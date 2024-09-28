3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Русско-Немецкая Швейцария в центре Казани
Погулять по живописному природному уголку и насладиться пикником в красивом месте
Начало: У ДК «Сайдаш»
28 сен в 10:00
29 сен в 10:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Татарские Мальдивы из Казани (на электричке)
Хайкинг вдоль Волги и по сосновому лесу в душевной компании
Начало: На Привокзальной площади
2 499₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие из Казани в Тетюши (всё включено)
Посетить старинный купеческий город, погулять по дворянской усадьбе и увидеть секретный водопад
Начало: На ул. Марселя Салимжанова
28 сен в 08:00
29 сен в 08:00
от 18 600₽ за всё до 3 чел.
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