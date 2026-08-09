Мы пройдёмся по улицам, расположенным у подножия Казанского кремля, по территории Богородицкого монастыря и вдоль Дворцовой набережной. Но поговорим не столько о зданиях, сколько о людях, которые здесь жили, начиная с 16 века. Проанализируем, как менялся состав горожан, их уклад жизни и внешний облик всего района.
Описание экскурсии
- Мы побываем на территории Казанского Богородицкого монастыря, увидим и обсудим музей Льва Толстого, Тюремный замок, Дворцовую набережную и здание Дворца земледельцев.
- Поговорим о жизни казанских купцов и помещиков, восстановим образ типичного прихожанина церкви Спаса на Засыпках. Вспомним, что было на месте Дворцовой набережной, и отметим другие изменения в историческом облике района.
- Посетим Музей Казанской Иконы, где рассмотрим исторический макет той территории, по которой только что ходили, и выпьем чай из самовара в фойе музея.
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет.
- Прогулка начнётся от Музея Казанской Иконы, где можно будет оставить тяжёлые и неудобные вещи, если они есть.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея Казанской Иконы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 996 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, и у каждого уже есть большой опыт проведения экскурсий и других мероприятий для гостей и жителей нашего города. Каждый из нас имеет историческое или культурологическое
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