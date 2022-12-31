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Описание
Новогодние ёлки
Какой Новый год без вечнозелёной нарядной красавицы?! Мы проедем по всем городским ёлкам, полюбуемся из убранством и зарядимся праздничным настроением.
Театр кукол Экият
В центре Казани посмотрим на один из самых крупных и старых государственных театров кукол в России. Он построен в виде сказочного замка с колоннами и башенками. Особенно удивительно он выглядит в праздничной подсветке
Дворец земледельцев
Не менее прекрасна в это время и другая культовая достопримечательность Казани — Дворец землевладельцев. Офисом Министерства сельского хозяйства и продовольствия похоже на настоящий дворец, центральную часть которого украшает удивительной красоты купол и огромное бронзовое дерево в арке.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Ответы на вопросы
Что входит
Сопровождение
Транспорт
Что не входит
Сувениры
Подарки
Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Кремлевская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.