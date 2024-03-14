Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Калининграду, музей марципана
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту (за доп. плату).
Начало экскурсии в 12:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия «ЯНТАРНЫЕ ИСТОРИИ».
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.
Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.
В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.
«Музей Марципана» в Бранденбургских воротах –ароматная точка на туристической карте города.
Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот – это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.
Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.
14:00 — 15:00 Комплексный обед в одном из ресторанов города (включен в стоимость)
15:00 — 16:00 Переезд в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
Поселок находится на месте крупнейшего месторождения янтаря в мире!
Вас ждет увлекательнейшая экскурсия по поселку и янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!
В программе запланировано посещение частной янтарной мануфактуры.
Сотрудники мануфактуры расскажут о свойствах янтаря, покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.
Также вы побываете на одном из живописнейших пляжей Балтики, которому присвоен международный знак качества «Голубой флаг».
Окончание экскурсии в 19:00 (19:30) у гостиницы «Калининград».
Светлогорск. "Замок Шаакен" и сыроварня "Шаакендорф"
Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Экскурсия «АРХИТЕКТУРА И ГАСТРОНОМИЯ БАЛТИКИ».
Переезд в Светлогорск с остановкой на ферме с альпийскими козочками «Козья горка».
Во время остановки вы сможете насладиться живописными видами, пообщаться с козочками, продегустировать и приобрести крафтовые сыры из козьего и коровьего молока.
Дегустация включена в стоимость.
Далее пешая экскурсия по Светлогорску.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.
Прогулка по новому променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.
Далее вас ждет увлекательное путешествие в музейный комплекс «Замок Шаакен» и сыроварню «Шаакендорф».
В замке снова слышен звон рыцарских мечей и ржание боевых коней, здесь снова звучит средневековая музыка.
Вас ждет рассказ об истории этого места, путешествие по наводящим ужас подземельям и музей средневековых осадных орудий.
Далее посещение сыроварни «Шаакендорф», которая разместилась в реконструированном здании замковой конюшни.
Здесь вы можете увидеть все плоды трудоемкого процесса производства сыра с возможностью его дегустации, также при сыроварне работает собственный магазин, где помимо сыра можно приобрести шоколад, конфеты и марципан ручной работы.
Во время дегустации сыра будет предложен бокал вина.
Дегустация включена в стоимость.
Окончание экскурсии в 17:30 у гостиницы «Калининград».
Куршская коса, Танцующий лес
Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81)
Экскурсия «ЗОЛОТЫЕ ДЮНЫ».
Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря.
Встреча с подвижными дюнами Куршской косы – это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.
В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа – одной из высочайших дюн Европы.
Со смотровой площадки дюны открывается вид на уникальный пейзаж, напоминающий пустыню Сахару: величественные песчаные дюны, уходящие вдаль между морем и заливом.
Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.
Обед по предварительной заявке (рыбное меню) в трактире "У Дороги" (за доп. плату. +800 р.).
Переезд в Зеленоградск, пешая экскурсия.
В городе-курорте отреставрировано значительное количество памятников немецкой архитектуры, каждый год появляются новые отели и гостевые дома, построены современные жилые районы.
Широкий морской променад протянулся вдоль берега моря на 3 км.
Но несмотря на стремительную модернизацию, Зеленоградск сохранил уютную атмосферу небольшого курортного городка с паутиной старинных немецких улочек.
Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград» с заездом в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от категории размещения, руб:
|Проживание
|Питание
|Стоимость с человека в рублях
Отель «Калининград» 3*
(центр)
1 завтрак +550
руб. /на месте
шведский стол
18600 Двухместный Стандарт взрослый
18000 Двухместный Стандарт детский
24000 Одноместный Стандарт
21400 ДвухместныйСтудио взрослый
20800 ДвухместныйСтудио детский
19600 Трехместный Студио взрослый
19000 Трехместный Студио детский
*Детский до 14 лет (включительно).
Вы можете забронировать доп. ночи согласно основного прайса. Подробную информацию можно уточнить при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Калининград»
Расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы «Калининград» с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы «Калининград» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание (3 экскурсии)
- Транспортное обслуживание (3 дня)
- Проживание в выбранном отеле (2 ночи)
- Комплексный обед 08.03
- Входные билеты по программе
- Сырные дегустации
- Дегустация марципанов
- Трансфер в аэропорт 10.03
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт (1200 рублей машина)
- Страховка (по желанию)
- Обед 10.03 рыбное меню + 800 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
С удовольствием поедем с вами в следующий раз.