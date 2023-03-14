Узнаете, каковы официальный и альтернативный взгляды на исторические сюжеты и кто стоит за Великим чайным путём;
Рассмотрите арт-объекты и сделаете снимки в различных фотозонах;
Пpодегустируете сорта китайского чая с чак-чаком на чайной веранде усадьбы.
Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
Как только ни произносят это непростое слово! Оно переводится с татарского как «треугольник». Без этого блюда нельзя понять татарскую кухню. Под руководством опытного кулинара вы научитесь правильно раскатывать тесто, укладывать начинку (картофель, лук, говядина), делать красивый защип… Готово!
Обед по-татарски
После мастер-класса, раззадорив аппетит, вы пообедаете. Вас ждут национальные блюда:
токмач аш — суп-лапша
манты — вареники на пару
губадия — пирог с нежным сливочным вкусом
эчпочмак с мясом, приготовленный своими руками на мастер-классе
душистый татарский чай с травами
Тәмле булсын! Приятного аппетита!
«Кофе, я тебя пою!»
Следующая наша гастролокация — единственный в России музей Е. А. Боратынского. Он расположен в усадьбе, где жили поэт и его потомки. Здесь проводится интерактивная программа «Кофе, я тебя пою!». Кофейной традиции в России уже 3 столетия. Фанатами кофе были императоры и интеллигенция, чиновники и гимназисты. «Кофе, я тебя пою!», — восклицает Вильгельм Кюхельбекер в одном из стихотворений. Его друг Боратынский не был кофеманом, но для потомков поэта кофе стал неотъемлемым утренним ритуалом. Вы отправитесь на «кофейную» прогулку по дому Боратынских, поучаствуете в старинных играх, в мастер-классе по историческим танцам и, конечно, продегустируете кофе с десертом.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
Всё заявленное в программе входит в стоимость экскурсии
Если вы не едите мясо, сообщите нам об этом, чтобы мы скорректировали под вас обед. Начинку эчпочмака на мастер-классе поменять нельзя.
в пятницу в 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
напротив гостиницы «Ногай»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Казани
Провели 9737 экскурсий для 13770 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надежные водители, профессиональные гиды с большим стажем работы и государственной аккредитацией, пунктуальность и ответственность. Мы гарантируем, вы ни на секунду не пожалеете о своем выборе и получите массу ярких впечатлений от наших насыщенных экскурсий.