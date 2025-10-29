Мои заказы

Свияжск с заездом в Иннополис

Путешествие в Свияжск и Иннополис - это возможность увидеть древние монастыри и современный IT-город. Откройте для себя историю и будущее России
Свияжск - остров-заповедник, где история оживает в каждом уголке. Здесь можно увидеть древние монастыри, деревянные церкви и купеческие дома. Иннополис - это первый в России «умный город», где создаются передовые технологии.

Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в прошлое и будущее, насладиться живописными видами и узнать о жизни на острове в разные эпохи. Путешествие подходит для всех, кто интересуется историей и инновациями
3.8
8 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические памятники
  • 🌳 Живописные природные виды
  • 🚀 Инновации в Иннополисе
  • 🕍 Древние монастыри и церкви
  • 🏞 Потрясающие панорамы
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Свияжск с заездом в Иннополис© Семён
Свияжск с заездом в Иннополис© Семён
Свияжск с заездом в Иннополис© Семён
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Панорамная площадка
  • Иоанно-Предтеченский монастырь
  • Успенский монастырь
  • Троицкая церковь
  • Площадь Ленина
  • Конный двор
  • Город Иннополис

Описание экскурсии

  • Панорамная площадка с живописным видом на остров и окрестности
  • Иоанно-Предтеченский монастырь — один из самых древних на острове, который пережил века и хранит свои тайны
  • Успенский монастырь и собор Успения Пресвятой Богородицы, включённые в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
  • Троицкая церковь, сохранившаяся с 1551 года, — редкий памятник деревянного зодчества
  • Площадь Ленина и старинные купеческие дома, которые расскажут, как Свияжск стал важным торговым и культурным центром
  • Конный двор и площадка «Ленивый торжок», где можно окунуться в атмосферу средневековой Руси и освоить древние ремёсла
  • Пляж с потрясающим видом на устье реки Свияги и Волгу, где вы насладитесь пейзажами и сделаете яркие фотографии
  • Город Иннополис — самый молодой IT-город страны (без остановки)

Вы узнаете:

  • Как Свияжск появился на карте и почему это было военное чудо
  • Как жили люди в Свияжске в разное время: чем питались, как одевались, какие ремёсла были здесь в особом почёте
  • Как изменялась жизнь в Свияжске с течением времени — перенесёмся в 19 век и рассмотрим, как жили на острове купцы, монахи и обычные горожане
  • Что произошло со Свияжском после строительства Куйбышевского водохранилища
  • Почему Иннополис называют «городом будущего» и как там строится жизнь сегодня

И многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе Mercedes-Benz Sprinter или Yutong
  • Детям до 7 лет — бесплатно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2800 ₽
Дети 8-14 лет2650 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры2650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён
Семён — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1008 туристов
Меня зовут Семён. Я и моя команда профессиональных гидов-специалистов по разным направлениям покажем вам Казань с самых интересных сторон. Мы стремимся сделать каждую экскурсию не просто прогулкой, а настоящим открытием. Наши экскурсии — это сочетание истории и архитектуры, религии и культуры, гастрономии, современных технологий и активных развлечений. Мы знаем, как сделать путешествие насыщенным, комфортным и без лишней суеты.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
2
3
2
2
1
1
М
Мария
29 окт 2025
Семьёй были 1й раз в Казани, выбрали экскурсию рандомно. Все очень хорошо организовано, чистый комфортный автобус, гид Екатерина рассказала и показала, на мой взгляд, всё очень понятно, познавательно и не скучно (а мне было важно, что бы было интересно, а не занудно).
Рекомендую👌
В
Виктория
27 окт 2025
Я брала экскурсию с заездом в Иннополис!!!
Почему не предупреждают о замене?!
Семён
Семён
Ответ организатора:
Здравствуйте! Нам искренне жаль, что вас не предупредили о замене Иннополиса в маршруте. Мы всегда стараемся заранее уведомлять гостей, если
читать дальше

в программе происходят изменения. Похоже, в этот раз произошёл сбой, и мы обязательно разберёмся, чтобы подобного больше не случалось. Спасибо, что написали — это помогает нам стать лучше!

Дмитрий
Дмитрий
10 окт 2025
Здравствуйте, экскурсия была на хорошем уровне, понравилось наблюдать как глазами, так и ушами. Остался очень доволен, следующие выходные планирую ещё одну такую замечательную поездку!
А
Александр
17 сен 2025
Первый сюрприз. За 12 часов до начала экскурсии получили сообщение, что нам дают бесплатный бонус, посещение Раиф монастыря. Это незапланированное продление экскурсии на 2 часа и у нас не было
читать дальше

в планах это посещение. Более того такое насыщение религиозными местами просто обесценивает отношение к ним.
Второй сюрприз. Иннополис так и не посетили, а в плане было - это просто обман.
Такое количество посещений церквей и монастырей даже обесценивает отношение к религии.
К экскурсоводу Екатерине замечаний нет, хорошее владение информацией, доступно доводится и чёткие формулировки.

Семён
Семён
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо за ваш отзыв и за то, что уделили время, чтобы поделиться своим мнением. Нам искренне жаль, что экскурсия не
читать дальше

оправдала ваших ожиданий.

Что касается Иннополиса, у нас действительно есть две программы: короткая с посещением Иннополиса и длинная с посещением Раифского монастыря (без Иннополиса). В не туристический сезон бывают случаи, когда группы не набираются в полном составе, и мы предлагаем группе присоединиться к другой программе, которая набрала больше участников. Мы всегда стараемся заранее предупредить гостей о возможных изменениях в программе. В случае, если новая программа не подходит, наши гости имеют возможность отказаться и получить возврат предоплаты.

Мы понимаем, что такие изменения могут быть неожиданными, и приносим извинения, если они повлияли на ваше восприятие экскурсии.

Также благодарим вас за положительный отзыв о Екатерине! Мы очень ценим обратную связь о наших экскурсоводах и обязательно передадим ей ваши слова.

Надеемся, что в будущем сможем предложить вам экскурсии, которые будут полностью соответствовать вашим ожиданиям.

А
Анастасия
26 авг 2025
Мы ездили на экскурсию в Свияжск, и я осталась в полном восторге! Сам остров-град произвел потрясающее впечатление — атмосфера, история, старинные храмы, уютные улочки. Экскурсовод очень интересно рассказывал, было легко
читать дальше

слушать и хотелось задавать вопросы.

Отдельно хочу отметить заезд в Иннополис. Несмотря на то, что мы не делали остановку, сам проезд по этому современному городу оказался очень увлекательным. Контраст с древним Свияжском просто невероятный.

Организация экскурсии на высшем уровне, всё чётко по времени, удобно и без спешки. Спасибо за такие эмоции! Определённо рекомендую!

И
Ирина
14 авг 2025
Бронировали экскурсию в Свияжск с заездом в Иннополис.
По факту в автобусе узнали,что будет еще заезд к Храму всех религий (что нас обрадовано), а обратно можно будет добраться до Казани на
читать дальше

теплоходе. В описании данной экскурсии информация про посещение еще Храма и о теплоходе отсутствует, добавить теплоход в экскурсию было нельзя, экскурсовод сказал,что этот вопрос не решает. Поэтому стоит уточнять у организатора особенности экскурсии.

Сама экскурсия очень понравилась, красивые места, Волга, особенности жизни в этом городе, однако смотреть там особо нечего, в Иннополисе были проездом,из автобуса не выходили, поэтому не впечатлило. Возможно, если брать туда отдельную экскурсию с посещением университета и тд, будут другие эмоции.

Бронировали экскурсию в Свияжск с заездом в Иннополис.Бронировали экскурсию в Свияжск с заездом в Иннополис.Бронировали экскурсию в Свияжск с заездом в Иннополис.Бронировали экскурсию в Свияжск с заездом в Иннополис.Бронировали экскурсию в Свияжск с заездом в Иннополис.
А
Анастасия
11 авг 2025
Забронировала данную экскурсию, т. к. очень хотели с семьей побывать в Свияжске и Иннополисе. Оплатила, на почту пришло подтверждение, что все хорошо, экскурсия в Свияжск с заездом в Иннополис нас
читать дальше

ждет. В итоге за 45 минут до отправления в вотсапе пришло сообщение, что нам будет бонусом заезд в Раифский монастырь и экскурсия удлиняется на два часа. Не удобно конечно, но ладно. Но когда мы приехали на место сбора группы и стали садиться в автобус, гид стала рассказывать маршрут экскурсии: Храм всех религий, Раифский монастырь, Свияжск. На вопрос, а где Иннополис, нам ответили, либо вы сели не в тот автобус, либо сами не ту экскурсию забронировали… Впечатление сразу было испорчено. Нас просто обманули! Зачем указывать в названии Иннополис, если экскурсия не предполагает заезд в этот город? Или зачем обманывать и писать, что Раиф - это бонус? Неужели нельзя было честно сказать, что замена экскурсии? И гид, который проводил нашу экскурсию, нам не очень понравилась. У нее было равнодушное отношение к группе, на любую проблему отвечала с таким настроем, что это ваша проблема, решайте сами. В Свияжске даже не подсказала, куда можно лучше пройти погулять, где покушать и так далее, просто привела к монастырю, про него рассказала, про мощи и все… Ожидания не оправдались! Вы нас разочаровали…

Семён
Семён
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Нам искренне жаль, что ваша поездка оставила такие впечатления. Мы понимаем, что вы ожидали увидеть именно Свияжск и Иннополис, и
читать дальше

перемена маршрута в последний момент могла расстроить.

Экскурсия была групповой, и, к сожалению, в день поездки группа на маршрут со Свияжском и Иннополисом не набралась. Поэтому мы предложили вам присоединиться к маршруту “Свияжск + Раифский монастырь” (он обычно стоит дороже), чтобы поездка всё же состоялась. Понимаем, что уведомление пришло слишком поздно — это наша недоработка, и мы уже работаем над тем, чтобы такие изменения сообщались заранее.

Что касается работы гида — нам очень важно, чтобы экскурсоводы проявляли внимание и помогали гостям получать максимум от поездки. Мы обязательно передадим ваши комментарии и проведём дополнительную работу, чтобы улучшить качество сервиса.

Спасибо, что поделились вашим опытом. Мы ценим любую обратную связь и постараемся сделать так, чтобы будущие поездки оправдывали ожидания.

Наталия
Наталия
12 июн 2025
Была на экскурсии в Свияжске с ребёнком в начале июня. Это была вторая попытка посещения острова в составе экскурсионной группы. И хочется сказать, что очень мало свободного времени дают на
читать дальше

острове, ты либо перекусываешь и больше никуда не успеваешь, либо мчишься как сайгак хоть в какой-нибудь музей, до музея деревянного зодчества не успеть вовсе! А ещё же нужно пофотографироваться, так что впечатление снова смазанное. А вот к экскурсоводу и транспортному обслуживанию вопросов нет, всё хорошо! Из предложений, лучше сделать немного подороже, но больше времени дать на самом острове. И из плюсов ещё, если в 2022 году было очень мало кафе на острове, то сейчас их уже гораздо больше!

Была на экскурсии в Свияжске с ребёнком в начале июня. Это была вторая попытка посещения островаБыла на экскурсии в Свияжске с ребёнком в начале июня. Это была вторая попытка посещения островаБыла на экскурсии в Свияжске с ребёнком в начале июня. Это была вторая попытка посещения островаБыла на экскурсии в Свияжске с ребёнком в начале июня. Это была вторая попытка посещения островаБыла на экскурсии в Свияжске с ребёнком в начале июня. Это была вторая попытка посещения островаБыла на экскурсии в Свияжске с ребёнком в начале июня. Это была вторая попытка посещения острова

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии из Казани

Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
На машине
8 часов
88 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
от 19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Символы Татарстана: Иннополис, Раифа и остров Свияжск - за 1 день
На машине
7 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Символы Татарстана: Иннополис, Раифа и остров Свияжск - за 1 день
Узнать главное о республике, познакомиться с её символами и проникнуться атмосферой острова-града
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
12 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
18 900 ₽ за всё до 4 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
На машине
7 часов
211 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани