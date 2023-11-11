Ольга — ваша команда гидов в Казани

Провели экскурсии для 311 туристов

Мы — команда профессиональных гидов, и у каждого уже есть большой опыт проведения экскурсий и других мероприятий для гостей и жителей нашего города. Каждый из нас является не только экскурсоводом, но ещё имеет историческое или культурологическое образование, знает и понимает историю Казани и Казанского края. Поскольку мы все являемся профессионалами, то сможем ответить практически на любые дополнительные вопросы. Так что если вы хотите окунуться в историю, узнать как развивалась Казань, познакомиться с выдающимися людьми и важными событиями нашего края, то мы будем рады быть вашими проводниками.

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