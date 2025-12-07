После завтрака отправимся по малым городам Калининградской области (прежние названия — Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау).

Мы поднимемся к самой высокой колокольне области — собору Святого Георгия Победоносца в Правдинске и поговорим о Фридландском сражении между русской армией и войсками Наполеона. Затем отправимся в Железнодорожный — уютный город, который переживает настоящий ренессанс и с каждым днём становится всё привлекательнее. Здесь мы заглянем в Музей патефонов и услышим, как звучало прошлое. После поедем к Мазурскому каналу — немецкому аналогу Беломорканала. Он так и не был достроен, хотя строительство велось почти 50 лет. На обед отправимся на «Ферму Тюниных» в Знаменске. Здесь можно не только вкусно поесть, но и пообщаться с козочками. Все они, к слову, носят имя Наденька.