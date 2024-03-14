Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта

Погрузитесь в очарование самой западной части России! 8 марта – это идеальный повод познакомиться с одними из самых романтичных городов, посетить музей марципана, поучаствовать в дегустации сыра и шоколада и даже получить возможность привезти из поездки кусочек настоящего янтаря.
5
3 отзыва
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Музей марципана
Музей марципана
Отправимся в самую ароматную точку на туристической карте города, где мы отведаем полезное лакомство
История Куршской косы
История Куршской косы
Узнаем о процессах формирования Косы, о борьбе человека с подвижными песками
Крафтовая сыроварня
Крафтовая сыроварня
Побываем на старинном семейном производстве сыров с дегустацией

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Калининграду, музей марципана

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту (за доп. плату).

Начало экскурсии в 12:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «ЯНТАРНЫЕ ИСТОРИИ».

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

«Музей Марципана» в Бранденбургских воротах –ароматная точка на туристической карте города.

Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот – это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.

Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.

14:00 — 15:00 Комплексный обед в одном из ресторанов города (включен в стоимость)

15:00 — 16:00 Переезд в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

Поселок находится на месте крупнейшего месторождения янтаря в мире!

Вас ждет увлекательнейшая экскурсия по поселку и янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

В программе запланировано посещение частной янтарной мануфактуры.

Сотрудники мануфактуры расскажут о свойствах янтаря, покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.

Также вы побываете на одном из живописнейших пляжей Балтики, которому присвоен международный знак качества «Голубой флаг».

Окончание экскурсии в 19:00 (19:30) у гостиницы «Калининград».

Экскурсия по Калининграду, музей марципанаЭкскурсия по Калининграду, музей марципанаЭкскурсия по Калининграду, музей марципанаЭкскурсия по Калининграду, музей марципанаЭкскурсия по Калининграду, музей марципана
2 день

Светлогорск. "Замок Шаакен" и сыроварня "Шаакендорф"

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «АРХИТЕКТУРА И ГАСТРОНОМИЯ БАЛТИКИ».

Переезд в Светлогорск с остановкой на ферме с альпийскими козочками «Козья горка».

Во время остановки вы сможете насладиться живописными видами, пообщаться с козочками, продегустировать и приобрести крафтовые сыры из козьего и коровьего молока.

Дегустация включена в стоимость.

Далее пешая экскурсия по Светлогорску.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.

Прогулка по новому променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.

Далее вас ждет увлекательное путешествие в музейный комплекс «Замок Шаакен» и сыроварню «Шаакендорф».

В замке снова слышен звон рыцарских мечей и ржание боевых коней, здесь снова звучит средневековая музыка.

Вас ждет рассказ об истории этого места, путешествие по наводящим ужас подземельям и музей средневековых осадных орудий.

Далее посещение сыроварни «Шаакендорф», которая разместилась в реконструированном здании замковой конюшни.

Здесь вы можете увидеть все плоды трудоемкого процесса производства сыра с возможностью его дегустации, также при сыроварне работает собственный магазин, где помимо сыра можно приобрести шоколад, конфеты и марципан ручной работы.

Во время дегустации сыра будет предложен бокал вина.

Дегустация включена в стоимость.

Окончание экскурсии в 17:30 у гостиницы «Калининград».

Светлогорск. "Замок Шаакен" и сыроварня "Шаакендорф"Светлогорск. "Замок Шаакен" и сыроварня "Шаакендорф"Светлогорск. "Замок Шаакен" и сыроварня "Шаакендорф"Светлогорск. "Замок Шаакен" и сыроварня "Шаакендорф"
3 день

Куршская коса, Танцующий лес

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81)

Экскурсия «ЗОЛОТЫЕ ДЮНЫ».

Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря.

Встреча с подвижными дюнами Куршской косы – это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.

В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа – одной из высочайших дюн Европы.

Со смотровой площадки дюны открывается вид на уникальный пейзаж, напоминающий пустыню Сахару: величественные песчаные дюны, уходящие вдаль между морем и заливом.

Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.

Обед по предварительной заявке (рыбное меню) в трактире "У Дороги" (за доп. плату. +800 р.).

Переезд в Зеленоградск, пешая экскурсия.

В городе-курорте отреставрировано значительное количество памятников немецкой архитектуры, каждый год появляются новые отели и гостевые дома, построены современные жилые районы.

Широкий морской променад протянулся вдоль берега моря на 3 км.

Но несмотря на стремительную модернизацию, Зеленоградск сохранил уютную атмосферу небольшого курортного городка с паутиной старинных немецких улочек.

Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград» с заездом в аэропорт.

Куршская коса, Танцующий лесКуршская коса, Танцующий лесКуршская коса, Танцующий лесКуршская коса, Танцующий лес

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от категории размещения, руб:

ПроживаниеПитаниеСтоимость с человека в рублях
Отель «Калининград» 3*
(центр)
1 завтрак +550
руб. /на месте
шведский стол

18600 Двухместный Стандарт взрослый

18000 Двухместный Стандарт детский

24000 Одноместный Стандарт

21400 ДвухместныйСтудио взрослый

20800 ДвухместныйСтудио детский

19600 Трехместный Студио взрослый

19000 Трехместный Студио детский

*Детский до 14 лет (включительно).

Вы можете забронировать доп. ночи согласно основного прайса. Подробную информацию можно уточнить при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Калининград»

2 ночи

Расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы «Калининград» с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.

В 2 стильных ресторанах гостиницы «Калининград» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание (3 экскурсии)
  • Транспортное обслуживание (3 дня)
  • Проживание в выбранном отеле (2 ночи)
  • Комплексный обед 08.03
  • Входные билеты по программе
  • Сырные дегустации
  • Дегустация марципанов
  • Трансфер в аэропорт 10.03
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт (1200 рублей машина)
  • Страховка (по желанию)
  • Обед 10.03 рыбное меню + 800 руб
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
14 мар 2024
Первый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательному гиду, Надежде Алексеевне, на редкость интересный и внимательный экскурсовод, узнали много всего нового, экскурсии были живыми и увлекательными, и нашему прекрасному водителю Пал Палычу!
С удовольствием поедем с вами в следующий раз.
Первый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательномуПервый раз путешествовали с вашей компанией, очень понравилась поездка, тур Весенняя Балтика. Огромное спасибо нашему замечательному
М
13 мар 2024
Отличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересный экскурсовод, с которым мы провыли эти дни. Привезла самые красивые и вкусные сувениры. Обязательно приеду еще, хотя бы на неделю✨️
Отличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересныйОтличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересныйОтличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересныйОтличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересныйОтличная поездка на выходные!!! Очень красивые города, архитектура,жилые дома, природа. По впечатлениям была будто неделю))) интересный
О
27 мая 2024
Все отлично

Тур входит в следующие категории Калининграда

На автобусеВсе туры3-дневные турыМузей марципанаМузеиПопулярные местаВесенние

Похожие туры из Калининграда

Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ноябрь на Балтике. Экскурсионный тур
Начало: г. Калининград
2 ноя в 10:00
от 13 400 за человека
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Начало: г. Калининград
27 апр в 10:00
от 26 600 за человека
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: г. Калининград
8 мая в 10:00
от 25 600 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
ХорошоТам