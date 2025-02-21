Встретим вас в аэропорту и в 13:30 начнём экскурсию по сказочному Кёнигсбергу: полюбуемся украшенными ёлочками, найдём всех хомлинов и погрузимся в историю старинного города. Вы увидите главные достопримечательности Калининграда, а желающие смогут перекусить ароматным трдельником и согреться глинтвейном, чтобы ощутить рождественский дух (за доплату).

Затем отправимся на концерт в Кафедральный собор — здесь находится самый большой в стране орган! Насладимся музыкой и переместимся в Бранденбургские ворота, чтобы продегустировать марципан.

В 19:30 завершим экскурсию и отвезём вас в отель.