Н Надежда Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций Дата посещения: 10 сентября 2025 читать дальше благодаря гиду Шамилю пообщались с местными жителями и попробовали местную кухню, услышали мого интересных историй. Мы побывали в Нарым-кале, прошлись по древним улочкам Дербента и оценили их колорит. Современный Дербент тоже очень красив. Мне давно хотелось увидеть знаменитые фонтаны. И мы их увидели. Трансфер тоже был очень удобным. Нас забрали прямо из дома, и вечером тоже привезли прямо к под,езду. Спасибо за прекрасно проведённый день с вами. Это вторая наша экскурсии с этой компанией. Мы посетили не только Дербент. Мы об,ехали всю прилегающую местность, побывали на виноградниках,

Н Наталья Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска Ходили на экскурсию. В составе 2 взрослых и 2 ребенка (6 и 10 лет)

Нам очень понравилось. Рекомендую гида. Рассказывал очень увлекательно. Было интересно и детям и взрослым

В Виктор Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций 12.11 съездили в Дербент. Эта была потрясающая экскурсия, аутентичный город,атмосферные улочки,вкусная кухня,мощная Нарын-Кала. Лунь впечатляет! Спасибо гидам и организаторам! Рекомендую всем эту профессиональную команду!))

О Ольга Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска Все понравилось. Шамсик Интересно рассказывал, на все вопросы отвечал, общаться можно на любые темы тем самым дорога прошла быстро и весело.

В Вера Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска читать дальше Шамсудин очень хорошо построил маршрут, учел все наши пожелания, кроме того он прекрасный рассказчик и аккуратный водитель. Мы получили много интересной информации и прекрасно провели день. 9 октября мы с мужем были на экскурсии в Дербенте. В этой поездке нашим гидом был Шамсудин. Хотелось отметить, что

и ирина Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска Спасбо Идрису за интересную экскурсию, отзывчивость и внимание к туристам.

Н Надежда Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций Путешествие в Дербент превзошел все наши ожидания. Спасибо нашему гиду Шамилю за такие незабываемые впечатления и экскурсию. Дербент в наших сердцах❤️ Обязательно вернёмся туда снова с этой экскурсией

Ю Юлия Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций Экскурсии с Амином - это классно! Интересно,сказочно, красиво!

В Валерия Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций читать дальше до (для уточнения информации) и после (узнавали плейлист в машине, очень уж понравился) самой экскурсии. Поездка была очень комфортной, если вернемся в Дагестан - обязательно обратимся вновь. Очень понравилась экскурсия, заранее обсудили все интересующие моменты и быстро получили на все ответы. Экскурсовод всегда был на связи и

Е Екатерина Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций читать дальше - настоящий профессионал! Нас встретили у дома и доставили туда же на комфортном автомобиле, весь день в котором мы спасались от жары между локациями. Приятное впечатление осталось от взаимодействия с организаторами экскурсии, которые подсказали, как правильно вести себя, чтобы не вызвать смятение у местных ребят:)

Отдельно хотелось бы отметить прогулку по старым улочками Дербента и поселение краноплана Лунь!

Если выбираете между данной экскурсией и другой - однозначно делайте выбор в сторону этой! Экскурсия прошла великолепно! Мы побывали в каждой части Дербента и познакомились с его историей и бытом. Сразу видно, что гид

Е Екатерина Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций Поездка прошла насыщенно и интересно. Спасибо гиду Шамилю за интересное путешествие!

Ч Чайковская Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска Экскурсия очень понравилась. Шамсудин прекрасный рассказчик. Раскрыл культурные и экономические аспекты жизни Дагестана. Интресно рассказал про места и объекты, которые входили в программу экскурсии. Также хотелось бы отметить пунктуальность, комфортабельный автомобиль и аккуратное вождение.

З Зарина Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска Отличная поездка! Сначала посмотрели экраноплан Лунь, поражающий своими размерами) Затем погуляли по улочкам Дербента,посетили крепость,старинную мечеть, девичьи бани. Шамсудин очень интересный, разносторонний собеседник! Время в поездке прошло незаметно))).

Н Наталья Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска читать дальше и обычаях. В крепости Нарын-Кала ходить было практически невозможно из-за жары(открытое пространство на возвышенности), но несмотря на это экскурсия прошла на отлично. Шамсутдин отвез нас поесть в кафе "Горянка", где мы вкусно поели домашней еды. Походили немного по старым улочкам Дербента, ощутили местный колорит. Всё понравилось. Экраноплан "Лунь" сейчас отгородили "лесами"- будут реконструировать. Кто собирается поехать на экскурсию, учитывайте, что в жару ходить по открытой местности очень тяжело. Были на экскурсии 13.07.2025. Была ужасная жара(+38). Но поездка прошла на позитиве, Шамсутдин много рассказывал о Дагестане, о его истории

Н Наталья Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций Нам очень понравилось, скучать времени не было. Это был чудесный насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Хотелось бы поблагодарить Шамиля за прекрасную экскурсию! Неожиданно для всех мы побывали в селе Кунжик, где познакомились с прекрасными людьми. Они нам показали

О Ольга Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска Спасибо гиду Идрису, прекрасно провели день, всё понравилось. Рекомендуем👍👍👍.

О Ольга Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций читать дальше отзывчивые добрые, приятные, веселые, Шамиль все организовал рассказал. Город Дербент впечатляет это старый город совмещен с цитаделью и правдо! как слияние двух цивилизаций, стоит посетить, Водопад очень понравился прекрасные фото! Экраноплан Лунь огромен, не зря про него говорят убийца кораблей и монстр Каспия! Дагестанск завораживает своими виноградниками, садами персиков, клубникой, черешней. ☝️🧡 возврат сюда не меняем!!!! 😁 Кто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, Шамиль, Магамед советуем этих людей,

Т Татьяна Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций Спасибо Амину и Мухамеду за отличную экскурсию и внимание к гостям. Природа и история- это то, что замечательно сочетается в полюбившемся нам Дагестане. У нас остались самые добрые впечатления о Дагестане и его людях! Рекомендуем!