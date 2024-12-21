Казань - город Зилантовых легенд

Узнать о знаменитом змее и погрузиться в мир татарской культуры на прогулке с гидом-историком
На прогулке по Старо-Татарской слободе вы услышите о змее Зиланте — герое средневековых легенд и символе Казани. Узнаете о жизни, культуре и традициях татар. Увидите знаковые локации и полюбуетесь озером Кабан. И многое-многое другое!
Казань - город Зилантовых легенд
Казань - город Зилантовых легенд
Казань - город Зилантовых легенд
Ближайшие даты:
21
дек22
дек29
дек5
янв7
янв11
янв12
янв
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Старо-Татарскую слободу.
  • Набережную озера Кабан.
  • Юнусовскую площадь.
  • Знаменитый «дом Шамиля» (Литературный музей Габдуллы Тукая).
  • Театр им. Г. Камала.
  • Восточный клуб (Шарык клубы).

Вы услышите:

  • Почему дракон Зилант является символом Казани, а тюльпан — символом народа.
  • За что татары полюбили Екатерину II.
  • Что означают цвета флага республики и почему на гербе изображён белый крылатый Барс.
  • Чем Юнусовская площадь отличается от остальных.
  • Всё о татарах: происхождение и этнические особенности, культура и быт, традиции и кухня, праздники и символы.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Шигабутдина Марджани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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