городка невозможно описать словами — в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.
Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».
Экскурсия «Золотые дюны». Отъезд
Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия «Золотые дюны».
Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря.
Встреча с подвижными дюнами Куршской косы — это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.
В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа — одной из высочайших дюн Европы.
Со смотровой площадки дюны открывается вид на уникальный пейзаж, напоминающий пустыню Сахару: величественные песчаные дюны, уходящие вдаль между небом и морем.
Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.
Обед по предварительной заявке (рыбное меню) в трактире "У Дороги" за доп. плату.
Станция кольцевания «Фрингилла».
На старейшей в России станции кольцевания птиц, академики РАН расскажут о своей увлекательной работе, покажут процесс кольцевания птиц
Переезд в Зеленоградск.
С каждым годом город-курорт Зеленоградск (Кранц) становится все более ухоженным.
Широкий морской променад с пирсом протянулся вдоль берега моря на целых 3 километра.
Окончание экскурсии в 17:30 у гостиницы «Калининград» с заездом в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание
|Питание
|Стоимость
|Отель "Калининград" 3*
(центр, место посадки)
|Завтраки — дополнительно на месте — 500 руб.
31 700 одноместный стандарт
25 600 двухместный студио взрослый
24 700 двухместный студио детский
23 700 трехместный студио взрослый
22 800 трехместный студио детский
*Детский до 17 лет (включительно).
Варианты проживания
Гостиница «Шерлок»
Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.
Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км.
Отель «Золотая Бухта»
Отель "Золотая Бухта" расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.
В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.
Гостиница «Калининград»
Гостиница "Калининград"расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель «Дона» 3
Этот трехзвездочный отель располагает изысканным итальянским рестораном с летней террасой, а также предоставляет номера со звукоизоляцией и бесплатную охраняемую парковку. Отель находится напротив знаменитого Музея Янтаря.
Отель "Дона" располагается всего в 5 минутах езды от мэрии Калининграда. Отель предоставляет современные номера и люксы с телевизором с плоским экраном, мини-баром и рабочим столом. В каждой ванной комнате есть фен и бесплатные туалетные принадлежности.
Ресторан Dolce Vita в отеле "Дона" предлагает гостям творчески приготовленные, фирменные блюда средиземноморской кухни и более 250 международных сортов вин. Летом гости могут насладиться трапезой на террасе во внутреннем дворе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание (4 экскурсии)
- Транспортное обслуживание (4 дня)
- Проживание в выбранном отеле (3 ночи)
- Питание: обед в Балтийске
- Входные билеты по программе
- Трансфер в аэропорт 12.05
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Индивидуальная встреча / проводы в аэропорту - 1 500 руб. /машина
- Обед на Куршской косе (все обеды заказываются заранее, не менее чем за сутки) - 850 руб. /чел
- Обед в Светлогорске - 650 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.