Хрустальный мост – экскурсии в Каспийске

Найдено 4 экскурсии в категории «Хрустальный мост» в Каспийске, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
На машине
12 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Дербенту! Откройте для себя водопады, крепости и исторические улочки древнего города
Начало: На проспекте Омарова
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
5500 ₽ за человека
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
10 часов
64 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: во вторник и субботу в 08:30
Сегодня в 08:30
13 дек в 08:30
3700 ₽ за человека
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
На машине
11 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
17 334 ₽ за всё до 4 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска
На машине
9 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля, если туристы проживают в черте гор...
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    12 сентября 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Дата посещения: 10 сентября 2025
    Это вторая наша экскурсии с этой компанией. Мы посетили не только Дербент. Мы об,ехали всю прилегающую местность, побывали на виноградниках,
    читать дальше

    благодаря гиду Шамилю пообщались с местными жителями и попробовали местную кухню, услышали мого интересных историй. Мы побывали в Нарым-кале, прошлись по древним улочкам Дербента и оценили их колорит. Современный Дербент тоже очень красив. Мне давно хотелось увидеть знаменитые фонтаны. И мы их увидели. Трансфер тоже был очень удобным. Нас забрали прямо из дома, и вечером тоже привезли прямо к под,езду. Спасибо за прекрасно проведённый день с вами.

  • Н
    Наталья
    21 ноября 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска
    Ходили на экскурсию. В составе 2 взрослых и 2 ребенка (6 и 10 лет)
    Нам очень понравилось. Рекомендую гида. Рассказывал очень увлекательно. Было интересно и детям и взрослым
    Ходили на экскурсию. В составе 2 взрослых и 2 ребенка (6 и 10 лет)
  • В
    Виктор
    17 ноября 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    12.11 съездили в Дербент. Эта была потрясающая экскурсия, аутентичный город,атмосферные улочки,вкусная кухня,мощная Нарын-Кала. Лунь впечатляет! Спасибо гидам и организаторам! Рекомендую всем эту профессиональную команду!))
  • О
    Ольга
    1 ноября 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска
    Все понравилось. Шамсик Интересно рассказывал, на все вопросы отвечал, общаться можно на любые темы тем самым дорога прошла быстро и весело.
    Все понравилось. Шамсик Интересно рассказывал, на все вопросы отвечал, общаться можно на любые темы тем самым дорога прошла быстро и весело
  • В
    Вера
    10 октября 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска
    9 октября мы с мужем были на экскурсии в Дербенте. В этой поездке нашим гидом был Шамсудин. Хотелось отметить, что
    читать дальше

    Шамсудин очень хорошо построил маршрут, учел все наши пожелания, кроме того он прекрасный рассказчик и аккуратный водитель. Мы получили много интересной информации и прекрасно провели день.

  • и
    ирина
    23 сентября 2025
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Спасбо Идрису за интересную экскурсию, отзывчивость и внимание к туристам.
  • Н
    Надежда
    16 сентября 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Путешествие в Дербент превзошел все наши ожидания. Спасибо нашему гиду Шамилю за такие незабываемые впечатления и экскурсию. Дербент в наших сердцах❤️ Обязательно вернёмся туда снова с этой экскурсией
  • Ю
    Юлия
    2 сентября 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Экскурсии с Амином - это классно! Интересно,сказочно, красиво!
  • В
    Валерия
    16 августа 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Очень понравилась экскурсия, заранее обсудили все интересующие моменты и быстро получили на все ответы. Экскурсовод всегда был на связи и
    читать дальше

    до (для уточнения информации) и после (узнавали плейлист в машине, очень уж понравился) самой экскурсии. Поездка была очень комфортной, если вернемся в Дагестан - обязательно обратимся вновь.

  • Е
    Екатерина
    11 августа 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Экскурсия прошла великолепно! Мы побывали в каждой части Дербента и познакомились с его историей и бытом. Сразу видно, что гид
    читать дальше

    - настоящий профессионал! Нас встретили у дома и доставили туда же на комфортном автомобиле, весь день в котором мы спасались от жары между локациями. Приятное впечатление осталось от взаимодействия с организаторами экскурсии, которые подсказали, как правильно вести себя, чтобы не вызвать смятение у местных ребят:)
    Отдельно хотелось бы отметить прогулку по старым улочками Дербента и поселение краноплана Лунь!
    Если выбираете между данной экскурсией и другой - однозначно делайте выбор в сторону этой!

  • Е
    Екатерина
    29 июля 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Поездка прошла насыщенно и интересно. Спасибо гиду Шамилю за интересное путешествие!
  • Ч
    Чайковская
    23 июля 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска
    Экскурсия очень понравилась. Шамсудин прекрасный рассказчик. Раскрыл культурные и экономические аспекты жизни Дагестана. Интресно рассказал про места и объекты, которые входили в программу экскурсии. Также хотелось бы отметить пунктуальность, комфортабельный автомобиль и аккуратное вождение.
  • З
    Зарина
    20 июля 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска
    Отличная поездка! Сначала посмотрели экраноплан Лунь, поражающий своими размерами) Затем погуляли по улочкам Дербента,посетили крепость,старинную мечеть, девичьи бани. Шамсудин очень интересный, разносторонний собеседник! Время в поездке прошло незаметно))).
    Отличная поездка! Сначала посмотрели экраноплан Лунь, поражающий своими размерами) Затем погуляли по улочкам Дербента,посетили крепость,старинную мечеть, девичьи бани. Шамсудин очень интересный, разносторонний собеседник! Время в поездке прошло незаметно))).
  • Н
    Наталья
    14 июля 2025
    Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска
    Были на экскурсии 13.07.2025. Была ужасная жара(+38). Но поездка прошла на позитиве, Шамсутдин много рассказывал о Дагестане, о его истории
    читать дальше

    и обычаях. В крепости Нарын-Кала ходить было практически невозможно из-за жары(открытое пространство на возвышенности), но несмотря на это экскурсия прошла на отлично. Шамсутдин отвез нас поесть в кафе "Горянка", где мы вкусно поели домашней еды. Походили немного по старым улочкам Дербента, ощутили местный колорит. Всё понравилось. Экраноплан "Лунь" сейчас отгородили "лесами"- будут реконструировать. Кто собирается поехать на экскурсию, учитывайте, что в жару ходить по открытой местности очень тяжело.

  • Н
    Наталья
    7 июля 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Нам очень понравилось, скучать времени не было. Это был чудесный насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Хотелось бы поблагодарить Шамиля за прекрасную экскурсию! Неожиданно для всех мы побывали в селе Кунжик, где познакомились с прекрасными людьми. Они нам показали
  • О
    Ольга
    12 июня 2025
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Спасибо гиду Идрису, прекрасно провели день, всё понравилось. Рекомендуем👍👍👍.
  • О
    Ольга
    14 мая 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Кто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, Шамиль, Магамед советуем этих людей,
    читать дальше

    отзывчивые добрые, приятные, веселые, Шамиль все организовал рассказал. Город Дербент впечатляет это старый город совмещен с цитаделью и правдо! как слияние двух цивилизаций, стоит посетить, Водопад очень понравился прекрасные фото! Экраноплан Лунь огромен, не зря про него говорят убийца кораблей и монстр Каспия! Дагестанск завораживает своими виноградниками, садами персиков, клубникой, черешней. ☝️🧡 возврат сюда не меняем!!!! 😁

    Кто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, Шамиль
  • Т
    Татьяна
    26 марта 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Спасибо Амину и Мухамеду за отличную экскурсию и внимание к гостям. Природа и история- это то, что замечательно сочетается в полюбившемся нам Дагестане. У нас остались самые добрые впечатления о Дагестане и его людях! Рекомендуем!
  • С
    Светлана
    17 марта 2025
    Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
    Хорошая экскурсия, отличный экскурсовод в Цитаделе, получено море впечатлений!
  • С
    Сергей
    6 марта 2025
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Без комментариев.

