Приглашаем покататься на сапах по Архиерейскому озеру в селе Тарлыши в 50 км от Казани. Вы пройдёте среди зелёных кувшинок и понаблюдаете за стайками рыб прямо с сап-доски. Если пожелаете и позволит погода, искупаетесь в озере — вода в нём тёплая и кристально чистая.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Описание водной прогулки
В компании нашего опытного инструктора вы:
- пройдёте краткое обучение
- научитесь правильно вставать на сап и грести
- покатаетесь по озеру Архиерейское с прозрачной водой
- насладитесь простором и красотой окружающей природы
- по желанию искупаетесь
После прогулки мы пришлём вам красочные фото на память.
Организационные детали
- До озера Архиерейское вам нужно добраться самостоятельно на такси или личном авто
- Сап-прогулка подходит для людей любого возраста и уровня подготовки
- Мы предоставляем спасательные жилеты всем желающим
- Фотосъёмка на телефон включена в стоимость
в среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 667 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Архиерейское
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильнур — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 300 туристов
Наша команда состоит из замечательных ребят. Ильдар — инструктор, массажист, йога-практик. Покатает на сапе, поставит на гвозди и проведет чайную церемонию. Артур — мастер по сапбордингу, Аня — фотограф от бога, Ильнур — пилот дрона. С нетерпением ждем встречи с вами!Задать вопрос
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная поездка к Малому Голубому озеру
Приглашаем вас на экскурсию к Голубым озёрам - месту, где вы найдёте умиротворение и сможете насладиться красотой природы
Начало: В самом центре города. Старт программы от Вашей го...
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
12 сен в 10:30
15 сен в 10:30
1550013 950₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Казани: история, религия и современность
Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.