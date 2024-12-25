Сказки и легенды татарской части прекрасной Казани

Татарская часть — одна из главных достопримечательностей Казани. Этот район больше всего похож на музей под открытым небом.

Прогуливаясь здесь, вы словно попадаете в прошлые века, когда здесь жили купцы, профессора и писатели. Я с удовольствием познакомлю гостей нашего города с историей, татарской культурой и традициями.
Сказки и легенды татарской части прекрасной Казани
Сказки и легенды татарской части прекрасной Казани
Сказки и легенды татарской части прекрасной Казани
Ближайшие даты:
25
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дек30
дек1
янв
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Истории и легенды Казани

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по живописным берегам озера Кабан. По преданию, перед осадой города Иваном Грозным, ханские сокровища были спрятаны на дне этого озера. Интересно, что археологи и кладоискатели до сих пор не смогли их обнаружить, что добавляет загадочности этому месту.

Старинная мечеть аль-Марджани

Далее мы направимся к старинной казанской мечети аль-Марджани, построенной в 1770 году с разрешения Екатерины II. Эта мечеть является важной частью татарской культуры и архитектуры, и вы сможете поближе познакомиться с ее историей и значением.

Татарская культура и быт

Во время нашей прогулки вы увидите старинные усадьбы и дома, в которых когда-то жили купцы и помещики. Эти здания хранят в себе дух прошлого и рассказывают о богатой истории региона. Пока вы будете любоваться архитектурными шедеврами, я поделюсь с вами казанскими обычаями и традициями, которые формировались на протяжении веков.

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о захватывающих историях и легендах Казани, погрузиться в атмосферу этого уникального города и насладиться его культурным наследием!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Марджани
  • Апанаевская мечеть
  • Озеро Кабан
  • Доходные дома богатых купцов
  • Улица Каюма Насыри
  • Памятник Г. Тукаю
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, д. 51/50, у часов напротив ГУМа
Завершение: Юнусовская площадь (ул. Габдуллы Тукая)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Девушкам необходимо взять с собой платки для посещения мечети и православного храма
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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