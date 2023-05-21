Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Наш яркий, весенний экскурсионный тур на великий праздник Победы в гостеприимную Калининградскую область! Вы посетите настоящий немецкий форт, территория которого восстановлена и представляет собой музей фортификационной архитектуры под открытым небом на площади свыше 4900 квадратных метров, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке»! Прогулка по променаду Светлогорска освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.

Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Ближайшие даты:
9
мая

Что вас ожидает:

Военный Калининград
Военный Калининград
Побываем на экскурсии, посвященной военной тематике и увидим самые значимые месте города
Балтийская коса
Балтийская коса
Переедем на пароме в удаленный уголок области, где получим массу положительных впечатлений
Янтарный карьер
Янтарный карьер
В программе запланировано посещение частной янтарной мануфактуры
Светлогорск
Светлогорск
Проникнемся прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века
"Танцующий лес"
"Танцующий лес"
Побываем в месте, которое до сих пор считается не разгаданной природной аномалией
Куршская коса
Куршская коса
Нас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, отделившей Куршский залив от Балтийского моря

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия «Город-крепость»

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.

Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Город-крепость».

Экскурсия по Калининграду будет посвящена военной тематике.

Во время трехчасовой обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы — Храм Христа Спасителя — Руины Королевского Замка — Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта — набережная Петра Великого — историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» — Литовский вал — историко-культурный центр «Королевские ворота» — площадь Василевского — музей Янтаря — фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» — пешеходная прогулка по улочкам старого города.

15:00-15:30 Переезд на Форт №11 Деннхоф.

Во время экскурсии по уникальному сооружению вы осмотрите внутренние помещения форта, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке», механизм которой сохранился и до сих пор готов к использованию!

«Музей Марципана» в Бранденбургских воротах — ароматная точка на туристической карте города.

Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот — это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.

Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана.

Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.

Окончание экскурсии в 17:30 у Кафедрального собора.

Желающие смогут посетить органный концерт в Кафедральном соборе, начало в 18:00.

Прибытие. Экскурсия «Город-крепость»Прибытие. Экскурсия «Город-крепость»Прибытие. Экскурсия «Город-крепость»Прибытие. Экскурсия «Город-крепость»Прибытие. Экскурсия «Город-крепость»Прибытие. Экскурсия «Город-крепость»
2 день

Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами»

Начало экскурсии в 11:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами»Балтийск и Балтийская коса.

Редкий маршрут, немногие туристы добираются в этот отдаленный уголок.

Вас ждет переезд на пароме на Балтийскую косу — морской ветер, брызги соленых волн за бортом.

Оставив автобус в Балтийске, вы доберетесь до Балтийской косы, где сможете увидеть: подвижные дюны, редкие растения и птиц, береговой форт и укрепления косыбывший Немецкий аэродром «Нойтиф» со специальной гаванью для взлета и посадки гидросамолетов, который использовался советскими войсками более 40 лет.

Вы посетите музей «Старый Люнет» где узнаете о всех фортификационных сооружениях Балтийской косы, ознакомитесь с фотовыставкой, рассказывающей о военных событиях, проходивших на территории косы с апреля по май 1945 года.

Услышите захватывающие истории о героизме солдат во время Великой Отечественной войны

Обед в ресторане города (включен в стоимость).

Экскурсия по Балтийску — ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России — Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть: памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Окончание экскурсии в 19:00 у гостиницы «Калининград».

Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами»Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами»Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами»Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами»
3 день

Экскурсия «Янтарное ожерелье»

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Янтарное ожерелье».

Вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

Увлекательнейшая экскурсия по поселку и янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

В программе запланировано посещение частной янтарной мануфактуры.

Сотрудники мануфактуры расскажут о свойствах янтаря, покажут янтареобрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.

Самые смелые туристы 18+ смогут продегустировать оздоравливающую янтарную настойку!

Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Переезд в Светлогорск.

Обед по предварительной заявке в одном из ресторанов города (доп. плата).

Очарование этого городка невозможно описать словами — в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.

Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия «Янтарное ожерелье»Экскурсия «Янтарное ожерелье»Экскурсия «Янтарное ожерелье»Экскурсия «Янтарное ожерелье»Экскурсия «Янтарное ожерелье»
4 день

Экскурсия «Золотые дюны». Отъезд

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Золотые дюны».

Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря.

Встреча с подвижными дюнами Куршской косы — это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.

В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа — одной из высочайших дюн Европы.

Со смотровой площадки дюны открывается вид на уникальный пейзаж, напоминающий пустыню Сахару: величественные песчаные дюны, уходящие вдаль между небом и морем.

Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.

Обед по предварительной заявке (рыбное меню) в трактире "У Дороги" за доп. плату.

Станция кольцевания «Фрингилла».

На старейшей в России станции кольцевания птиц, академики РАН расскажут о своей увлекательной работе, покажут процесс кольцевания птиц

Переезд в Зеленоградск.

С каждым годом город-курорт Зеленоградск (Кранц) становится все более ухоженным.

Широкий морской променад с пирсом протянулся вдоль берега моря на целых 3 километра.

Окончание экскурсии в 17:30 у гостиницы «Калининград» с заездом в аэропорт.

Экскурсия «Золотые дюны». ОтъездЭкскурсия «Золотые дюны». ОтъездЭкскурсия «Золотые дюны». ОтъездЭкскурсия «Золотые дюны». ОтъездЭкскурсия «Золотые дюны». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ПроживаниеПитаниеСтоимость
Отель "Калининград" 3*

(центр, место посадки) 		Завтраки — дополнительно на месте — 500 руб.

31 700 одноместный стандарт

25 600 двухместный студио взрослый

24 700 двухместный студио детский

23 700 трехместный студио взрослый

22 800 трехместный студио детский

*Детский до 17 лет (включительно).

Варианты проживания

Гостиница «Шерлок»

3 ночи

Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.

Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км.

Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»

Отель «Золотая Бухта»

3 ночи

Отель "Золотая Бухта" расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.

Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.

В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.

Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.

Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»

Гостиница «Калининград»

3 ночи

Гостиница "Калининград"расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.

В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»

Отель «Дона» 3

3 ночи

Этот трехзвездочный отель располагает изысканным итальянским рестораном с летней террасой, а также предоставляет номера со звукоизоляцией и бесплатную охраняемую парковку. Отель находится напротив знаменитого Музея Янтаря.

Отель "Дона" располагается всего в 5 минутах езды от мэрии Калининграда. Отель предоставляет современные номера и люксы с телевизором с плоским экраном, мини-баром и рабочим столом. В каждой ванной комнате есть фен и бесплатные туалетные принадлежности.

Ресторан Dolce Vita в отеле "Дона" предлагает гостям творчески приготовленные, фирменные блюда средиземноморской кухни и более 250 международных сортов вин. Летом гости могут насладиться трапезой на террасе во внутреннем дворе.

Отель «Дона» 3Отель «Дона» 3Отель «Дона» 3Отель «Дона» 3Отель «Дона» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание (4 экскурсии)
  • Транспортное обслуживание (4 дня)
  • Проживание в выбранном отеле (3 ночи)
  • Питание: обед в Балтийске
  • Входные билеты по программе
  • Трансфер в аэропорт 12.05
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Индивидуальная встреча / проводы в аэропорту - 1 500 руб. /машина
  • Обед на Куршской косе (все обеды заказываются заранее, не менее чем за сутки) - 850 руб. /чел
  • Обед в Светлогорске - 650 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
21 мая 2023
Доброе время суток. Всей нашей небольшой группе понравился тур. Спасибо за такую интересную подборку экскурсий. Хотелось только, что бы группа была не 50 человек. Нас было 8, максимум это 15 человек. Такие большие группы тяжело организовывать в ходе самой экскурсии, что и ощущалось.
С
17 мая 2023
Добрый день. У нас был тур в Калининград на майские праздники. Впечатления остались только положительные. Тур включал в себя поездки практически по всем значимым объектам Калининградской области. Он был очень насыщенным. Особое спасибо нашему гиду Виктории, ее рассказы были интересными и познавательными. Мы получили море удовольствия и, конечно, хотелось бы вернуться туда еще не один раз.
И
10 мая 2023
Поездка очень понравилась, побывали в новых местах, узнали много интересного. Калининград всегда был какой-то загадкой, хотела поехать туда) Посмотрели и увидели город, где старина и современность находятся рядом, не понимаешь, порой, где старые постройки, где новодел). А города Светлогорск и Зеленоградск-это вообще сказка, было очень приятно и познавательно)

Тур входит в следующие категории Калининграда

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