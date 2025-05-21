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Теплоходная прогулка «Я в Казани»

Прокатиться на премиум-теплоходе «Мария Ермолова» и увидеть ключевые достопримечательности города
Приглашаем вас на дневной мини-круиз по реке Казанка — это один из самых насыщенных и ярких маршрутов! Вы пройдёте вдоль величественных стен кремля, моста Миллениум, центра семьи «Казан» в форме чаши и других знаменитых локаций.

В поездке вас будет сопровождать аккредитованный специалист, который ответит на все вопросы и расскажет о столице Татарстана.
5
1 отзыв
Теплоходная прогулка «Я в Казани»
Теплоходная прогулка «Я в Казани»
Теплоходная прогулка «Я в Казани»

Описание экскурсии

Маршрут

Ресторан «Круиз» — Казанский цирк — Храм-памятник «Всем павшим» — Кремлёвский мост — Казанский кремль — Дворец земледельцев — Кремлёвская набережная — Центр семьи «Казан» — Парк «Урам» — Мост Миллениум — Колесо обозрения — Ресторан «Круиз»

Организационные детали

  • Детям с 14 лет необходимо выкупать билет по взрослому тарифу. Льготный билет действует для пенсионеров, студентов, инвалидов 2 и 3 группы
  • Категорически запрещено проносить на борт теплохода продукты питания, пиво и безалкогольные напитки
  • С собой можно взять крепкий алкоголь в умеренных количествах — только с чеком из магазина
  • Отдельно оплачивается посещение бара и ресторана — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1400 ₽
Льготный, Пенсионеры, Ветераны ВОВ.1200 ₽
Детский, с 7 до 13 лет включительно1200 ₽
Малыши, от 0 до 6 лет.Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От ресторана «Круиз»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16450 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Marina
Отличная прогулка, ухоженный кораблик, демократичное вкусное меню💜 Выбирайте хорошую погоду и бронируйте 😉
Отличная прогулка, ухоженный кораблик, демократичное вкусное меню💜 Выбирайте хорошую погоду и бронируйте 😉
Отличная прогулка, ухоженный кораблик, демократичное вкусное меню💜 Выбирайте хорошую погоду и бронируйте 😉
Отличная прогулка, ухоженный кораблик, демократичное вкусное меню💜 Выбирайте хорошую погоду и бронируйте 😉
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