в пятницу в 12:00

Столице Татарстана есть чем порадовать гурманов и тех, кто любит знакомиться с новыми местами и их культурой через еду. Душистый татарский чай и национальная выпечка, сытный обед по-татарски. Вы не только всё попробуете, но и побываете в старинном особняке Старо-Татарской слободы.
Описание мастер-класса
Музей чайной культуры «Чайный путь»
Он находится в особняке Старо-Татарской слободы. В музее вы:
- Увидите уникальную коллекцию посуды и чайной утвари, купеческие интерьеры, атрибуты чайных церемоний;
- Рассмотрите арт-объекты и сделаете снимки в различных фотозонах;
- Пpодегустируете сорта китайского чая с чак-чаком на чайной веранде усадьбы.
Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
Как только ни произносят это непростое слово! Оно переводится с татарского как «треугольник». Без этого блюда нельзя понять татарскую кухню. Под руководством опытного кулинара вы научитесь правильно раскатывать тесто, укладывать начинку (картофель, лук, говядина), делать красивый защип… Готово!
Обед по-татарски
После мастер-класса, раззадорив аппетит, вы пообедаете. Вас ждут национальные блюда:
- токмач аш — суп-лапша
- манты — вареники на пару
- губадия — пирог с нежным сливочным вкусом
- эчпочмак с мясом, приготовленный своими руками на мастер-классе
- душистый татарский чай с травами
Тәмле булсын! Приятного аппетита!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
- Всё заявленное в программе входит в стоимость экскурсии
- Если вы не едите мясо, сообщите нам об этом, чтобы мы скорректировали под вас обед. Начинку эчпочмака на мастер-классе поменять нельзя.
в пятницу и воскресенье в 11:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|4300 ₽
|Дети до 7 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|4100 ₽
|Дети 7-14 лет
|4100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Ногай»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 23421 туриста
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Одна из лучших экскурсий в Казани! Мы получили огромное удовольствие!
В программу входит всё: и прогулка, и чаепитие с посещением музея чая, и замечательная экскурсия по музею татарской невесты, и, самое главное, очень вкусный сытный обед и безумно интересный мастер-класс!
Спасибо огромное экскурсоводам! 😍
В программу входит всё: и прогулка, и чаепитие с посещением музея чая, и замечательная экскурсия по музею татарской невесты, и, самое главное, очень вкусный сытный обед и безумно интересный мастер-класс!
Спасибо огромное экскурсоводам! 😍
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Отличный гастрономический тур, было очень интересно и вкусно. С удовольствием ещё раз посетила бы данные музеи.
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