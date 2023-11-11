Погулять вдоль кремля, поговорить о горожанах и выпить чай в Музее Казанской Иконы
Мы пройдёмся по улицам, расположенным у подножия Казанского кремля, по территории Богородицкого монастыря и вдоль Дворцовой набережной. Но поговорим не столько о зданиях, сколько о людях, которые здесь жили, начиная с 16 века. Проанализируем, как менялся состав горожан, их уклад жизни и внешний облик всего района.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы побываем на территории Казанского Богородицкого монастыря, увидим и обсудим музей Льва Толстого, Тюремный замок, Дворцовую набережную и здание Дворца земледельцев.
- Поговорим о жизни казанских купцов и помещиков, восстановим образ типичного прихожанина церкви Спаса на Засыпках. Вспомним, что было на месте Дворцовой набережной, и отметим другие изменения в историческом облике района.
- Посетим Музей Казанской Иконы, где рассмотрим исторический макет той территории, по которой только что ходили, и выпьем чай из самовара в фойе музея.
Организационные детали
- Экскурсия начнётся от Музея Казанской Иконы, где можно будет оставить тяжёлые и неудобные вещи, если они есть.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Музея Казанской Иконы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 311 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, и у каждого уже есть большой опыт проведения экскурсий и других мероприятий для гостей и жителей нашего города. Каждый из нас является не только экскурсоводом, но ещё имеет историческое или культурологическое образование, знает и понимает историю Казани и Казанского края. Поскольку мы все являемся профессионалами, то сможем ответить практически на любые дополнительные вопросы. Так что если вы хотите окунуться в историю, узнать как развивалась Казань, познакомиться с выдающимися людьми и важными событиями нашего края, то мы будем рады быть вашими проводниками.
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