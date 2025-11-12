Калининградское наследие Восточной Пруссии: немецкая архитектура Раушена, Кёнигсберга, Пиллау
Пожить у моря, осмотреть форты, кирхи, виллы, замки Калининграда и окрестностей, посетить Балтийск
Колоритная Калининградская область — это русский уголок Европы, сохранившийся со времён Восточной Пруссии.
Мы приглашаем вас сюда в мини-отпуск: вы будете жить совсем рядом с Балтийским морем и каждый день исследовать читать дальше
старинную немецкую архитектуру в новом месте. В Светлогорске-Раушене увидите увитую зеленью водонапорную башню и органный зал в бывшей капелле.
В Калининграде-Кёнигсберге изучите оборонительные сооружения, виллы Амалиенау, Кафедральный собор, а в окрестностях — кирху Арнау и замок Вальдау. В Балтийске-Пиллау осмотрите довоенные крепость, доты, маяк.
А также познакомитесь с современными символами: понаблюдаете за жёлтыми кабинками фуникулёра, встретите малюток-хомлинов, восхититесь мощью кораблей ВМФ и сможете отведать строганины из пеламиды с бокалом пенного.
Питание. Включены завтраки в отеле, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. До 4 участников — поездка на Toyota RAV4. От 5 до 7 участников — на 8-местном микроавтобусе (Hyundai или Volkswagen).
Возраст участников. 10+.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Светлогорск-Раушен: причудливая архитектура немецкого курорта
Встретим вас у аэропорта и доставим в Светлогорск. Вы сразу познакомитесь с уютным городком, входившим в число главных курортов Восточной Пруссии. Здесь хорошо сохранилась старинная архитектура, а по извилистым улочкам можно гулять часами. Мы покажем главные достопримечательности: водонапорную башню, органный зал, фуникулёр с жёлтыми кабинками, променад.
2 день
Калининград-Кёнигсберг: форты, виллы, хомлины
Этот день посвятим сердцу региона. В Калининграде вы исследуете оборонительные сооружения: 11-й форт, башни, бастионы, ворота, равелины. Осмотрите визитные карточки бывшего Кёнигсберга: Музей Мирового океана, виллы Амалиенау, Рыбную деревню, остров Канта, Кафедральный собор, Музей марципана. А также увидите нескольких малюток-хомлинов.
3 день
Наследие Восточной Пруссии: кирха и замки
Продолжим изучать старинную архитектуру, сохранившуюся со времён Тевтонского ордена. Вы словно перенесётесь в Средневековье, увидев кирху Арнау и побывав в замке Вальдау. Также съездим в «Нессельбек» — отель, построенный по традициям рыцарских крепостей. Познакомимся с интерьерами, особенностями, легендами этого местечка и, возможно, застанем турнир. Тут вы сможете насладиться строганиной из пеламиды и пивом (за доплату).
4 день
Балтийск-Пиллау: военное достояние, флот, памятники
Напоследок доберёмся в Балтийск. Вы услышите интересные факты о крупнейшей крепости региона — Пиллау. Гуляя по набережной, увидите старые доты, памятники Петру I и Елизавете Петровне, старейший маяк области, военные корабли, дойдёте до самой западной точки.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
3 завтрака
Все трансферы по маршруту
Трансферы от/до аэропорта
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Калининград и обратно в ваш город
Обеды и ужины
Доплата за 1-местное размещение (доплата составляет от 3 000 ₽ до 6 000 ₽ в сутки - в зависимости от сезона и выбранного отеля)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
Завершение: Аэропорт Калининграда, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Наталия — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2557 туристов
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске, 30 лет. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Вместе с командой единомышленников мы проводим любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Изучаем каждый уголок области и с удовольствием делимся интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Интересуемся темой янтаря и поможем вам раскрыть тайны этого солнечного камня. С нетерпением ждём встреч!