Вы увидите главные достопримечательности Калининграда, Зеленоградска и Светлогорска, а ещё побываете на Куршской косе.
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Описание тура
Организационные детали
Обращаем внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Проживание. Возможно размещение в отелях: «Дейма» 2*, «Ривер Сайд» 3*, «Маяк» 3*, «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании в гостинице «Турист».
*Фото отеля взято с сайта tourist39.com
Питание. В стоимость включены дегустации на сыроварне и шоколадной фабрике. При размещении в гостинице «Турист» или «Мартон Палас» включены в стоимость завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Калининграду, органный концерт и марципан
Встретим вас в аэропорту и в 13:30 начнём экскурсию по сказочному Кёнигсбергу: полюбуемся украшенными ёлочками, найдём всех хомлинов и погрузимся в историю старинного города. Вы увидите главные достопримечательности Калининграда, а желающие смогут перекусить ароматным трдельником и согреться глинтвейном, чтобы ощутить рождественский дух (за доплату).
Затем отправимся на концерт в Кафедральный собор — здесь находится самый большой в стране орган! Насладимся музыкой и переместимся в Бранденбургские ворота, чтобы продегустировать марципан.
В 19:30 завершим экскурсию и отвезём вас в отель.
Куршская коса и Зеленоградск
Позавтракаем и в 9:00 отправимся на Куршскую косу. Прогуляемся по тропе до высоты Эфа, полюбуемся бескрайними песчаными насыпями и вдоволь надышимся морозными хвойными ароматами. А в Танцующем лесу увидим деревья с причудливо извивающимися стволами.
Переедем в Зеленоградск. Летом это красивый и уютный городок, по которому мимо атмосферных немецких домов бродят кошки. А зимой он превращается в настоящую сказку! Везде мерцают огни, доносятся ароматы кренделей, горячего шоколада и пирогов. Мы пройдёмся по главной улице Кранца (так раньше назывался город), а в 18:00 закончим экскурсию и вернёмся в Калининград.
Производство янтаря, мастер-класс и экскурсия по Светлогорску
В 9:00 поедем в посёлок Янтарный, где находится 80% мирового запаса янтаря! Мы побываем на производстве: увидим, как из невзрачного жёлтого камня получают настоящую драгоценность, узнаем, как отличить янтарь от подделок. А ещё вы своими руками сделаете новогоднюю игрушку и украсите её балтийским золотом.
Погуляем по парку им. Морица Беккера и променаду вдоль моря, а затем переедем в Светлогорск. Снова окажемся в рождественской сказке: здесь и пряничные домики, запорошенные снегом и укрытые лапами елей, и мерцающие тут и там разноцветные огоньки. В городе царит особенная медленная атмосфера — никто никуда не спешит, все наслаждаются моментом. Советуем отведать в Светлогорске традиционного медового глинтвейна.
В 17:00 завершим программу и поедем назад в Калининград.
Замок Шаакен, дегустация сыра и хлеба, мастер-класс
В 9:00 отправимся к замку Шаакен, где с 13 века, со времён тевтонских рыцарей, сохранились залы и подвалы. Гид расскажет про повседневную и светскую жизнь здешних обитателей и приоткроет для вас завесу средневековых тайн.
Рядом с замком находится частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Вы увидите, как готовят сыр, и продегустируете 6 лучших сортов. А в агропарке «Шаакен» отведаем хлеба, который подавали во время трапез рыцарям, — с вареньем и традиционной прусской настойкой. Затем вас ждёт мастер-класс по созданию сувенира.
В 14:00 доставим вас в аэропорт Храброво или в 14:30 — на ж/д вокзал Калининграда.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Гостиница «Турист», 2-местное
|26 755 ₽
|Гостиница «Дейма», 2-местное
|23 430 ₽
|Гостиница «Ривер Сайд», 2-местное
|25 320 ₽
|Гостиница «Маяк», 2-местное
|25 775 ₽
|Гостиница «Мартон Палас», 2-местное
|28 540 ₽
|Гостиница «Турист», 1-местное
|38 720 ₽
|Гостиница «Дейма», 1-местное
|32 675 ₽
|Гостиница «Ривер Сайд», 1-местное
|37 805 ₽
|Гостиница «Маяк», 1-местное
|38 720 ₽
|Гостиница «Мартон Палас», 1-местное
|42 415 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Мастер-классы
- Дегустации
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Питание
- Трансферы из/в аэропорт от 1300 ₽
- Стоимость тура при разных типах размещения:
- Гостиница «Дейма» 2* - 23 430 ₽ за 2-местное размещение и 32 675 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Ривер Сайд» 3* - 25 320 ₽ за 2-местное размещение и 37 805 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Маяк» 3* - 25 775 ₽ за 2-местное размещение и 38 720 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Турист» 3* с завтраком - 26 755 ₽ за 2-местное размещение и 38 720 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Мартон Палас» 4* с завтраком - 28 540 ₽ за 2-местное размещение и 42 415 ₽ за 1-местное размещение