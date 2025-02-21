Рождественский тур в Калининград: производство янтаря, мастер-классы и дегустации

Побывать на органном концерте, отведать сыра и сделать новогоднюю игрушку
Приглашаем провести первые дни нового года в невероятной атмосфере праздника и сказки — в Кёнигбсерге и окрестностях.

Вы увидите главные достопримечательности Калининграда, Зеленоградска и Светлогорска, а ещё побываете на Куршской косе.

В
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посёлке Янтарном заглянем на производство драгоценного камня, узнаем, как отличить балтийское золото от подделок, сделаем новогоднюю игрушку и украсим её янтарём.

А ещё послушаем самый большой в России орган, попробуем марципан и хлеб с вареньем, который подавали к столу ещё рыцарям Тевтонского ордена!

Рождественский тур в Калининград: производство янтаря, мастер-классы и дегустации
Рождественский тур в Калининград: производство янтаря, мастер-классы и дегустации
Рождественский тур в Калининград: производство янтаря, мастер-классы и дегустации

Описание тура

Организационные детали

Обращаем внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Проживание. Возможно размещение в отелях: «Дейма» 2*, «Ривер Сайд» 3*, «Маяк» 3*, «Турист» 3*, «Мартон Палас» 4*, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании в гостинице «Турист».

*Фото отеля взято с сайта tourist39.com

Питание. В стоимость включены дегустации на сыроварне и шоколадной фабрике. При размещении в гостинице «Турист» или «Мартон Палас» включены в стоимость завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Калининграду, органный концерт и марципан

Встретим вас в аэропорту и в 13:30 начнём экскурсию по сказочному Кёнигсбергу: полюбуемся украшенными ёлочками, найдём всех хомлинов и погрузимся в историю старинного города. Вы увидите главные достопримечательности Калининграда, а желающие смогут перекусить ароматным трдельником и согреться глинтвейном, чтобы ощутить рождественский дух (за доплату).

Затем отправимся на концерт в Кафедральный собор — здесь находится самый большой в стране орган! Насладимся музыкой и переместимся в Бранденбургские ворота, чтобы продегустировать марципан.

В 19:30 завершим экскурсию и отвезём вас в отель.

Прогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципанПрогулка по Калининграду, органный концерт и марципан
2 день

Куршская коса и Зеленоградск

Позавтракаем и в 9:00 отправимся на Куршскую косу. Прогуляемся по тропе до высоты Эфа, полюбуемся бескрайними песчаными насыпями и вдоволь надышимся морозными хвойными ароматами. А в Танцующем лесу увидим деревья с причудливо извивающимися стволами.

Переедем в Зеленоградск. Летом это красивый и уютный городок, по которому мимо атмосферных немецких домов бродят кошки. А зимой он превращается в настоящую сказку! Везде мерцают огни, доносятся ароматы кренделей, горячего шоколада и пирогов. Мы пройдёмся по главной улице Кранца (так раньше назывался город), а в 18:00 закончим экскурсию и вернёмся в Калининград.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
3 день

Производство янтаря, мастер-класс и экскурсия по Светлогорску

В 9:00 поедем в посёлок Янтарный, где находится 80% мирового запаса янтаря! Мы побываем на производстве: увидим, как из невзрачного жёлтого камня получают настоящую драгоценность, узнаем, как отличить янтарь от подделок. А ещё вы своими руками сделаете новогоднюю игрушку и украсите её балтийским золотом.

Погуляем по парку им. Морица Беккера и променаду вдоль моря, а затем переедем в Светлогорск. Снова окажемся в рождественской сказке: здесь и пряничные домики, запорошенные снегом и укрытые лапами елей, и мерцающие тут и там разноцветные огоньки. В городе царит особенная медленная атмосфера — никто никуда не спешит, все наслаждаются моментом. Советуем отведать в Светлогорске традиционного медового глинтвейна.

В 17:00 завершим программу и поедем назад в Калининград.

Производство янтаря, мастер-класс и экскурсия по СветлогорскуПроизводство янтаря, мастер-класс и экскурсия по СветлогорскуПроизводство янтаря, мастер-класс и экскурсия по СветлогорскуПроизводство янтаря, мастер-класс и экскурсия по СветлогорскуПроизводство янтаря, мастер-класс и экскурсия по СветлогорскуПроизводство янтаря, мастер-класс и экскурсия по СветлогорскуПроизводство янтаря, мастер-класс и экскурсия по Светлогорску
4 день

Замок Шаакен, дегустация сыра и хлеба, мастер-класс

В 9:00 отправимся к замку Шаакен, где с 13 века, со времён тевтонских рыцарей, сохранились залы и подвалы. Гид расскажет про повседневную и светскую жизнь здешних обитателей и приоткроет для вас завесу средневековых тайн.

Рядом с замком находится частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Вы увидите, как готовят сыр, и продегустируете 6 лучших сортов. А в агропарке «Шаакен» отведаем хлеба, который подавали во время трапез рыцарям, — с вареньем и традиционной прусской настойкой. Затем вас ждёт мастер-класс по созданию сувенира.

В 14:00 доставим вас в аэропорт Храброво или в 14:30 — на ж/д вокзал Калининграда.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Гостиница «Турист», 2-местное26 755 ₽
Гостиница «Дейма», 2-местное23 430 ₽
Гостиница «Ривер Сайд», 2-местное25 320 ₽
Гостиница «Маяк», 2-местное25 775 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 2-местное28 540 ₽
Гостиница «Турист», 1-местное38 720 ₽
Гостиница «Дейма», 1-местное32 675 ₽
Гостиница «Ривер Сайд», 1-местное37 805 ₽
Гостиница «Маяк», 1-местное38 720 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 1-местное42 415 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Мастер-классы
  • Дегустации
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Питание
  • Трансферы из/в аэропорт от 1300 ₽
  • Стоимость тура при разных типах размещения:
  • Гостиница «Дейма» 2* - 23 430 ₽ за 2-местное размещение и 32 675 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Ривер Сайд» 3* - 25 320 ₽ за 2-местное размещение и 37 805 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Маяк» 3* - 25 775 ₽ за 2-местное размещение и 38 720 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Турист» 3* с завтраком - 26 755 ₽ за 2-местное размещение и 38 720 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Мартон Палас» 4* с завтраком - 28 540 ₽ за 2-местное размещение и 42 415 ₽ за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
Завершение: Аэропорт Храброво, 14:00, ж/д вокзал Калининграда, 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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