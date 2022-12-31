Новогодние ёлки

Какой Новый год без вечнозелёной нарядной красавицы?! Мы проедем по всем городским ёлкам, полюбуемся из убранством и зарядимся праздничным настроением.

Театр кукол Экият

В центре Казани посмотрим на один из самых крупных и старых государственных театров кукол в России. Он построен в виде сказочного замка с колоннами и башенками. Особенно удивительно он выглядит в праздничной подсветке

Дворец земледельцев

Не менее прекрасна в это время и другая культовая достопримечательность Казани — Дворец землевладельцев. Офисом Министерства сельского хозяйства и продовольствия похоже на настоящий дворец, центральную часть которого украшает удивительной красоты купол и огромное бронзовое дерево в арке.