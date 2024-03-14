1 день

Экскурсия по Калининграду, музей марципана

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту (за доп. плату).

Начало экскурсии в 12:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «ЯНТАРНЫЕ ИСТОРИИ».

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

«Музей Марципана» в Бранденбургских воротах –ароматная точка на туристической карте города.

Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот – это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.

Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.

14:00 — 15:00 Комплексный обед в одном из ресторанов города (включен в стоимость)

15:00 — 16:00 Переезд в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

Поселок находится на месте крупнейшего месторождения янтаря в мире!

Вас ждет увлекательнейшая экскурсия по поселку и янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

В программе запланировано посещение частной янтарной мануфактуры.

Сотрудники мануфактуры расскажут о свойствах янтаря, покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.

Также вы побываете на одном из живописнейших пляжей Балтики, которому присвоен международный знак качества «Голубой флаг».

Окончание экскурсии в 19:00 (19:30) у гостиницы «Калининград».