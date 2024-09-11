Групповая сап-прогулка по Архиерейскому озеру

Покататься по живописному озеру и насладиться чудесными пейзажами в окрестностях Казани
Приглашаем покататься на сапах по Архиерейскому озеру в селе Тарлыши в 50 км от Казани. Вы пройдёте среди зелёных кувшинок и понаблюдаете за стайками рыб прямо с сап-доски. Если пожелаете и позволит погода, искупаетесь в озере — вода в нём тёплая и кристально чистая.
Групповая сап-прогулка по Архиерейскому озеру
Групповая сап-прогулка по Архиерейскому озеру
Групповая сап-прогулка по Архиерейскому озеру
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Описание водной прогулки

В компании нашего опытного инструктора вы:

  • пройдёте краткое обучение
  • научитесь правильно вставать на сап и грести
  • покатаетесь по озеру Архиерейское с прозрачной водой
  • насладитесь простором и красотой окружающей природы
  • по желанию искупаетесь

После прогулки мы пришлём вам красочные фото на память.

Организационные детали

  • До озера Архиерейское вам нужно добраться самостоятельно на такси или личном авто
  • Сап-прогулка подходит для людей любого возраста и уровня подготовки
  • Мы предоставляем спасательные жилеты всем желающим
  • Фотосъёмка на телефон включена в стоимость

в среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 667 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У озера Архиерейское
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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