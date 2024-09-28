Найдено 3 экскурсии в категории « Туры выходного дня » в Казани, цены от 2 499 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Русско-Немецкая Швейцария в центре Казани Погулять по живописному природному уголку и насладиться пикником в красивом месте Начало: У ДК «Сайдаш» 9 000 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 9 часов Групповая до 20 чел. Татарские Мальдивы из Казани (на электричке) Хайкинг вдоль Волги и по сосновому лесу в душевной компании Начало: На Привокзальной площади 2 499 ₽ за человека На машине 10 часов Индивидуальная до 8 чел. Путешествие из Казани в Тетюши (всё включено) Посетить старинный купеческий город, погулять по дворянской усадьбе и увидеть секретный водопад Начало: На ул. Марселя Салимжанова от 18 600 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Казани

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Туры выходного дня»

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