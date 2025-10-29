читать дальше

ждет. В итоге за 45 минут до отправления в вотсапе пришло сообщение, что нам будет бонусом заезд в Раифский монастырь и экскурсия удлиняется на два часа. Не удобно конечно, но ладно. Но когда мы приехали на место сбора группы и стали садиться в автобус, гид стала рассказывать маршрут экскурсии: Храм всех религий, Раифский монастырь, Свияжск. На вопрос, а где Иннополис, нам ответили, либо вы сели не в тот автобус, либо сами не ту экскурсию забронировали… Впечатление сразу было испорчено. Нас просто обманули! Зачем указывать в названии Иннополис, если экскурсия не предполагает заезд в этот город? Или зачем обманывать и писать, что Раиф - это бонус? Неужели нельзя было честно сказать, что замена экскурсии? И гид, который проводил нашу экскурсию, нам не очень понравилась. У нее было равнодушное отношение к группе, на любую проблему отвечала с таким настроем, что это ваша проблема, решайте сами. В Свияжске даже не подсказала, куда можно лучше пройти погулять, где покушать и так далее, просто привела к монастырю, про него рассказала, про мощи и все… Ожидания не оправдались! Вы нас разочаровали…