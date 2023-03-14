в пятницу в 12:00

Вкусы Казани: групповой гастротур с мастер-классом

Узнать о кулинарных традициях города, попробовать национальные блюда и приготовить эчпочмак

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Столице Татарстана есть чем порадовать гурманов и тех, кто любит знакомиться с новыми местами и их культурой через еду.

Душистый татарский чай и национальная выпечка, сытный обед по-татарски и даже дегустация кофе — в нашей программе.

Вы не только всё попробуете, но и побываете в старинном особняке Старо-Татарской слободы, приготовите эчпочмак и узнаете больше про чай и кофе.
Вкусы Казани: групповой гастротур с мастер-классом
Вкусы Казани: групповой гастротур с мастер-классом
Вкусы Казани: групповой гастротур с мастер-классом
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Музей чайной культуры «Чайный путь»

Он находится в особняке Старо-Татарской слободы в доме купцов Кушаевых. В музее вы:

  • Увидите уникальную коллекцию посуды и чайной утвари, купеческие интерьеры, атрибуты чайных церемоний;
  • Узнаете, каковы официальный и альтернативный взгляды на исторические сюжеты и кто стоит за Великим чайным путём;
  • Рассмотрите арт-объекты и сделаете снимки в различных фотозонах;
  • Пpодегустируете сорта китайского чая с чак-чаком на чайной веранде усадьбы.

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака

Как только ни произносят это непростое слово! Оно переводится с татарского как «треугольник». Без этого блюда нельзя понять татарскую кухню. Под руководством опытного кулинара вы научитесь правильно раскатывать тесто, укладывать начинку (картофель, лук, говядина), делать красивый защип… Готово!

Обед по-татарски

После мастер-класса, раззадорив аппетит, вы пообедаете. Вас ждут национальные блюда:

  • токмач аш — суп-лапша
  • манты — вареники на пару
  • губадия — пирог с нежным сливочным вкусом
  • эчпочмак с мясом, приготовленный своими руками на мастер-классе
  • душистый татарский чай с травами

Тәмле булсын! Приятного аппетита!

«Кофе, я тебя пою!»

Следующая наша гастролокация — единственный в России музей Е. А. Боратынского. Он расположен в усадьбе, где жили поэт и его потомки. Здесь проводится интерактивная программа «Кофе, я тебя пою!». Кофейной традиции в России уже 3 столетия. Фанатами кофе были императоры и интеллигенция, чиновники и гимназисты. «Кофе, я тебя пою!», — восклицает Вильгельм Кюхельбекер в одном из стихотворений. Его друг Боратынский не был кофеманом, но для потомков поэта кофе стал неотъемлемым утренним ритуалом. Вы отправитесь на «кофейную» прогулку по дому Боратынских, поучаствуете в старинных играх, в мастер-классе по историческим танцам и, конечно, продегустируете кофе с десертом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
  • Всё заявленное в программе входит в стоимость экскурсии
  • Если вы не едите мясо, сообщите нам об этом, чтобы мы скорректировали под вас обед. Начинку эчпочмака на мастер-классе поменять нельзя.

в пятницу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
напротив гостиницы «Ногай»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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