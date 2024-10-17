Мы увидим все самое-самое, что может предложить туристам Казань.
Прогуляемся по Казанскому Арбату, осмотрим самую красивую церковь и самое загадочное здание, посетим оазис спокойствия и красоты — парк «Черное озеро». И, конечно, не обойдем вниманием знаменитую «Чашу» — один из символов города.
Прогуляемся по Казанскому Арбату, осмотрим самую красивую церковь и самое загадочное здание, посетим оазис спокойствия и красоты — парк «Черное озеро». И, конечно, не обойдем вниманием знаменитую «Чашу» — один из символов города.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсииХотите узнать о самом-самом в Казани? Предлагаем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Казани, для тех, кто предпочитает что-то уютное, размеренное и душевное. Экскурсия начинается с ароматной чашечки татарского чая, что позволит прочувствовать и насладиться местным колоритом, а после мы отправимся изучать самые интересные достопримечательности города:
- улица Баумана (Казанский Арбат) — самое живое и многолюдное место Казани, которой любят приезжие и жители города. Здесь начинаются многие туристические маршруты, а каждый дом и фонтан имеет свою историю;
- Петропавловский собор — неповторимый в своем роде храм, предмет гордости и украшение Казани. Он по праву заслуживает звания самой красивой церкви;
- Александровский пассаж — одно из самых загадочных строений Казани, настоящий культурный и исторический символ города, который уже более ста лет восхищает своим великолепием и изысканностью;
- парк «Черное озеро» — настоящий оазис спокойствия и красоты, кусочек истории города! В одном парке сочетаются старина и загадочность, что делает это место по-настоящему неповторимым;
- Национальная библиотека — самое посещаемое культурное учреждение в Татарстане. Вы удивитесь, насколько современным и стильным может быть место, где царит мир книг и мыслей;
- Центр семьи «Казан», который называют просто «Чаша». Летом — место проведения самых вкусных и ярких фестивалей, а 31 декабря весь город собирается встретить Новый Год вместе с самой красивой ёлкой!
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети 5-14 лет
|1 200 ₽
|Дети до 5 лет
|0 ₽
|Пенсионеры
|1 200 ₽
|Взрослые
|1 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский Арбат
- Петропавловский собор
- Александровский пассаж
- Парк «Черное озеро»
- Национальная библиотека
- Центр семьи «Казан»
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
- Аренда аудиогида для лучшей слышимости (для группы от 20 человек)
- Чай
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Завершение: Ул. Сибгата Хакима, 4 (Центр семьи «Казан», ЗАГС Чаша)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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