Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборПутешествие в Дербент - город двух цивилизаций
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Дербенту! Откройте для себя водопады, крепости и исторические улочки древнего города
Начало: На проспекте Омарова
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
5500 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: во вторник и субботу в 08:30
Сегодня в 08:30
13 дек в 08:30
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
17 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля, если туристы проживают в черте гор...
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда12 сентября 2025Путешествие в Дербент - город двух цивилизацийДата посещения: 10 сентября 2025Это вторая наша экскурсии с этой компанией. Мы посетили не только Дербент. Мы об,ехали всю прилегающую местность, побывали на виноградниках,
- ННаталья21 ноября 2025Ходили на экскурсию. В составе 2 взрослых и 2 ребенка (6 и 10 лет)
Нам очень понравилось. Рекомендую гида. Рассказывал очень увлекательно. Было интересно и детям и взрослым
- ВВиктор17 ноября 202512.11 съездили в Дербент. Эта была потрясающая экскурсия, аутентичный город,атмосферные улочки,вкусная кухня,мощная Нарын-Кала. Лунь впечатляет! Спасибо гидам и организаторам! Рекомендую всем эту профессиональную команду!))
- ООльга1 ноября 2025Все понравилось. Шамсик Интересно рассказывал, на все вопросы отвечал, общаться можно на любые темы тем самым дорога прошла быстро и весело.
- ВВера10 октября 20259 октября мы с мужем были на экскурсии в Дербенте. В этой поездке нашим гидом был Шамсудин. Хотелось отметить, что
- иирина23 сентября 2025Спасбо Идрису за интересную экскурсию, отзывчивость и внимание к туристам.
- ННадежда16 сентября 2025Путешествие в Дербент превзошел все наши ожидания. Спасибо нашему гиду Шамилю за такие незабываемые впечатления и экскурсию. Дербент в наших сердцах❤️ Обязательно вернёмся туда снова с этой экскурсией
- ЮЮлия2 сентября 2025Экскурсии с Амином - это классно! Интересно,сказочно, красиво!
- ВВалерия16 августа 2025Очень понравилась экскурсия, заранее обсудили все интересующие моменты и быстро получили на все ответы. Экскурсовод всегда был на связи и
- ЕЕкатерина11 августа 2025Экскурсия прошла великолепно! Мы побывали в каждой части Дербента и познакомились с его историей и бытом. Сразу видно, что гид
- ЕЕкатерина29 июля 2025Поездка прошла насыщенно и интересно. Спасибо гиду Шамилю за интересное путешествие!
- ЧЧайковская23 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Шамсудин прекрасный рассказчик. Раскрыл культурные и экономические аспекты жизни Дагестана. Интресно рассказал про места и объекты, которые входили в программу экскурсии. Также хотелось бы отметить пунктуальность, комфортабельный автомобиль и аккуратное вождение.
- ЗЗарина20 июля 2025Отличная поездка! Сначала посмотрели экраноплан Лунь, поражающий своими размерами) Затем погуляли по улочкам Дербента,посетили крепость,старинную мечеть, девичьи бани. Шамсудин очень интересный, разносторонний собеседник! Время в поездке прошло незаметно))).
- ННаталья14 июля 2025Были на экскурсии 13.07.2025. Была ужасная жара(+38). Но поездка прошла на позитиве, Шамсутдин много рассказывал о Дагестане, о его истории
- ННаталья7 июля 2025Нам очень понравилось, скучать времени не было. Это был чудесный насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Хотелось бы поблагодарить Шамиля за прекрасную экскурсию! Неожиданно для всех мы побывали в селе Кунжик, где познакомились с прекрасными людьми. Они нам показали
- ООльга12 июня 2025Спасибо гиду Идрису, прекрасно провели день, всё понравилось. Рекомендуем👍👍👍.
- ООльга14 мая 2025Кто готов к дальней дороге!!!!!!! Поездка прошла супер, у нас было два гида прекрасных человека, Шамиль, Магамед советуем этих людей,
- ТТатьяна26 марта 2025Спасибо Амину и Мухамеду за отличную экскурсию и внимание к гостям. Природа и история- это то, что замечательно сочетается в полюбившемся нам Дагестане. У нас остались самые добрые впечатления о Дагестане и его людях! Рекомендуем!
- ССветлана17 марта 2025Хорошая экскурсия, отличный экскурсовод в Цитаделе, получено море впечатлений!
- ССергей6 марта 2025Без комментариев.
