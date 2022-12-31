Новогодняя красота Казани

Сказка, мороз, падающий снег, яркие огни и отличное настроение. Не это ли Вы ждали от Казани в Новогодние праздники

Сказка, мороз, падающий снег, яркие огни и отличное настроение.

Не это ли Вы ждали от Казани в Новогодние праздники? Тогда приглашаю вас на обзорную экскурсию по городу. Остановимся у городских ёлок и увидим сказочную красоту. Узнаём и историю Казани, и окружающие ее легенды. Город прекрасен как днем, так и вечер. Поэтому я предлагаю оба формата. Выбор за вами.
Новогодняя красота Казани
Новогодняя красота Казани
Новогодняя красота Казани
Новогодняя красота Казани
Новогодняя красота Казани
Новогодняя красота Казани
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Новогоднюю ёлку
  • Театр кукол Экият
  • Дворец земледельцев
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Новогодние ёлки

Какой Новый год без вечнозелёной нарядной красавицы?! Мы проедем по всем городским ёлкам, полюбуемся из убранством и зарядимся праздничным настроением.

Театр кукол Экият

В центре Казани посмотрим на один из самых крупных и старых государственных театров кукол в России. Он построен в виде сказочного замка с колоннами и башенками. Особенно удивительно он выглядит в праздничной подсветке

Дворец земледельцев

Не менее прекрасна в это время и другая культовая достопримечательность Казани — Дворец землевладельцев. Офисом Министерства сельского хозяйства и продовольствия похоже на настоящий дворец, центральную часть которого украшает удивительной красоты купол и огромное бронзовое дерево в арке.

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Сувениры
  • Подарки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Кремлевская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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