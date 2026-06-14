в пятницу в 12:00

Столице Татарстана есть чем порадовать гурманов и тех, кто любит знакомиться с новыми местами и их культурой через еду. Душистый татарский чай и национальная выпечка, сытный обед по-татарски. Вы не только всё попробуете, но и побываете в старинном особняке Старо-Татарской слободы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание мастер-класса

Музей чайной культуры «Чайный путь»

Он находится в особняке Старо-Татарской слободы. В музее вы:

Увидите уникальную коллекцию посуды и чайной утвари, купеческие интерьеры, атрибуты чайных церемоний;

Рассмотрите арт-объекты и сделаете снимки в различных фотозонах;

Пpодегустируете сорта китайского чая с чак-чаком на чайной веранде усадьбы.

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака

Как только ни произносят это непростое слово! Оно переводится с татарского как «треугольник». Без этого блюда нельзя понять татарскую кухню. Под руководством опытного кулинара вы научитесь правильно раскатывать тесто, укладывать начинку (картофель, лук, говядина), делать красивый защип… Готово!

Обед по-татарски

После мастер-класса, раззадорив аппетит, вы пообедаете. Вас ждут национальные блюда:

токмач аш — суп-лапша

манты — вареники на пару

губадия — пирог с нежным сливочным вкусом

эчпочмак с мясом, приготовленный своими руками на мастер-классе

душистый татарский чай с травами

Тәмле булсын! Приятного аппетита!

Организационные детали