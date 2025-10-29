Свияжск - остров-заповедник, где история оживает в каждом уголке. Здесь можно увидеть древние монастыри, деревянные церкви и купеческие дома. Иннополис - это первый в России «умный город», где создаются передовые технологии.
Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в прошлое и будущее, насладиться живописными видами и узнать о жизни на острове в разные эпохи. Путешествие подходит для всех, кто интересуется историей и инновациями
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические памятники
- 🌳 Живописные природные виды
- 🚀 Инновации в Иннополисе
- 🕍 Древние монастыри и церкви
- 🏞 Потрясающие панорамы
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Панорамная площадка
- Иоанно-Предтеченский монастырь
- Успенский монастырь
- Троицкая церковь
- Площадь Ленина
- Конный двор
- Город Иннополис
Описание экскурсии
- Панорамная площадка с живописным видом на остров и окрестности
- Иоанно-Предтеченский монастырь — один из самых древних на острове, который пережил века и хранит свои тайны
- Успенский монастырь и собор Успения Пресвятой Богородицы, включённые в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
- Троицкая церковь, сохранившаяся с 1551 года, — редкий памятник деревянного зодчества
- Площадь Ленина и старинные купеческие дома, которые расскажут, как Свияжск стал важным торговым и культурным центром
- Конный двор и площадка «Ленивый торжок», где можно окунуться в атмосферу средневековой Руси и освоить древние ремёсла
- Пляж с потрясающим видом на устье реки Свияги и Волгу, где вы насладитесь пейзажами и сделаете яркие фотографии
- Город Иннополис — самый молодой IT-город страны (без остановки)
Вы узнаете:
- Как Свияжск появился на карте и почему это было военное чудо
- Как жили люди в Свияжске в разное время: чем питались, как одевались, какие ремёсла были здесь в особом почёте
- Как изменялась жизнь в Свияжске с течением времени — перенесёмся в 19 век и рассмотрим, как жили на острове купцы, монахи и обычные горожане
- Что произошло со Свияжском после строительства Куйбышевского водохранилища
- Почему Иннополис называют «городом будущего» и как там строится жизнь сегодня
И многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе Mercedes-Benz Sprinter или Yutong
- Детям до 7 лет — бесплатно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2800 ₽
|Дети 8-14 лет
|2650 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1008 туристов
Меня зовут Семён. Я и моя команда профессиональных гидов-специалистов по разным направлениям покажем вам Казань с самых интересных сторон. Мы стремимся сделать каждую экскурсию не просто прогулкой, а настоящим открытием. Наши экскурсии — это сочетание истории и архитектуры, религии и культуры, гастрономии, современных технологий и активных развлечений. Мы знаем, как сделать путешествие насыщенным, комфортным и без лишней суеты.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
29 окт 2025
Семьёй были 1й раз в Казани, выбрали экскурсию рандомно. Все очень хорошо организовано, чистый комфортный автобус, гид Екатерина рассказала и показала, на мой взгляд, всё очень понятно, познавательно и не скучно (а мне было важно, что бы было интересно, а не занудно).
Рекомендую👌
В
Виктория
27 окт 2025
Я брала экскурсию с заездом в Иннополис!!!
Почему не предупреждают о замене?!
Семён
Ответ организатора:
Здравствуйте! Нам искренне жаль, что вас не предупредили о замене Иннополиса в маршруте. Мы всегда стараемся заранее уведомлять гостей, если
Дмитрий
10 окт 2025
Здравствуйте, экскурсия была на хорошем уровне, понравилось наблюдать как глазами, так и ушами. Остался очень доволен, следующие выходные планирую ещё одну такую замечательную поездку!
А
Александр
17 сен 2025
Первый сюрприз. За 12 часов до начала экскурсии получили сообщение, что нам дают бесплатный бонус, посещение Раиф монастыря. Это незапланированное продление экскурсии на 2 часа и у нас не было
Семён
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв и за то, что уделили время, чтобы поделиться своим мнением. Нам искренне жаль, что экскурсия не
А
Анастасия
26 авг 2025
Мы ездили на экскурсию в Свияжск, и я осталась в полном восторге! Сам остров-град произвел потрясающее впечатление — атмосфера, история, старинные храмы, уютные улочки. Экскурсовод очень интересно рассказывал, было легко
И
Ирина
14 авг 2025
Бронировали экскурсию в Свияжск с заездом в Иннополис.
По факту в автобусе узнали,что будет еще заезд к Храму всех религий (что нас обрадовано), а обратно можно будет добраться до Казани на
А
Анастасия
11 авг 2025
Забронировала данную экскурсию, т. к. очень хотели с семьей побывать в Свияжске и Иннополисе. Оплатила, на почту пришло подтверждение, что все хорошо, экскурсия в Свияжск с заездом в Иннополис нас
Семён
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Нам искренне жаль, что ваша поездка оставила такие впечатления. Мы понимаем, что вы ожидали увидеть именно Свияжск и Иннополис, и
Наталия
12 июн 2025
Была на экскурсии в Свияжске с ребёнком в начале июня. Это была вторая попытка посещения острова в составе экскурсионной группы. И хочется сказать, что очень мало свободного времени дают на
