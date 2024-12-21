На прогулке по Старо-Татарской слободе вы услышите о змее Зиланте — герое средневековых легенд и символе Казани. Узнаете о жизни, культуре и традициях татар. Увидите знаковые локации и полюбуетесь озером Кабан. И многое-многое другое!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Старо-Татарскую слободу.
- Набережную озера Кабан.
- Юнусовскую площадь.
- Знаменитый «дом Шамиля» (Литературный музей Габдуллы Тукая).
- Театр им. Г. Камала.
- Восточный клуб (Шарык клубы).
Вы услышите:
- Почему дракон Зилант является символом Казани, а тюльпан — символом народа.
- За что татары полюбили Екатерину II.
- Что означают цвета флага республики и почему на гербе изображён белый крылатый Барс.
- Чем Юнусовская площадь отличается от остальных.
- Всё о татарах: происхождение и этнические особенности, культура и быт, традиции и кухня, праздники и символы.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Шигабутдина Марджани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Казани
Я являюсь профессиональным экскурсоводом, историком и научным сотрудником самого главного музея Республики Татарстан, аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю также с вип-гостями и вип-группами. Я расскажу всё о Казани, Татарстане и татарском народе.Задать вопрос
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