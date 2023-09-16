Романтический тур по Камчатке

Встречать рассвет на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Это путешествие для романтиков и тех, кто ценит красоту и не хочет никуда спешить.

Мы будем любоваться вулканами, наслаждаться свежими морепродуктами с бокалами шампанского и ловить свежий морской ветер.

Еще будет легкий треккинг, не требующий специальной подготовки, релакс в горячих источниках и два свободных дня, в которые вы можете выбрать экскурсии на свой вкус: например, полететь на вертолетах в Долину Гейзеров или прокатиться на Sup-бордах.
Романтический тур по Камчатке
Романтический тур по Камчатке
Романтический тур по Камчатке
Романтический тур по Камчатке
Романтический тур по Камчатке
Романтический тур по Камчатке
Романтический тур по Камчатке
Ближайшие даты:
1
июл
2
июл
8
июл
9
июл
15
июл
16
июл
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Просьба учитывать погодные нюансы в регионе: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут вследствие неблагоприятных погодных условий!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостиница)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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