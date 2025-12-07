В предвкушении праздника: Калининград и балтийское побережье в канун Нового года
Исследовать улицы в новогодних нарядах, узнать о рождественских традициях прошлого и послушать орган
Проведите зимние каникулы в Калининградской области и окунитесь в предновогоднюю атмосферу, словно где-нибудь в Европе.
Мы будем гулять по бывшему Кёнигсбергу, балтийским курортам Светлогорску и Зеленоградску и небольшим уютным Правдинску, Железнодорожному, Знаменску.
Вы рассмотрите украшенные к празднику старинные виллы и шумные ярмарки, познакомитесь с рождественскими традициями прошлого и послушаете органный концерт в действующей католической церкви. Будет красиво, интересно и душевно!
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с Калининградом
Встретим вас у аэропорта Калининграда и поедем обедать. Затем отправимся изучать город. Вас ждёт погружение в историю: вы перенесётесь в Сирию 12 века и постепенно будете двигаться сквозь века и эпохи, узнавая о Тевтонском ордене, становлении Кёнигсберга и немецких королях. Сегодня мы посетим остров Канта, Кафедральный собор, Рыбную деревню и Музей марципана. Вечером — размещение в отеле, отдых.
2 день
Светлогорск и Зеленоградск
После завтрака отправимся на побережье Балтийского моря. Здесь раскинулись два атмосферных курорта, Светлогорск и Зеленоградск, которые в канун Нового года становятся ещё очаровательнее. Будем гулять по украшенным к празднику улочкам, слушая рассказы о рождественских традициях России и Германии. Возможно, вы выберете себе памятный сувенир на ярмарке и обязательно сделаете множество красивых кадров.
3 день
Города Калининградской области
После завтрака отправимся по малым городам Калининградской области (прежние названия — Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау).
Мы поднимемся к самой высокой колокольне области — собору Святого Георгия Победоносца в Правдинске и поговорим о Фридландском сражении между русской армией и войсками Наполеона. Затем отправимся в Железнодорожный — уютный город, который переживает настоящий ренессанс и с каждым днём становится всё привлекательнее. Здесь мы заглянем в Музей патефонов и услышим, как звучало прошлое. После поедем к Мазурскому каналу — немецкому аналогу Беломорканала. Он так и не был достроен, хотя строительство велось почти 50 лет. На обед отправимся на «Ферму Тюниных» в Знаменске. Здесь можно не только вкусно поесть, но и пообщаться с козочками. Все они, к слову, носят имя Наденька.
4 день
Амалиенау
Позавтракаем, освободим номера и поедем в исторический район Амалиенау. Вы узнаете, как праздновали Рождество владельцы местных роскошных вилл: какие соблюдали традиции, что подавали к столу, чем наряжали ёлку. После полудня доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
35 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
3 завтрака и 3 обеда
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение русскоговорящим гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Радиогид
Что не входит в цену
Билеты в Калининград и обратно в ваш город
Ужины
Доплата за 1-местное размещение - 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, полдень
Завершение: Аэропорт Калининграда, после 13:00. Выбирайте рейсы с вылетом после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 317 туристов
Меня зовут Константин. И я категорически против скучных экскурсий! Для того, чтобы вызвать в вас сильные чувства к Калининградской области, я собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас читать дальше
любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!