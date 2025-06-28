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«Казанская лавстори» - экскурсия-аудиоспектакль

Погрузитесь в увлекательный мир Казани с помощью аудиоспектакля. Истории, герои и неожиданные маршруты ждут вас на этой прогулке
Иммерсивная аудиоэкскурсия «Казанская лавстори» предлагает уникальный опыт знакомства с Казанью. Надев наушники, вы станете частью захватывающего сюжета, проходя по улицам города. Узнайте о знаменитых жителях и их открытиях, ощутите философию
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любви к Казани.

Путешествие начинается в парке Тысячелетия и продолжается через знаковые места, такие как сквер Тукая и улица Баумана. Это возможность увидеть знакомые места в новом свете и открыть для себя неизведанные уголки города

4.98
35 отзывов

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Уникальный формат аудиоспектакля
  • 🗺️ Новый маршрут по Казани
  • 👥 Истории знаменитых жителей
  • 🎭 Философия любви к городу
  • 🔍 Неожиданные открытия
«Казанская лавстори» - экскурсия-аудиоспектакль
«Казанская лавстори» - экскурсия-аудиоспектакль
«Казанская лавстори» - экскурсия-аудиоспектакль
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Парк Тысячелетия
  • Сквер Тукая
  • Ул. Баумана
  • Университетский городок
  • Дом Зинаиды Ушковой
  • Ул. Лобачевского
  • Ул. Карла Маркса
  • Набережная Казани

Описание аудиогида

Познавательно, насыщенно и местами трогательно

Наша экскурсия — это целое художественное произведение. В основе — философия любви к Казани, рассказанная главными героями через исторический контекст. Спектакль поведает и о знаменитых жителях города, их творчестве и научных открытиях, которые они сделали для всего мира в казанских лабораториях.

Небанально, увлекательно и, безусловно, весело

Поверьте, мы найдём, чем вас удивить: многие точки на нашем пути вы встретите впервые! Мы создали совершенно новый маршрут. Наметим его лишь пунктиром, чтобы сохранить интригу: парк Тысячелетия — сквер Тукая — ул. Баумана — Университетский городок — дом Зинаиды Ушковой (внешний осмотр) — ул. Лобачевского — ул. Карла Маркса — набережная Казани.

Организационные детали

Наш гид будет сопровождать вас на протяжении всей прогулки.

в будние дни в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00

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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Дети до 17 лет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 35 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Е
28 июн 2025
Здравствуйте. Впечатления от экскурсии самые замечательные. Столько эмоций я не получала ещё ни от одной экскурсии. Отличный, неожиданный формат. На мой взгляд, фишка этой аудиоэкскурсии не столько в информативности, сколько
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в эмоциональности. Я в восторге, я так глубоко погрузилась в атмосферу спектакля, что совсем не хотелось “возвращаться обратно". Спасибо, за полученное удовольствие и приятные моменты: чай с чак–чаком и милые открыточки

Ю
14 июн 2025
Это была наша первая прогулка в таком теперь уже полюбившемся формате.
Были вдвоем с мужем, очень романтичный формат, много интересных фактов и мест, в которые сами бы не забрели. До сих пор вспоминаем, спасибо! Рекомендуем!
Татьяна
8 апр 2025
Первая экскурсия в Казани. На её основу нанизывались новые знания о городе. Мне нравятся иммерсивные экскурсии в наушниках, и эта не стала исключением. И бродили, и останавливались, и чай пили, спасибо Николаю за угощение. Экскурсанты от 11 до 60 остались довольны)
Романова
16 мар 2025
Очень понравилась экскурсия! интересная подача истории Казани. Спасибо большое! выбирать лучше конечно теплую погоду:)
Влад
4 янв 2025
Это лучшая экскурсия на которой мы были. Аудио спектакль продуман до мелочей, не нужно торопиться. Вам все подробно и интересно расскажут. Идти будете по вымышленной карте. Гид Николай подсказывал где это было нужно, были остановки в помещениях, чтобы отогреться и побольше узнать об истории объекта. Угостил вкусным чак-чаком и чаем.
Очень интересно и познавательно, даже кому неинтересна история и рассказы гидов
Это лучшая экскурсия на которой мы были. Аудио спектакль продуман до мелочей, не нужно торопиться. ВамЭто лучшая экскурсия на которой мы были. Аудио спектакль продуман до мелочей, не нужно торопиться. ВамЭто лучшая экскурсия на которой мы были. Аудио спектакль продуман до мелочей, не нужно торопиться. Вам
М
20 ноя 2024
Очень крутая идея для экскурсии! посмотрели Казань с другой стороны, узнали много нового и повспоминали то, что уже знали. Несмотря на холод экскурсию не отменили, с теплотой встретили, даже сделали парочку сюрпризов;)
Спасибо организаторам и гиду Николаю!
Инна
18 окт 2024
Всем добрый день. Экскурсия составлена интересно, грамотно и понятно. От души рекомендую посмотреть Казань немного с другой стороны. Это замечательный красивый и многообразный город. И данная экскурсия дает возможность увидеть
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город немного с другого ракурса. Большое спасибо организаторам, которые не отменили экскурсию несмотря на плохую погоду и отсутствие других туристов. Мне провели персональную экскурсию и я очень благодарна. Было интересно. Всем удачи

Д
9 окт 2024
Замечательно! Классный формат экскурсии с интересной историей. И ребята молодцы, было холодно - напоили горячим чаем и сладостями!
Рекомендую, данную экскурсию стоит посетить. 🙌
Замечательно! Классный формат экскурсии с интересной историей. И ребята молодцы, было холодно - напоили горячим чаем и сладостями!
О
27 сен 2024
Экскурсия очень понравилась! Очень интересный формат. Прекрасное музыкальное сопровождение.
Временами ощущаешь себя участником какой-то исторической постановки. Большое спасибо организаторам!
Александр
19 сен 2024
Прекрасно погуляли по городу небольшой группой из шести человек, слушая аудиоспектакль в наушниках, под руководством гида. Интересный формат для изучения достопримечательностей города.
Е
18 сен 2024
Были на экускурсии 14 сентября. Экскурсия-спектакль очень понравились - история в наушниках была интересной. Маршрут тоже понравился - он отличался от прочих маршрутов обзорных экскурсий. Сопровождающий гид мог бы быть
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немного поживее (нас сопровождал Николай), сделать побольше общих фото, предложить присесть на лавочки для чаепития, пошутить или ответить на вопросы в конце экскурсии.
Экскурсия-спектакль - необычный и новый формат, рекомендую к посещению

Елизавета
31 авг 2024
Очень интересная и увлекательная история. Экскурсовод - очень приятный молодой человек, угостил нас чак-чаком и вкусным чаем)
Единственное, на мой взгляд, было бы ЕЩЕ интереснее, если бы появилось побольше интерактива.

Когда в следующий раз приедем в Казань, надеемся, что появятся новые истории и маршруты в подобном формате!
А
31 авг 2024
Великолепная экскурсия! Боялась, что информация может совпасть с обзорной, но тут совсем другой маршрут, только пару мест перекликнулись! Отлично построено повествование на пути всего маршрута! В общем, я в восторге! Правда, к концу экскурсии уши отвалились от наушников (чуть давили), но это мелочи жизни
А
27 авг 2024
Супер увлекательная и познавательная экскурсия))Для тех кто только знакомится с городом это отличная возможность узнать много интересного!)От всей души рекомендую:)
Наталья
23 авг 2024
Выбираем не первый раз такой формат экскурсий, так как у нас подростки и такой формат им очень даже нравится. Рекомендую, не смотря на формат очень информативно про город, культуру и историю.

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