в пятницу в 12:00

Столице Татарстана есть чем порадовать гурманов и тех, кто любит знакомиться с новыми местами и их культурой через еду. Душистый татарский чай и национальная выпечка, сытный обед по-татарски и даже дегустация кофе — в нашей программе. Вы не только всё попробуете, но и побываете в старинном особняке Старо-Татарской слободы, приготовите эчпочмак и узнаете больше про чай и кофе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Музей чайной культуры «Чайный путь»

Он находится в особняке Старо-Татарской слободы в доме купцов Кушаевых. В музее вы:

Увидите уникальную коллекцию посуды и чайной утвари, купеческие интерьеры, атрибуты чайных церемоний;

Узнаете, каковы официальный и альтернативный взгляды на исторические сюжеты и кто стоит за Великим чайным путём;

Рассмотрите арт-объекты и сделаете снимки в различных фотозонах;

Пpодегустируете сорта китайского чая с чак-чаком на чайной веранде усадьбы.

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака

Как только ни произносят это непростое слово! Оно переводится с татарского как «треугольник». Без этого блюда нельзя понять татарскую кухню. Под руководством опытного кулинара вы научитесь правильно раскатывать тесто, укладывать начинку (картофель, лук, говядина), делать красивый защип… Готово!

Обед по-татарски

После мастер-класса, раззадорив аппетит, вы пообедаете. Вас ждут национальные блюда:

токмач аш — суп-лапша

манты — вареники на пару

губадия — пирог с нежным сливочным вкусом

эчпочмак с мясом, приготовленный своими руками на мастер-классе

душистый татарский чай с травами

Тәмле булсын! Приятного аппетита!

«Кофе, я тебя пою!»

Следующая наша гастролокация — единственный в России музей Е. А. Боратынского. Он расположен в усадьбе, где жили поэт и его потомки. Здесь проводится интерактивная программа «Кофе, я тебя пою!». Кофейной традиции в России уже 3 столетия. Фанатами кофе были императоры и интеллигенция, чиновники и гимназисты. «Кофе, я тебя пою!», — восклицает Вильгельм Кюхельбекер в одном из стихотворений. Его друг Боратынский не был кофеманом, но для потомков поэта кофе стал неотъемлемым утренним ритуалом. Вы отправитесь на «кофейную» прогулку по дому Боратынских, поучаствуете в старинных играх, в мастер-классе по историческим танцам и, конечно, продегустируете кофе с десертом.

Организационные детали